Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

ТАКОГО НЕ БЫЛО 100 ЛЕТ!

15 0

Комментарий редакции

В этом видео Николай, руководитель аналитического агентства, делится своим взглядом на текущие мировые экономические и социальные процессы, делая ставку на масштабность и исключительность происходящего — по его убеждению, это не просто очередной финансовый кризис, а грандиозная переломная точка, «буря столетия», финальный обвал, подрывающий глобальную финансовую систему до основания.

Ключевые тезисы и идеи


1. Финансовая система — колосс на глиняных ногах
Николай проводит аналогии между современными финансовыми инструментами (акциями, ETF, криптовалютами) и многоярусной пирамидой. Указывает, что большинство бумаг и криптовалют чаще всего не имеют реального обеспечения, их стоимость обусловлена сложными деривативными схемами и надеждами людей.

2. Кризис — не коррекция, а фундаментальный слом
По его прогнозу, это не просто рыночная «просадка», а системный, разрушительный, последний кризис, который приведёт к пересмотру всей экономической структуры и лишению миллионов людей сбережений.

3. Иллюзия разнообразия инструментов
На примере золота, криптовалют и акций автор отмечает: всё, что не привязано к объективной ценности (например, золото), может быть сдутым до нуля. По сути, даже стабильные коины якобы обеспечены долгами, то есть обещаниями, а не реальными ценностями.

4. Глобализация сменяется фрагментацией
Из-за геополитических конфликтов и экономического «дрейфа» автор ожидает дробления мира на зоны влияния с ограничениями по расчётам, технологиям и даже средствам коммуникации.

5. Зависимость современного общества от коллективного труда и науки
Вопреки риторике про самостоятельность отдельных стран, спикер подчеркивает невозможность реального технологического или научного прогресса вне всемирной кооперации: сегодняшняя жизнь достижима только совместным трудом многих поколений учёных и инженеров.

6. Рынки и поведение инвесторов
Описывается типичная психология концов бычьих рынков — люди в надежде на сверхдоходы вбрасывают деньги в откровенно спекулятивные и мусорные активы, что ещё более ускоряет неминуемое падение.

7. Регулирование и действия властей
Обычно власти опаздывают с решительными действиями, сперва «пережимая» ужесточение (увеличивая стоимость денег), а затем заливая рынок новыми деньгами. Однако уверен, что в этот раз «напечатанные» средства уже не смогут исправить ситуацию: кризис системный.

8. Обвинение криптовалют в глобальном разводе
Криптовалюты автор называет инструментом для изъятия средств у населения, созданным, возможно, государственными структурами. Всё это — красивая, технологичная схема, приносящая миллиарды тем, кто стоит у истоков.

9. Истинная ценность и долговечность
Единственный инструмент, которому Николай доверяет в долгосроке, — это золото. Валюты, крипта, даже государственные облигации — лишь сиюминутные конструкции без прочной основы.

10. Религиозная и антропологическая рефлексия
В завершении он отмечает иллюзорность многих идеологических (и религиозных) концепций: религии создают лишь чувство превосходства, раскалывая человечество. Наука и техника стали коллективным «богом», а человек — обезьяна, наделённая способностью к культурной и биологической эволюции.

11. Будущее человечества и появление новых видов
Николай предполагает, что развитие биотехнологий, скрининга и инженерии приведёт к рождению поколений с новыми возможностями, при этом старые моральные категории быстро устареют, а процесс эволюции обострится внутривидовой конкуренцией.

Аналитическая и философская глубина


Автор оперирует жёсткой критикой идеализаций — будь то вера в государственные институты, криптовалюту или представления о божественном. Он показывает, как за красивыми фасадами рынков, современных религиозных и технологических нарративов скрывается мотивация наживы, жажда власти и, нередко, элементарная человеческая глупость. С такой точки зрения мир кажется ареной мимолётных конструкций, при этом не исчезает глубокая потребность людей искать устойчивое и драгоценное— будь то в вечностях типа золота, знания или этики.

Можно увидеть, как подобная позиция отчасти уязвима критике: гиперскепсис и тотальная деконструкция быстро располагают к отчаянию или нигилизму. С другой стороны, в этих рассуждениях есть и прагматическая нить — призыв смотреть на мировые процессы без розовых очков, быть критичным к обещаниям и искать настоящую, практически полезную истину.

Практические выводы


- Не вкладывайте сбережения в недоказанные инструменты и спекулятивные активы в надежде быстро разбогатеть.
- Помните о природе экономических кризисов: часто именно массовая спешка и жадность влекут лавинообразные потери.
- Рынок — это не только место прибыли, но и, прежде всего, школа выживания и разочарований.
- Ищите ценности вне сиюминутных трендов: реальные активы, знания, умения адаптироваться.
- Сомневайтесь во всем, что обещает чудо; изучайте прошлое, чтобы не повторять ошибок в будущем.

Открытый вопрос


Если истина столь ситуативна и размыта, а все привычные опоры — будь то финансы, идеологии, технологии или даже базовые человеческие ценности — могут оказаться лишь иллюзиями, где (и как) человек может найти подлинный смысл и устойчивость в стремительно меняющемся и фрагментированном мире? Может быть, сама способность к сомнению и переосмыслению, основанная на честной рефлексии собственного опыта — и есть та редкая истинная ценность, которой стоит дорожить в любой буре?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xst3K8RgEjI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Не было такого, не было»: участник Сталинградской, битвы
Иностранные СМИ: как в России отмечают 100-летие революции
Зимой 1941 г. 28 сотрудников ВИР умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут
Такого не было в 1941-ом: четвертая волна мобилизации накроет мужчин в возрасте до 60-ти лет
«Война с Японией была короткой, но лёгкой она не была» (ФОТО)
А.И. Фурсов Кризис в третьей степени. Такого ещё не было
Ленин никогда не был ничьим шпионом
100 лет назад началась эпоха Сталина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru