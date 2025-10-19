Как появляется инерция, импульс и другие законы физики
По мнению современных учёных, таких как квантовый физик Алексей Семихатов, в физике ни один закон не доказуем. И все физические формулы и законы являются просто "угаданными". Это неудивительно, ведь отрицая эфир, учёные просто отключили себе возможность это понять. И теперь они изобретают одну химеру за другой, путаясь в их количестве и взаимодействии. Но как на самом деле рождается Материя, как рождаются физические законы, например Инерция, Импульс, что такое Энергия? Почему законы физики работают именно так, а не иначе? Может ли наличие эфира как то объяснить фундаментальные и базовые физические законы и понятия? Попробуем разобраться.
Комментарий редакции
1. Инерция и масса, их фундаментальность и загадочность
- Ежедневно мы оперируем базовыми физическими понятиями — инерцией, массой, энергией, импульсом, гравитацией — не вникая в их глубокий смысл. Нам достаточно, что мы умеем этими понятиями пользоваться практически и технологически.
- Попытка задать фундаментальный вопрос «что такое инерция, энергия, масса?» приводит к неожиданному выводу: современной науке не хватает однозначных, интуитивных объяснений, нет сущностного понимания, есть только рабочие модели и формулы. Само название явления ещё не означает понимания его сути.
2. Эволюция представлений об инерции
- Исторически понятие инерции претерпело существенные изменения: от аристотелевских идей о «естественном» покое объектов (где-то между бесконечным движением и неизбежной остановкой), через Галилея (с его признанием существования вечного движения на идеальной поверхности), к Ньютону и закону инерции (объект либо движется прямолинейно, либо покоится, пока не возникнут внешние силы).
- Эти построения всегда упирались в две проблемы: невозможность полностью изолировать объект от внешних влияний и относительность самого движения — для определения покоя или движения требуется система отсчёта.
3. Связь инерции, массы, энергии, скорости
- Введение энергии и работающая формула E = mc² позволили связать массу, энергию и скорость в единую конструкцию. Масса оказывается не только «количеством вещества», но и результатом взаимодействия с другими сущностями, например, полями.
- Чем выше скорость объекта, тем выше его инерция и масса (с точки зрения наблюдателя). Однако при достижении скоростей близких к свету вступают в игру релятивистские эффекты (масса растёт экспоненциально, появляется лоренцево сжатие и др.).
4. Отсутствие абсолютного движения: роль эфира
- В полностью пустой Вселенной любое движение теряет смысл — без внешних ориентиров невозможно сказать, движется ли объект. Значит, инерция проявляется только относительно чего-то ещё.
- Автор возвращает к идее эфира как пронизывающей среды, существование которой может придать физическому смыслу явлениям инерции и массы. Если всё пространство заполнено эфиром (насколько бы разреженным он ни был), при огромных скоростях он начинает тормозить объекты, объясняя рост массы.
5. Критика существующих объяснений — роль философии и образности
- Современная наука, по мысли автора, склонна оперировать формулами и моделями, не раскрывая их сущностного содержания. Основные законы — не аксиомы природы, а найденные рабочие приближения, часто лишённые понятного онтологического статуса.
- Без физической картины — без работы воображения, без синтеза философии и науки — фундаментальных открытий сделать невозможно. Учёные-визионеры (как Эйнштейн в своё время), способные мыслить образами, исчезли, а концепция эфира незаслуженно вытеснена из представлений о материи.
6. Повседневное и философское измерение истины
- Несмотря на отсутствие единой объясняющей модели, рабочие формулы остаются эффективными для прогнозирования и практики. Но не понимая их сущности, человечество ограничено в познании истины и дальше рискует «подгонять» реальность под слепо принятые парадигмы.
- Возможно, существует множество уровней («сфер») бытия, каждая из которых обладает своей плотностью, вибрацией и смыслом материи, что открывает двери как для науки, так и для духовного поиска.
Выводы и практические нюансы
— Этот анализ подчеркивает, что знание законов физики на уровне формул не означает их понимания на более глубоком, сущностном уровне. Наш обыденный взгляд опирается на рабочие модели настолько привычно, что мы часто не задаём «детских» вопросов о природе вещей.
— Инерция, масса, энергия — это не просто свойства материи, а явления, которые, вероятно, зависят как от структуры самой материи, так и от среды, в которой она существует (будь то физический эфир или поля). Их проявление неразрывно связано с относительностью: без точки отсчета, без контекста, понятие движения теряет смысл.
— Наука ограничена рамками тех моделей, которые удалось эмпирически подогнать под наблюдения, но дальнейший прогресс зачастую зависит от способности выйти за пределы этих моделей — не потеряв при этом научную строгость и не уйдя в спекуляцию.
— Поиск истины выходит за пределы строгой науки, вторгаясь в пространство философии, мировоззрения, а иногда и творческого воображения. Истина — процесс и путь, требующий и смелости задать вопрос, и скромности признать ограниченность субъектного взгляда.
Открытый вопрос для размышления
Если наше человеческое знание — это всегда только приближение к чем-то более глубокому и неуловимому, то каков тогда наилучший способ двигаться к истине: оставаясь в рамках формальных моделей, или открываясь для междисциплинарных, порой парадоксальных, синтезов философии, поэзии и научной методологии? Как найти баланс между рабочей практичностью знания и живой тягой к пониманию смысла вещей?