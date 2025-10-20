Главная » Видео, История, Мировоззрение

Пропавшая империя РУСОВ! НАЙДЕНА!? | Лидия Грот

Древняя империя русов описана в норвежской саге! Кандидат исторических наук представляет первый полный русскоязычный перевод «Саги о Тидреке из Берна» и показывает, как текст саги и данные смежных дисциплин бьют по тезису о скандинавском происхождении имени «Русь». В выпуске: король Гернет как правитель Руси с столицей в Новгороде; шведский политический миф XVIII века и готицизм в историографии; геофизика Фенноскандии (почему в IX веке «Руслаген» физически не мог быть тем, чем его считают); указы XIII века, топонимика и сага-свидетельства наследной власти у русов задолго до Рюрика; археология, торговые артефакты и ДНК-генеалогия как контекст.

00:00 — Серия продолжается
01:42 — Русь, Новгород
04:30 — Балтийская империя
05:58 — Антинорманистский тезис
09:01 — Шведский миф
10:36 — Информационная подготовка
12:38 — Историческое право
14:25 — Готские мифы
15:22 — Черноморские претензии
17:14 — Хроника Магнуса
18:12 — Русь и Швеция
20:45 — Готицизм историографии
23:56 — Уровень моря
26:21 — Подъём суши
27:25 — Земля растёт
30:49 — Имя Русь
34:19 — Наследная власть
39:40 — Раздел владений
42:19 — Древняя государственность
42:37 — Учебники пересмотр
43:43 — Корпус источников
44:10 — Словен Рус
45:55 — ДНК
47:38 — Греческие находки
48:49 — Монеты
49:21 — Финал обсуждения

Ключевые идеи из обсуждения:

1. Критика норманистской теории (версия о скандинавском происхождении Древней Руси):
- Основная линия беседы — опровержение идеи, что Русь была основана выходцами из Скандинавии, а само имя "Русь" произошло от скандинавских грибцов-родсменов.
- В основе норманистской версии лежат политические мифы и идеологические построения шведской исторической мысли XVIII века, сформировавшиеся после поражения Швеции в Северной войне. Эта идеология была нужна для легитимации претензий на земли на востоке в глазах внутренней и международной аудитории.

2. Сага о Тидрике из Берна как альтернативный нарратив:
- Впервые переведённая и изданная на русском языке сага (германский источник V века) содержательно расписывает могущественную "русскую" империю во главе с королём Гертнетом, с центром в Новгороде.
- Русь в саге описана как самостоятельная держава, охватывающая обширные территории вплоть до Балтики, Греции, Венгрии и Польши; управлялась собственными монархами, институт власти был наследственным.
- Соседями русов названы Велькины/Велеты — славяноязычные народы, жившие на землях южной Швеции и балтийского побережья.
- Это подвергает сомнению норманистский подход, утверждая, что государственность и институт наследной власти у русских существовали значительно раньше "призвания Рюрика" (IX век).

3. Аргументы о фальшивости норманистских этимологий и географических привязок:
- Шведская область Руслаген, с которой пытаются связать происхождение слова "Русь", реально появилась только в XIII—XV веках, что делает невозможным её участие в формировании древнерусской государственности.
- Подъём суши в Швеции ("изостатическое восстановление") подтверждает, что многие земли, с которыми ассоциировали скандинавское участие, банально не существовали на момент предполагаемых миграций.

4. Источники и археологические подтверждения:
- Кроме "Саги", приводятся отсылки к Акимовской летописи и древнерусским сказаниям, которые упоминают древние миграции и существование крупных общностей и даже государств на территории будущей Руси задолго до норманской версии.
- Упомянуты результаты археологических исследований (например, находки греческих монет), подтверждающие интенсивные экономические связи территории Руси с другими цивилизациями ещё за тысячи лет до официального "старта" русской государственности по классическим учебникам.
- Отмечается, что институт наследной власти и монархии является универсальным феноменом, присутствующем у многих народов задолго до появления у славян и других, и попытка "запретить" его наличие у русских — результат западноевропейских идеологических утопий.

5. Влияние западных историков и развитие историографии:
- В историографические взгляды России в XVIII—XIX вв. внесли вклад (под влиянием шведских мифов и западноевропейского "готицизма") такие фигуры как Байер, Миллер, Шлёцер, а позднее — Карамзин.
- Вся Западная Европа долгое время развивала идею, что цивилизация и государственность происходят от германцев ("готицизм"), что стало фундаментальной ошибочной предпосылкой для многих представлений о прошлом Восточной Европы.

---

Вывод:

В обсуждении продемонстрирован междисциплинарный подход к изучению истоков русской государственности и критике норманистской теории. Несколько документов, в том числе впервые появившийся на русском языке перевод "Саги о Тидрике из Берна", подкрепляют точку зрения, что Русь — давно существующая, автохтонная цивилизация с ранней, самостоятельной традицией власти и государственности. Попытки представить русских как "пустое место" до периода призвания Рюрика интерпретируются как следствие европейских политических и идеологических практик, ориентированных на оправдание экспансии и легитимизации притязаний на территорию и историю.

Материал подчёркивает важность критического подхода к историографии: зачастую наши исторические "фундаментальные" истины формировались в контексте идеологических споров и политических мифов. При этом используемые источники (как скандинавские, так и отечественные летописи, археологические находки) открывают пространство для альтернативных реконструкций прошлого.

С философской точки зрения, следует признать: истина в истории по большей части условна и находится на стыке различных нарративов, источников и интересов — и само прошлое всегда обретает смыслы в зависимости от того, кто, зачем и как его интерпретирует. Но именно эти споры рождают ту живую ткань истории, которая побуждает к глубокому осмыслению своего пути.

Открытый вопрос для размышления:
Можно ли когда-либо получить "чистую" истину о своем прошлом, если на протяжении веков нарративы строятся как инструмент политики и идентичности — или же поиск исторической истины всегда будет скорее практикой осознанного выбора идентичности, чем холодным научным анализом? Как нам отделить внутреннее чувство исторической принадлежности от мифов, которые создают государства и нации?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/7437b67edb7cb1222de6311a0fe63ec0/
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2260 1944
    Valeriy Bondarik 56 мин. назад

      ,..,Privet,..,

      …КРОВАВАЯ(принуждение)тень КРЕСТианства -
      …над Русью В И С И Т…
      …и ОТ этой тени – Мировозрение Руси ЗАВИСИТ…
      …ПРИНУДИТЕЛЬНО Русь – была К “этому” ПРИНУЖДЕНА…
      …ВЕДИЧЕСКОГО Мировозрения – “ОНА” была ЛИШЕНА…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      !Тень КРЕСТа – Нужно с Руси “СНИМАТЬ”…
      !Нужно Ведичество – в Русь ВОЗВРАЩАТЬ!
      !ТО,как Жили при Ведичестве – Нужно Возрождать!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Т-п-р-р-у-у-у…”ОКОРМЛЁННЫЕ” – НЕ надо “ВЕРЕЩАТЬ”!

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 20-10-25

