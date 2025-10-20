Полный разбор ключевых заявлений Владимира Путина на Российской энергетической неделе, где был представлен новый энергетический план страны. Мы раскрываем, как на самом деле работает "теневой флот" для обхода ограничений и почему вся мировая логистика энергоресурсов теперь смещается на Глобальный Юг. Этот геополитический сдвиг формирует новый мировой порядок и напрямую влияет на будущее экономики России, а также на цены на нефть и газ во всем мире. Какие шаги предпримет Кремль для укрепления своих позиций на глобальной арене? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Вступление: Главные тезисы Российской энергетической недели

00:53 Неожиданное выступление Путина: Глубокий анализ энергетики

01:43 Провал санкций? Как изменился мировой рынок энергоносителей

02:22 Глобальная рокировка: Куда теперь Россия поставляет нефть?

03:03 Тайны "Теневого флота": Как Россия обходит западные санкции

03:52 Новый мировой порядок: Рост Глобального Юга и внутренний рынок РФ

04:35 Импортозамещение в ТЭК: Зависимость упала с 60% до 20%

05:24 Технологический альянс: Новый союз стран-производителей энергии

07:21 Внутренние проблемы России: Дефицит топлива и кризис угольной отрасли

09:54 Электроэнергетика — императрица ТЭК: Почему всё зависит от неё?

11:15 Новый план ГОЭЛРО? Путин о топливно-энергетических балансах

13:30 Провал прошлой реформы: Почему 15-страничный план для Якутии не работает

14:38 Газ для Дальнего Востока: Решение проблемы "запертых" ресурсов

15:58 40 триллионов на энергетику: Что будет с тарифами?

17:13 Переписать главный закон: Грядёт реформа ФЗ "Об электроэнергетике"

19:00 Скрытый потенциал: Гидроэнергетика России используется лишь на 20%

20:18 IT + Уголь: Как дата-центры спасут угольные регионы России

23:33 1.5 триллиона долга: Как спасти угольную отрасль от банкротства?

25:01 Итоги и решения: Будущее российского ТЭК после форума

