Часть 40. Октябрьская революция и первые декреты большевиков / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
В новой серии цикла «История России: главное» Кирилл Назаренко и Егор Яковлев анализируют ключевые события Октябрьской революции 1917 года. Как большевикам удалось взять власть? Какие первые законы приняла советская власть? И почему Учредительное собрание было распущено?
В этом выпуске:
- Организация восстания — роль Военно-революционного комитета и Ленина
- Штурм Зимнего дворца — как на самом деле проходил захват власти
- Первые декреты — «О мире», «О земле» и «О рабочем контроле»
- Судьба Учредительного собрания — почему его разогнали
- Формирование правительства — первые наркомы и их полномочия
00:00 – Была ли Октябрьская революция заговором?
01:09 – Организация восстания: Военно-революционный комитет
05:08 – Боевая подготовка участников революции
09:20 – Штурм Зимнего дворца: мифы и реальность
16:20 – Провозглашение советской власти
20:04 – Мятеж Керенского — Краснова и бегство бывшего премьера
25:03 – Ледяной поход Корнилова: начало Белого движения
31:20 – Декрет о мире: первая внешнеполитическая инициатива
33:57 – Декрет о земле: передел собственности
38:30 – Декрет о рабочем контроле на предприятиях
48:06 – Социальные реформы: новые права для женщин и рабочих
59:38 – Учредительное собрание: выборы и разгон
01:12:36 – Формирование первого советского правительства
01:19:48 – Условия работы наркомов: от зарплат до быта
Комментарий редакции
1. Характер Октябрьского восстания
- Октябрьское восстание отличалось высокой степенью организации по сравнению с Февральской революцией, но массовая поддержка была неожиданно широкой даже для части большевиков.
- Официальное руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет (ВРК), в который входили большевики, левые эсеры и анархисты; формальным главой был Лазимир (левый эсер), а фактическим — Ленин.
- Несмотря на организационный костяк, успех был бы невозможен без поддержки идей большевиков и союзников со стороны городской массы.
2. Ход событий в Петрограде и Москве
- Октябрьское восстание в Петрограде началось как оборонительное действие против пресечения со стороны Временного правительства.
- Боевые навыки обеих сторон были низкими, серьезных столкновений практически не было; штурм Зимнего дворца оказался почти бескровным.
- В Москве события были куда более кровавыми: борьба за власть продолжалась две недели, с применением артиллерии и сотнями жертв.
- В большинстве регионов советская власть устанавливалась практически дистанционно, "по телеграфу", иногда сопротивление было минимальным.
3. Мифология революционных событий
- В массовом сознании закрепились образы, преувеличивающие драматизм и кровопролитие Октября, зачастую подкрепленные позднейшей пропагандой (пример — миф о жертвах штурма Зимнего).
- Характерно, что гражданская война не сразу приобрела массовый характер насилия: первоначально обе стороны избегали убийств, вели себя сдержанно, надежды на договоренность сохранялись.
4. Переход власти, первые декреты
- Власть быстро перешла к Советам; временное правительство было арестовано, но к бывшим министрам не применялись репрессии — их отпустили под подписки.
- Сразу же был принят ряд судьбоносных декретов:
- Декрет о мире — призыв к окончанию войны, обращённый ко всем воюющим странам;
- Декрет о земле — радикальное перераспределение земельной собственности в пользу крестьян, включая не только пахотные, но и сервисные угодья (леса, луга, воды);
- Декрет о рабочем контроле — введение контроля рабочих над администрацией предприятий, но не полная национализация экономики.
5. Социальная, бюрократическая и культурная инерция
- Советская власть во многом унаследовала традиции, проекты, даже бюрократические практики от старого государства: многие реформы, включённые в первые декреты, обсуждались и готовились еще при монархии и Временном правительстве (например, новый уголовный кодекс, кооперация, вопросы самоуправления).
- Инженерные и административные кадры, оставшиеся с дореволюционных времен, сыграли заметную роль в реализации преобразований.
6. Состав первого советского правительства и структура власти
- Правительство изначально было коалиционным (большевики и левые эсеры), представители других партий сохраняли влияние до 1918–1921 гг.
- Первая женщина–министр в мировой истории — Коллонтай.
- Яркая управленческая команда состояла из новых лидеров революции, но также и из опытных дореволюционных кадров.
- Материальные условия для чиновников нового режима стали скромнее, чем при прежней системе: сокращение жалований министрам в разы.
7. Учредительное собрание — разгон и его миф
- Существует миф о "разгоне демократии": но реально большая часть делегатов СР разделила левое и правое крыло, а список был един ("разделить голоса" избиратели не могли).
- Алгоритм "разгона" Учредительного собрания был ситуативно обусловлен утратой кворума; массовых протестов не возникло, потому что значительной поддержки учредительное собрание в народных массах не имело.
- Матросы — ключевой силовой ресурс первых месяцев советской власти, без которых комитет не мог бы опереться.
8. Особенности революционной трансформации общества
- Революция и гражданская война — всегда череда противоречий между качествами революционера и качествами управленца: часто в одном лице это не совмещается.
- Большая часть населения делала выбор ситуативно, в зависимости от локальных обстоятельств, без глубокой идеологической мотивации.
- Крестьяне были ключевым социальным слоем, от колебаний которого зависел исход всего противостояния.
9. Критический контекст и сравнительная перспектива
- Российская революция отличалась от аналогичных потрясений на Западе принципиальной неконструктивностью элит: отсутствием традиции своевременных уступок, компромиссов между классами (в отличие от Британии или Франции).
- Многие кризисы (как экономические, так и социальные) были следствием не столько "злого умысла" большевиков, сколько необходимости быстро решать те вопросы, которые в других странах успели разрешиться эволюционно.
---
Выводы
В данном видео авторы акцентируют внимание на сложной, далеко не однозначной природе Октябрьской революции: это была организованная акция политической коалиции, опиравшейся на массовую поддержку, но успех оказался бескровным скорее вопреки ожиданиям. Важно также видеть континуитет между преобразованиями советской власти и проектами предшествующих режимов: новое общество, вопреки распространённому мифу, рождалось не столько на пустом месте, сколько формировалось из унаследованных идей, практик, кадров. Критически оценивается и сама память о революции — многие образы были мифологизированы как советской, так и антисоветской традицией.
В юридическом, социальном, экономическом устройстве революционная Россия скорее догоняла "незавершённые" стадии капитализма, чем строила некую "уникальную" социалистическую модель с чистого листа. Судьба элит, чиновничества и технологической интеллектуальной прослойки — пример того, как структура власти может инерционно сохраняться и в новых условиях, несмотря на смену идеологий.
Философски возникает мысль о противоречии между силой общественной динамики и ограниченностью человеческой управляемости — история не дает рецептов универсального устройства и часто оборачивается непредсказуемыми последствиями, даже для ее архитекторов.
Возникает вопрос:
Возможно ли для общества в состоянии глубокого кризиса выйти из ситуации революционных перемен, не повторяя травму прошлого — или попытка "безболезненного" перехода сама по себе иллюзорна? Не учимся ли мы на ошибках истории, лишь когда они повторяются на новом витке?