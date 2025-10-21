Кавказ на изломе: Армения, Иран и чужие игры | Сергей Шакарянц
Независимый аналитик Сергей Шакарянц — о давлении на Иран и попытках разорвать связку Армения–Иран, о «коридорах» и пантуранистских проектах, грантовой политике и расколе общества, роли США/Великобритании/Турции, реакциях Ирана и перспективах армянского суверенитета. Что важнее: инфраструктура под внешним контролем или свой «замковый камень» Кавказа? Разбираем сценарии — от пессимистичного (колонизация коммуникаций) до оптимистичного (дороги под армянским контролем).
Комментарий редакции
1. Армения как стратегический "замковый камень" Кавказа.
Беседа подчеркивает, что Армения традиционно играла роль "клита", скрепляющего разные части региона — не только географически, но и символически, поддерживая определенные ценности и цивилизационные смыслы.
2. Внешнее давление и "игры чужих сил".
Большое внимание уделяется внешнему вмешательству: западные (особенно англосаксонские) страны через финансирование (гранты, медиа, НКО) подрывают внутреннюю сплоченность Армении, размывают идентичность, продвигают коммерциализацию всего. Проводится аналогия с цветными революциями — Армению, как и другие страны постсоветского пространства, стараются превратить в управляемый, фрагментированный анклав чужих интересов, лишенный корней.
3. Идеологический раскол: традиционализм против коммерциализации.
Внутри самой Армении идет серьезный конфликт между сторонниками сохранения национальных, религиозных, семейных традиций и теми, кто склонен к "торговле" всем, вплоть до земли и культурной идентичности. Нарратив о том, что многим приходится поступаться ценностями из-за экономических трудностей, создает дополнительное напряжение.
4. Роль церкви и кризис сплоченности.
Аналитик отмечает аресты священнослужителей, давление на представителей традиционных институтов и даже предательство внутри самой церкви. Это воспринимается как симптом общей деградации национального (и духовного) иммунитета.
5. Армяно-иранские отношения и внешняя политика.
Проводится параллель между Арменией и Ираном ("два брата от двух сестер") и подчеркивается важность союзнических отношений между ними. Иран не заинтересован в потере своего единственного сухопутного выхода на Армению и в усилении американского/турецкого влияния в этом коридоре. Несмотря на предложения реальной поддержки, нынешние армянские власти демонстрируют недоверие и лицемерие, что еще больше осложняет региональный баланс.
6. Россия, Иран и "евразийская триада" как альтернативы Западу.
Историческая и нынешняя связь с Россией — традиционный "спасательный круг" для армянской государственности; аналогично рассматриваются перспективы евразийского сотрудничества при поддержке Ирана и Китая.
7. Пессимистический, реалистичный и оптимистический сценарии.
- Пессимизм: если нынешний внешний и внутренний курс сохранится, Армению ждет превращение в турецкий анклав, колонию с утратой субъектности и идентичности.
- Реализм: вопрос о развитии так называемого "Зангезурского коридора" (или "дороги Трампа") может быть решен только под реальным армянским контролем, с поддержкой традиционных союзников.
- Оптимизм: народное самоопределение и возвращение к своим истокам, опора на друзей-союзников, возможность сохранить стратегически важную независимость — но для этого нужны смелость, консолидация и жертва.
8. Обострение коммуникаций, игры символов и контроль над алгоритмами.
В процессе несколько раз подчеркивается, что в современном мире влияние идет не только через военную силу и экономику, но и через контроль информации, смыслы, даже "алгоритмы" формирования человеческого сознания (отсылка к словам Майи Лоусон). Это пространство "битвы за сознание", где внешние и внутренние агенты переформатируют взгляды населения.
9. Утрата самостоятельности элит и кризис лидерства.
Значительная часть армянской элиты (власть, оппозиция, церковь) оказывается зависимой от внешних источников средств и влияния. На примерах illustrate неспособность действовать в национальных интересах из-за экономической зависимости, страха или конформизма.
10. Параллели с Украиной, Молдовой, Грузией — типовые сценарии.
Армения становится частью более широкой борьбы цивилизаций ("торгаши" против "духовных народов"), а применяемые сценарии (разделение, антицерковная политика, коммерциализация идентичности) повторяются в ряде стран постсоветского пространства.
---
Вывод
В данном разговоре вырисовывается конфликт, где цивилизационные и национальные судьбы решаются не только на уровне танков и границ, но — прежде всего — через размывание внутреннего ядра: традиций, ценностей, общего взгляда на прошлое и будущее. Армения становится полем битвы не только между Востоком и Западом, но и между внутренним выбором — между аутентичностью и удобством, честью и приспособленчеством, внутренней свободой и зависимостью.
Рассуждая философски, можно увидеть перекличку с глобальными процессами: в каждый исторический момент народу, как и человеку, предлагается актуализировать выбор — быть ли собой, опираясь на свою историю и опыт союзников, или раствориться в чужих правилах и стать "площадкой для чужих битв". Истина здесь ситуативна: она формируется не столько однозначным ответом на политическую или экономическую задачу, сколько в искреннем поиске уязвимой, но настоящей идентичности.
В прагматическом духе итог звучит просто: сохранение целостности возможно только через внутреннюю сплоченность (пусть и непростую), честный взгляд на историю (без идеализаций) и партнерство с теми, кто не стесняется помогать быть собой, а не становиться инструментом чужих игр.
Открытый вопрос:
Если судьба целого народа может зависеть от сохранения внутренней свободы в условиях внешнего давления, то что позволяет человеку — и обществу — оставаться собой, когда давление становится почти невыносимым? Где граница между разумным компромиссом и утратой истины о себе?
