Россию ждет аномально холодная зима, но готово ли ЖКХ к настоящим морозам? Рост тарифов на отопление, постоянные аварии и износ сетей – это лишь верхушка айсберга, под которой скрывается главный обман под названием "альтернативная котельная". Раскрываем шокирующую правду о том, кто на самом деле зарабатывает на наших холодных батареях и почему система теплоснабжения РФ находится на грани коллапса. Подробнее в новом видео

00:00 Прогноз Газпрома: Россию ждет аномально холодная зима?

00:57 Старт отопительного сезона: Проблемы в регионах

01:33 Снижение аварийности? Реальное состояние сетей ЖКХ

02:53 Альтернативная котельная: Что это и кому выгодно?

04:01 Как "виртуальная" котельная завышает тарифы на тепло

06:35 Опасная унификация: Почему один подход губителен для России

07:38 5 уровней ЖКХ: От полного нуля до идеала

09:02 Города, где всё работает: Опыт Мытищ и Набережных Челнов

10:42 Жулики в системе: Кто и как зарабатывает на тепле?

13:45 Кадровый голод: Где взять специалистов для модернизации ЖКХ?

17:44 Убыточное отопление – МИФ! Считаем реальную прибыль

19:57 Главный обман: Как "глобальное потепление" снижает нормы строительства

24:26 Три главных врага российского теплоснабжения

26:06 Выводы и планы: Пригласим лучших экспертов в эфир?

