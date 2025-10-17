Почему забытый мегапроект СССР, Канкунская ГЭС в Якутии, внезапно возвращается благодаря угольной компании "Эльга"? Мы раскрываем тайны советского планирования, экономические причины заморозки и уникальные инженерные вызовы строительства на вечной мерзлоте. Узнайте, как этот гигантский проект может изменить будущее энергетики Дальнего Востока, обеспечить энергией новые промышленные кластеры и открыть путь для экспорта в Китай. Анализируем колоссальную стоимость, перспективы и риски: станет ли Канкунская ГЭС новым драйвером роста для России или останется самой дорогой мечтой СССР? Подробнее в новом видео

00:00 Забытый советский гигант: Возрождение проекта Канкунской ГЭС

01:27 Энергетическое наследие СССР: Как планировали мегастройки

02:33 Южно-Якутский каскад: Почему именно здесь?

03:53 Проекты-гиганты 60-х: От схемы к реальности

05:23 Южно-Якутский ТПК: Новый этап развития энергетики

10:20 Реформа энергетики 2000-х: Второе дыхание Канкунской ГЭС

14:44 Инженерные вызовы: Строительство ГЭС в вечной мерзлоте

21:06 Уникальные условия реки Тимптон: Климат и неравномерный сток

26:05 Выбор типа плотины: 15 вариантов для мегапроекта

36:40 Экономика проекта: Почему Канкунскую ГЭС снова отложили?

39:04 Новая эра: "Эльга-Уголь" и будущее энергетики Дальнего Востока

47:55 Экспорт энергии в Китай: Перспективы Южно-Якутского каскада

55:12 Сохранение компетенций: Зачем России строить большие ГЭС?

