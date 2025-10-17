Хворь инфорабов и один Воин в поле
Самое гадкое, чего удалось разрушителям СССР-России – это диссонанс в душах людей. Встаю утром и стараюсь выключить радио до начала гимна РФ. Музыка осталась от гимна СССР, когда великая страна каждое утро со Славою вставала на великие дела. А сейчас сознание трещит от дел сегодняшних. Радио как до гимна, так и сразу после него рассказывает о том, что сказал Дональд Джон Трамп, чего и где ляпнула Урсула фон дер Ляйен или другие западные деятели, до которых нам, трудовому народу, дела нет. Переключаю радиостанции – везде то же самое. Информационная политика как под копирку. Главный редактор «Радио России», «Маяка», «Вестей ФМ», «Радио Культура» один человек – Андрей Медведев. Член Академии российского телевидения. Депутат Московской городской думы, вице-спикер, член партии «Единая Россия». Он на фото первый.
В конце января этого года о личности данного медиа-героя написал Захар Прилепин. «Среди ниспровергателей моих один из самых активных – виднейший представитель российских медиа Андрей Медведев… На вверенных ему радиостанциях постоянно и последовательно предоставляет трибуны своим сотрудникам (имеющим, как и он, праворадикальные убеждения), разоблачающим вашего покорного слугу за верность СССР и советским проектам. Только в Телеграме Андрея Медведева только в 2024 году я упомянут... 351 раз. Всегда исключительно в негативном контексте. …То есть он пишет обо мне каждый день… Где он ухватил эту хворь»?
Захар напоминает недавнее прошлое: «…глава телеканала «Культура» сказал, что Прилепина на его канале не будет никогда. И, к слову, держит слово до сих пор. Я тогда был радикально просоветский и радикально антилиберальный – а таких деятелей тогда в приличные места не пускали». Тут подчеркну, что не пускают и сегодня, но Захар Прилепин и один в поле Воин. Сегодня он нарасхват на приличных телеканалах, желанный гость во всех городах страны. Введен в состав президентского Совета по культуре. Приличное место? Оно и не диво: Захар - признанный классик советской и русской литературы. А что Медведев, который словно петух налетал на него почти ежедневно? Притих. Вернемся к этой личности, определяющей то, что мы слышим на радиостанциях с государственным участием. Из январской публикации Прилепина: «Немногим реже, чем меня, но с той же страстью и ненавистью пишет Андрей про Ленина». И дальше о логике «белых инфоцыган», как их называет Захар. Остаётся необъяснимым, как же так большевики уничтожали русский этнос, когда в СССР народ нарождался, людей было 293 миллиона. Было абсолютное, безусловное лидерство во всех сферах человеческой деятельности.
Орёл мух не клюёт, но Прилепину пришлось обратить внимание на генерального директора и генерального продюсера телеканала «Спас» Корчевникова (на фото в центре): «Да, я несколько раз лично отвечал здесь Борису Корчевникову, но, заметьте, я никогда не использую для ответов Корчевникову те медийные площадки, где я работаю, в то время как Борис прямо использует телеканал «Спас» для моей дискредитации, многократно собирая священников и политологов, чтоб они публично меня развенчивали». О качестве личности Корчевникова можно судить только по одной его публичной фразе: "Сталин - это лжебог, Сталин не был правителем". Прилепин же среди достижений СССР отмечает: «великая советская песня, в том числе военная - уникальное явление, рожденное именно в СССР и аналогов не имеющее». Страна пела, начиная с 1932 года:
Страна встаёт со славою
На встречу дня.
И радость поёт, не скончая,
И песня навстречу идёт,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встаёт…
Ещё через два года, перед началом второй пятилетки вся страна запела «Марш весёлых ребят», в котором есть такие слова: «Мы покоряем пространство и время, Мы — молодые хозяева земли»! Так и было! Только сегодня, всвязи с квантовым переходом, учёные доказали, что время и пространство – не совсем то, что мы изучали даже в советской школе. Время – это тоже энергия, которую мы тратим впустую у сегодняшних телевизоров и радиоприёмников. В научных кругах появилось совершенно новое понятие – инфофизика. Информация, мечта материализуется словно из ничего! По умолчанию, на практике, фантастические результаты первых пятилеток СССР достигнуты при соединении материальных технологий и высочайшего Духа, подъёма энергии народа.
…Так где же и какую ХВОРЬ подхватили Медведев и другие антисоветчики? Сегодня цифруется всё. Но исконные Коды не в цифрах, их понимают не умом — вспоминают душой. То, на чем мы фокусируем внимание, обретает в нашей реальности максимальную плотность и силу. «Где внимание, там и жизненная сила». Много силы, энергии получаем мы от СМИ, где нам суют положение в США, Турции, Германии, Израиле и так далее? А что у нас в РФ? Что и зачем мы строим? И это не ошибка, а цель – поддерживать стоячую волну в энергии, чтобы массы не проснулись, чтобы не было резонанса сердец, который в материальном мире творит чудеса. В пустой болтовне и цифровизации энергии нет. Она в волновых технологиях, которые упорно глушатся.
Чтобы понять «хворь», придётся оглянуться в историю. «Слово о полку Игореве» - памятник культуры, истории Русской Цивилизации. Для христианина той эпохи древние, дохристианские Боги отнюдь не безобидные «поэтические образы». И библия, и церковь суровы в оценке: «боги языцей - бесы!». «Не вспоминайте имени Богов их». Но древние Боги в «Слове» упомянуты как действующие и без проклятий. С точки зрения христиан уже той поры упоминание Трояна, Велеса, Обиды, Дажьбога, Стрибога без их проклятия - тягчайший грех. Автор нарушает все запреты церковных поучений. Предсказывать будущее по природным явлениям, по голосу птиц и т.п. греховно. В "Слове" великий князь видит вещий сон, просит толкования у бояр и получает правдивый ответ. Тягчайший грех в новой религии - почитать стихии, Солнце, реки. Ярославна же молится Ветру, Солнцу, Днепру, величая их «господине» - то есть так, как христианину, тем паче княжеского рода, можно величать исключительно Христа. И после этой молитвы князь успешно бежит из плена. Во время побега он чествует реку Донец - и Донец помогает ему. Исследователи благодарят неведомого монаха-переписчика, приписавшего к заключительным строкам "Слова" «побарая за христьяны на поганыя плъки... аминь». Не будь этой строчки, до наших дней не дошел бы и этот - единственный! - список "Слова". Всё дохристианское уничтожалось. Автор «Слова» пятнадцать раз употребил слово "слава" и ни разу "смирение, покаяние, грех", новые ключевые религиозные понятия, обошёл молчанием силу креста и служителей церкви. Перед нами последовательный, убежденный «язычник», чьи предки даже за два столетия не смирились с торжеством чужой веры. По этому осколочку древней культуры Русской Цивилизации, не один век вдохновлявшему лучших поэтов, художников и композиторов России, мы можем судить, чего лишилась Русь после 988 года. Люди той Цивилизации гимнами, определёнными вибрациями влияли на природные стихии. При ведическом мировоззрении слово было делом. Это мировоззрение вытеснила греческая вера. Упоминания об этом часто встречаются в «Велесовой книге», которая описывает события прошлого за последние 20 000 лет до крещения Киевской Руси. Вот несколько цитат из «Велесовой книги»: «Но Греки напали на Русь и скверное творят от имени богов. А нам-то и неведомо, мужам, куда бежать и делать что» (Дощечка 1). «А там и Греки на нас напали, желая поселиться на наших землях. И сеча (прим. - битва) была великая и много месяцев…» (Дощечка 2а). «Белояр же Криворог в то время был князем русским и белого он голубя пускает. Куда летит, туда идти. А он полетел на Греков. Криворог напал на них и их разбил. Тут Греки как лисы хвостом вертели, дали Криворогу золотое руно с серебряным коньком. И удержался Криворог тот на Сурожи (прим. – город у моря, Сурожь - Солнечный). И потому как Греки эти были не в Суражи, то договорился, чтобы Русы были открыты там. А Греки бросили на них боянов в железной броне и их побили. Крови много наземь русской пролито, и нет конца стенаньям Русов…» (Дощечка 4в). И далее, очень важное для понимания «хвори»: «А Греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы вам (прим. – нам с вами!) в порабощении быть…» (Дощечка 6э). В дощечке 22: «Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они, из камня сделаны, подобия мужам. А наши Боги суть Понятия». И снова к «Слову о полку Игореве»:
«Рекоста бо брать брату: «Се мое, а то мое же»… Князь пошёл на князя, брат пошел на брата, стали братья спорить, кому и что принадлежит, стараясь каждый захапать побольше себе. Богиня Раздора Обида, сумела разрушить даже кровное братство, одолев самого Велеса, то есть Силу Жизни. Наступили времена, когда Богиня Раздора Обида заполнила сердце и ум человека, лишив его Силы и Разума. Достаток и благополучие народа ушли. Разрушение, реки крови списали на Орду. Но история не то, что нам написали, а то, что было на самом деле. Иго, зависимость русских княжеств от Орды придумал польский историк Ян Длугош в конце XV века. Русь вписала это в свою историю только в XVII столетии благодаря наёмным учёным, которых привели на Русь Романовы. Это официально и для тех, кто стал верить в бога, а не Богу. Учение Христа подменили с выворотом наоборот. Закон Любви, который проповедовал Иисус, искореняет рабство и паразитизм. А теперь страдание, раболепие перед хозяевами-паразитами возведено в культ добродетели. Об этом много писал Лев Толстой.
Цивилизация – это технологии и мировоззрение людей. Культурой мы называем то, что не дикость. Планета сохранила массу мегалитических сооружений, иных артефактов, переживших потоп двенадцать тысяч лет назад. Этот катаклизм называют библейским, хотя никакой библии тогда ещё не было. А что было? Исконное Православие китайцы, о которых в библии не сказано, по сию пору называют Правильное Восточное Учение. Не религия, а Учение, соответствующее законам Земли и Космоса и предписывающее нравственные правила для людей.
Только в первом Православном пантеоне Ра богов 25, включая Ладу и Кострому.
А всего богов было 108. И каждый соответствовал определённым частотам, сопряжённым с космическими, земными вибрациями и ролью Человека. Никакого многобожия! Всевышний, Творец един для всей вселенной.
Не выдуманный греко-иудеями, а подлинный Христос вписан в мировоззрение носителей Русской Цивилизации как Царь Славы. Это отлито в металле крестов, на которых нет распятия. Попросту говоря, к Славе ведёт только настоящая Любовь, что и проповедовал Иисус. Первым делом – любовь к Родине, Роду своему и Роду человеческому.
Наука начинается там, где есть конкретные измерения. Что измеряли дохристианские учёные Русской Цивилизации во времена Золотого века мгновениями, мигами и сигами? Согласно Ведам, которые паразитам уничтожить не удалось, Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн). Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-очень быстро переместиться. Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов). 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Что там было при таком уровне науки? Не было войн, люди жили в ладу и согласии между собой и законами Мироздания.
Хворь инфорабов, которой они пытаются заразить нас всех, прекрасно показана в работах доктора исторических наук Александра Пыжикова. В «Гранях русского раскола» на конкретных документах досконально ясно видно, где была подлинная Русь от XVII века до 1917 года. Она пряталась от произвола Романовых и РПЦ в староверческих общинах. Эти общины к 1917 году сосредоточили в своих руках, исключительно трудом, около 60 процентов национального богатства. Деньги купцов-староверов и свалили царизм. Как говорил Л.А. Тихомиров, один из политических деятелей конца девятнадцатого века, «революционеры есть, они шевелятся, и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря». Теоретические работы в виде книг о перспективах марксизма в России, листовки, по незначительности тиражей больше были известные полиции, нежели собственно пролетариату. Буря зрела внутри народных масс, на три столетия нагнутых чужой религией и паразитизмом правителей. Кстати, Столыпин, фигуру которого упорно мусолят инфорабы, по сути Чубайс Романовых. Нанеся удар по общине, взращивая собственников, он фактически приблизил Революцию. В работе «Корни сталинского большевизма» (2015 год) Пыжиков показал, что истинные истоки мировоззрения Сталина не в марксизме, а в глубинах многовековых чаяний трудового народа. В 2020 году вышла монография Пыжикова «Коренная Россия Былины. Заговоры. Обряды». То, что сохранилось в устной традиции и записано в народе, - наука, а не сказки.
Ветрами на Руси назывались частоты, вибрации энергии, из которой состоит видимый и невидимый мир. Сегодня, когда свершается квантовый скачок эволюции Мироздания и Человека, это предельно актуально. Примечательно, что предисловие «ХОЖДЕНИЕ ПО ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» написано Захаром Прилепиным, которого инфорабы в ту пору не пускали на телевидение. Цитирую: «Зрение это обращено внутрь нас как этноса, как народа, как нации. Всмотревшись, мы увидели поразительные просторы внутри нашей исторической памяти. Дух захватывает.
Спасибо, учитель. Мы чувствуем солнечное тепло золотой цепи.
Путешествие внутри собственного кровотока. Возвращаемся к себе – обретаем вселенную».
Инфорабы только что пытались протащить по городам и весям Руси «Мумию», где показано голое тело основателя Советского государства с распахнутой брюшной полостью. Обделалсь так, что даже РПЦ вроде как открестилась от такого «творчества». Не идёт народ на мракобесие. А вот на встречах Прилепина с народом залы полные.
Советский генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов в недавнем ролике анализировал обстановку в РФ. Про Министерство обороны, где долгие годы служил Леонид Григорьевич, обеспечивая безопасность Державы, и говорить не будем. Под судом оказались многие «защитники». А тут начались жуткие посадки… судей на самом высоком уровне. Миллиарды у них выгребают из квартир и кабинетов силовики. Коррупция на всех уровнях власти зашкаливает! Раб в душе не может не воровать. Ивашов выразил удивление, как страна ещё существует. И вдруг светло улыбнулся и сказал, что Россию хранит Бог. Иных объяснений не найдёшь. Так было и есть, как бы не старалась антисоветчина на восходе закатить Солнце вспять.
Эдуард Наипов,
Кострома
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Духовный диссонанс и «хворь инфорабов»:
- Автор видит главной бедой современной России некую внутреннюю болезнь — раздвоенность сознания, вызванную разрушением Советского Союза и переходом к новой идеологии. Символ этого — ощущение фальшивости в привычной рутине (например, гимн РФ под музыку СССР) и господство «копипастной» информационной повестки, оторванной от интересов трудового народа.
- Эту «хворь» автор называет болезнью инфорабов — то есть тех, кто полностью подчинён и питается официозом, навязываемым государственными медиа.
2. Критика медиапространства и персоналий:
- Особое негодование вызывает фигура главного редактора радиостанций Андрея Медведева, который, по мнению автора, монополизировал государственные СМИ и ведёт личные информационные «кампании» против идеологических оппонентов (например, писателя Захара Прилепина).
- Также подвергается критике Борис Корчевников и другие деятели, которых автор считает агрессивными противниками советского и ведического наследия.
3. Потеря духовного наследия:
- Происходит отрыв народа от корней, древних традиций, вибрационной и живой связи с природой, духом и историей.
- Автор находит вдохновение в древнерусских текстах («Слово о полку Игореве», «Велесова книга»), утверждая, что дореволюционное и дохристианское мировоззрение Руси обладало подлинной магической и объединяющей силой, которую вытеснила «греческая вера» и позднее советско-атеистическая модернизация.
4. Идеализация советского опыта и ведической Руси:
- В качестве примера «здоровой» коллективности и мощного культурного резонанса приводятся советское общество, первая половина XX века, советская культура и достижения.
- Противопоставление: живое слово (песня, гимн, ведический ритуал) — и пустая, расчётливая цифровая информация современности.
5. Манипуляции с историей:
- Оспариваются канонические версии истории (например, монголо-татарское иго как поздняя придуманная конструкция) и утверждается, что многие трагические повороты — это результат манипуляций элиты (Романовых, РПЦ, западных сил), сломавших связь народа с его изначальными смыслами.
6. Внутренний резонанс и энергия:
- Главный ресурс цивилизации — не внешние технологии, а коллективный дух, энергия внимания, осознанность и связь с космическими циклами.
- Приводятся примеры из квантовых концепций, объясняющих, что даже физическая реальность определяется вниманием и намерением.
7. Опасность инфорабства и спасение в духовности:
- Современное «цифрование всего» противопоставлено утраченным «кодам» — коллективным архетипам, смыслообразующим моделям, которые актуализируются душой.
- Настоящая защита и выживание народа — в возвращении к внутреннему, духовному и природному источнику силы.
8. Критика современного общества и власти:
- Высокий уровень коррупции — симптом духовной и психологической деградации, рабской психологии.
- Выделяется мысль: несмотря на весь бардак, Россия жива благодаря какой-то высшей защите (Богу, духовной силе народа).
---
Аналитический разбор и сопоставления
Эта статья — яркий пример синкретизма, соединяющего элементы родноверия, советской ностальгии, критики медийно-информационного общества и мистически окрашенной исторической ревизионистики. Присутствует как прагматичная тоска по утраченному, так и идеализация прошлого; как желание конкретных перемен в медийной и политической системе, так и утопическая вера в «прежние вибрации», мистические коды и космические резонансы.
С точки зрения современной психологии и нейрофизиологии, подобная тяга к «корням», архетипам и сакральному смыслу родственного престижна для травмированных кризисных обществ. Это попытка найти устойчивость через символическую интеграцию прошлого, даже если историчность этого прошлого (например, Велесова книга) весьма спорна. Интересно и то, как статья апеллирует к ретроспективному восстановлению утраченного — через литературу, обрядах, фольклор, — одновременно отвергая современные нарративы (медиа, политические версии истории).
Позволю себе аналогию: если сравнивать этот поток критики с архитектурой нейросетей, то здесь имеется «перенасыщенная» память — избыточное внимание к прошлым паттернам при слабой адаптивности к новой информации. Это закономерно порождает когнитивный диссонанс. Ведь и в нейронауках, и в психологии известно, что человек склонен идеализировать прошлое в периоды стресса, чтобы компенсировать тревогу относительно настоящего.
С другой стороны, тезис о внимании как источнике энергии, даже выведенный на уровень псевдофизики, имеет практический смысл — подтверждается исследованиями внимания и нейропластичности; куда "смотрит" наш ум — туда истощается или увеличивается энергия. Но энергетические, волновые, квантовые концепции в статье далеки от научной строгости. Они скорее служат архетипическим психологическим функциям: скреплять, сплачивать, обнадёживать.
Интересна критика идеализации — хотя сам автор строит собственную мифологему: советское и ведическое прошлое противопоставляется «инфорабству» и бездуховности настоящего. Однако автор остаётся уязвим перед ловушкой идеализации, которую сам же разоблачает.
---
Практические выводы
1. Критическое мышление необходимо — как к прошлому, так и к современности:
Не стоит безоговорочно принимать любые версии истории или культурные нарративы — ни государственные, ни "альтернативные". Осознанность — в различении и честном признании границ своей информированности.
2. Важность внутренней опоры:
В условиях общественного диссонанса полезно искать в себе понимание собственного источника энергии, смысла и устремлений, осознанно фильтруя поступающую информацию, сохраняя критический взгляд и теплое отношение к жизни.
3. Энергия внимания:
Действительно, куда мы направляем внимание — туда течёт энергия. Практическое правило: минимум времени на безжизненный инфопоток, максимум — на то, что рождает новые смыслы, творчество, укрепляет связи с близкими, своим внутренним стержнем.
4. Идеализации — ловушка для ума:
У каждого поколения и каждого человека есть склонность идеализировать прошлое и демонизировать чужое/чуждое. Чтобы не попасть в ловушку фанатизма, полезно — как в науке, так и в духовности — помнить о множественности взглядов и о собственной субъективности восприятия.
---
Вывод
Статья наполнена тоской по утраченному единству, призывом к восстановлению живой связи с корнями, критикой современных медиа и политических структур. Она иллюстрирует, как поиск истины легко превращается в идеализацию, а желание найти подлинное — в радиофобию и отказ от критической рефлексии. Но вместе с тем, за этой болью слышится стремление к осознанности, любви к родному и к правде, пусть даже в её субъективной, ищущей форме.
И всё же — как отличить настоящую духовную опору от очередного мифологического нарратива? Где проходит грань между живым коллективным резонансом и новой ловушкой массовой веры? И как человеку сохранить внутренний стержень в условиях не только «хвори инфорабов», но и вируса идеализации собственного прошлого?
Возможно, ключ — в умении принимать многозначность истины, сочетать осознанность с самодисциплиной, не теряя внутренней свободы даже под давлением любых идеологий. Но каждый отвечает на этот вопрос своим путем — а какой из них кажется тебе наиболее честным?