В новой серии цикла «История России: главное» Кирилл Назаренко и Егор Яковлев анализируют ключевые события Октябрьской революции 1917 года. Как большевикам удалось взять власть? Какие первые законы приняла советская власть? И почему Учредительное собрание было распущено?

В этом выпуске:

- Организация восстания — роль Военно-революционного комитета и Ленина

- Штурм Зимнего дворца — как на самом деле проходил захват власти

- Первые декреты — «О мире», «О земле» и «О рабочем контроле»

- Судьба Учредительного собрания — почему его разогнали

- Формирование правительства — первые наркомы и их полномочия

Предыдущая серия: https://youtu.be/rcL4MtuglA0

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/8OZqCmYpJ33e5Q

Фестиваль исторических маршрутов в Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3585665/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Телеграм-канал Кирилла Назаренко: https://t.me/kirboristorik

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#октябрьскаяреволюция #1917год #назаренко

00:00 – Была ли Октябрьская революция заговором?

01:09 – Организация восстания: Военно-революционный комитет

05:08 – Боевая подготовка участников революции

09:20 – Штурм Зимнего дворца: мифы и реальность

16:20 – Провозглашение советской власти

20:04 – Мятеж Керенского — Краснова и бегство бывшего премьера

25:03 – Ледяной поход Корнилова: начало Белого движения

31:20 – Декрет о мире: первая внешнеполитическая инициатива

33:57 – Декрет о земле: передел собственности

38:30 – Декрет о рабочем контроле на предприятиях

48:06 – Социальные реформы: новые права для женщин и рабочих

59:38 – Учредительное собрание: выборы и разгон

01:12:36 – Формирование первого советского правительства

01:19:48 – Условия работы наркомов: от зарплат до быта