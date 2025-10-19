По мнению современных учёных, таких как квантовый физик Алексей Семихатов, в физике ни один закон не доказуем. И все физические формулы и законы являются просто "угаданными". Это неудивительно, ведь отрицая эфир, учёные просто отключили себе возможность это понять. И теперь они изобретают одну химеру за другой, путаясь в их количестве и взаимодействии. Но как на самом деле рождается Материя, как рождаются физические законы, например Инерция, Импульс, что такое Энергия? Почему законы физики работают именно так, а не иначе? Может ли наличие эфира как то объяснить фундаментальные и базовые физические законы и понятия? Попробуем разобраться.

