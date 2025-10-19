Базовые установки антисоветской пропаганды III Рейха (прошлое или настоящее?).
На День ТВ в "Историческом клубе" историк Юрий Александрович Никифоров о результатах своего исследования главных идеологемах немецко-фашистской пропаганды, направленной на подрыв боевого духа бойцов Красной Армии и разложение сил сопротивления на оккупированной территории. Тема о прошлом, но надо быть слепым, чтобы не увидеть, что основные постулаты геббельсовской пропаганды живы до сих пор
Комментарий редакции
В центре обсуждения — технологии и базовые установки антисоветской пропаганды Третьего рейха, их исторические корни, трансформация и удивительная устойчивость во времени. В беседе с историком Юрием Александровичем Никифоровым анализируется, как именно создавался образ врага, через какие нарративы конструировалась ненависть и ощущение иного, и каким образом толстый слой пропагандистских штампов был заложен еще до войны, а затем инерционно воспроизводился и в послевоенном, и даже в современном политическом дискурсе.
Главные тезисы:
1. Образ врага — сознательно конструируемый нарратив
- Военное и пропагандистское оружие — неразделимы. Работа с сознанием масс оказывается таким же “материальным” способом ведения войны, как танки и пушки.
- Пропаганда опирается не просто на стереотипы или культурные предрассудки, а усиливает, трансформирует, наполняет новыми смыслами старые страхи и фобии, делая их инструментально удобными для решения конкретных задач, включая оправдание агрессии и геноцида.
- Образ врага в нацистской пропаганде приобретает предельно абстрактный, расплывчатый, дьявольски-зловещий характер: врагом становится не просто большевик, а "жидобольшевик" — категория, все более подменяющая саму идентичность русских.
2. Размывание и подмена идентичностей
- Пропаганда сознательно стирает разграничения между понятием “русский” и “большевик”: настоящий русский — это тот, кто ненавидит большевизм.
- Постоянное жонглирование терминами и смена фокуса позволяет делать любого человека виновным и подлежащим уничтожению, если он не принимает коллаборационистский нарратив.
- В пропагандистских материалах отмечается недопустимость употребления самих слов “Россия”, “русский” и “армия” применительно к противнику — то есть “русское” вытесняется и заменяется на “советское”, “большевистское”, “не-человеческое”.
3. Инструментальность антисемитизма и мифологизация истории
- Антисемитизм в пропаганде — лишь часть общего инструментария, а не цель сам по себе. Он используется для отработки схемы “заговора”, чтобы связать большевизм с “еврейским происхождением” и создать простое объяснение сложных исторических изменений.
- Привлекаются фигуры русской миграции и коллаборационисты, часто не имеющие подлинной связи с российским народом, но присваивающие право “говорить от имени русских”, что само по себе иронично и тревожно.
4. Переписывание и мифологизация прошлого
- Пропаганда рисует дореволюционную Россию как идеальный утраченный рай: страна сытая, богата, житница Европы, все счастливы. Советская власть изображается как “шайка преступников”, оккупировавшая “погибшую Россию”.
- Любые достижения, связанные с советской модернизацией, признаются только в двойной оптике: “какой ценой” — всё построено “на костях”, ради “порабощения Европы”.
- Всякая негативная реальность списывается на большевиков: голод, репрессии, беды — плод советской власти и специально организованного насилия над народом.
5. Реальность против нарратива
- Действительная оккупационная политика (репрессии, принудительный труд, мародёрство немцев) быстро разрушала доверие к пропаганде. Люди видели несоответствие между обещанной “освободительной миссией” и жестокой практикой.
- Самое парадоксальное — пропагандистские схемы продолжают жить и спустя десятилетия, с минимальными вариациями воспроизводятся и в новых контекстах: от антисоветских нарративов в постсоветской России до современных западных схем “гибридной войны”.
6. Когнитивное (ментальное) оружие — преемственность технологий
- Немецкие наработки используются в дальнейшем как часть идеологического и информационного оружия против СССР и России — и их элементы спустя десятилетия включаются в арсенал современного пропагандистского инструментария (включая украинскую, польскую, прибалтийскую историографию).
- Пропаганда апеллирует к простым психологическим механизмам (“оскорбленное достоинство”, “утрата золотого века”, внешний враг), минуя логику и историческую правду.
Практические выводы
- Устойчивость пропагандистских клише обусловлена не только политическим заказом, но и удобством для массового сознания: миф всегда проще и эмоциональнее, чем анализ и разбор противоречий.
- Многие современные идеологемы (от “жидобольшевизма” до концепции “не России, а СССР”) — калька с нацистской пропаганды, лишь слегка адаптированная к историческим условиям и политическим потребностям нового времени.
- Внутренняя логика пропаганды не обязательна — важнее убедительность и воздействие на эмоции. Пропаганда рассчитана скорее на подмену идентичностей и разрушение солидарности, чем на объяснение и диалог.
- Осмысленное потребление информации требует внимательности к источникам, умения сопоставлять различные нарративы, чувствительности к манипуляциям с исторической памятью.
Философский вопрос к размышлению
Если прошлое всякий раз переписывается в пользу идеологических интересов, а память становится ареной борьбы, возможно ли когда-либо выйти за пределы этих мифологем — и как человеку найти свое подлинное “я” среди слоев навязанных идентичностей, не утратив при этом связи с собственной историей? Где проходит граница между необходимым почтением к памяти и опасным идеализмом, уводящим в мир фантомов и образов врага?