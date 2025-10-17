Самое гадкое, чего удалось разрушителям СССР-России – это диссонанс в душах людей. Встаю утром и стараюсь выключить радио до начала гимна РФ. Музыка осталась от гимна СССР, когда великая страна каждое утро со Славою вставала на великие дела. А сейчас сознание трещит от дел сегодняшних. Радио как до гимна, так и сразу после него рассказывает о том, что сказал Дональд Джон Трамп, чего и где ляпнула Урсула фон дер Ляйен или другие западные деятели, до которых нам, трудовому народу, дела нет. Переключаю радиостанции – везде то же самое. Информационная политика как под копирку. Главный редактор «Радио России», «Маяка», «Вестей ФМ», «Радио Культура» один человек – Андрей Медведев. Член Академии российского телевидения. Депутат Московской городской думы, вице-спикер, член партии «Единая Россия». Он на фото первый.

В конце января этого года о личности данного медиа-героя написал Захар Прилепин. «Среди ниспровергателей моих один из самых активных – виднейший представитель российских медиа Андрей Медведев… На вверенных ему радиостанциях постоянно и последовательно предоставляет трибуны своим сотрудникам (имеющим, как и он, праворадикальные убеждения), разоблачающим вашего покорного слугу за верность СССР и советским проектам. Только в Телеграме Андрея Медведева только в 2024 году я упомянут... 351 раз. Всегда исключительно в негативном контексте. …То есть он пишет обо мне каждый день… Где он ухватил эту хворь»?

Захар напоминает недавнее прошлое: «…глава телеканала «Культура» сказал, что Прилепина на его канале не будет никогда. И, к слову, держит слово до сих пор. Я тогда был радикально просоветский и радикально антилиберальный – а таких деятелей тогда в приличные места не пускали». Тут подчеркну, что не пускают и сегодня, но Захар Прилепин и один в поле Воин. Сегодня он нарасхват на приличных телеканалах, желанный гость во всех городах страны. Введен в состав президентского Совета по культуре. Приличное место? Оно и не диво: Захар - признанный классик советской и русской литературы. А что Медведев, который словно петух налетал на него почти ежедневно? Притих. Вернемся к этой личности, определяющей то, что мы слышим на радиостанциях с государственным участием. Из январской публикации Прилепина: «Немногим реже, чем меня, но с той же страстью и ненавистью пишет Андрей про Ленина». И дальше о логике «белых инфоцыган», как их называет Захар. Остаётся необъяснимым, как же так большевики уничтожали русский этнос, когда в СССР народ нарождался, людей было 293 миллиона. Было абсолютное, безусловное лидерство во всех сферах человеческой деятельности.

Орёл мух не клюёт, но Прилепину пришлось обратить внимание на генерального директора и генерального продюсера телеканала «Спас» Корчевникова (на фото в центре): «Да, я несколько раз лично отвечал здесь Борису Корчевникову, но, заметьте, я никогда не использую для ответов Корчевникову те медийные площадки, где я работаю, в то время как Борис прямо использует телеканал «Спас» для моей дискредитации, многократно собирая священников и политологов, чтоб они публично меня развенчивали». О качестве личности Корчевникова можно судить только по одной его публичной фразе: "Сталин - это лжебог, Сталин не был правителем". Прилепин же среди достижений СССР отмечает: «великая советская песня, в том числе военная - уникальное явление, рожденное именно в СССР и аналогов не имеющее». Страна пела, начиная с 1932 года:

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

И радость поёт, не скончая,

И песня навстречу идёт,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встаёт…

Ещё через два года, перед началом второй пятилетки вся страна запела «Марш весёлых ребят», в котором есть такие слова: «Мы покоряем пространство и время, Мы — молодые хозяева земли»! Так и было! Только сегодня, всвязи с квантовым переходом, учёные доказали, что время и пространство – не совсем то, что мы изучали даже в советской школе. Время – это тоже энергия, которую мы тратим впустую у сегодняшних телевизоров и радиоприёмников. В научных кругах появилось совершенно новое понятие – инфофизика. Информация, мечта материализуется словно из ничего! По умолчанию, на практике, фантастические результаты первых пятилеток СССР достигнуты при соединении материальных технологий и высочайшего Духа, подъёма энергии народа.

…Так где же и какую ХВОРЬ подхватили Медведев и другие антисоветчики? Сегодня цифруется всё. Но исконные Коды не в цифрах, их понимают не умом — вспоминают душой. То, на чем мы фокусируем внимание, обретает в нашей реальности максимальную плотность и силу. «Где внимание, там и жизненная сила». Много силы, энергии получаем мы от СМИ, где нам суют положение в США, Турции, Германии, Израиле и так далее? А что у нас в РФ? Что и зачем мы строим? И это не ошибка, а цель – поддерживать стоячую волну в энергии, чтобы массы не проснулись, чтобы не было резонанса сердец, который в материальном мире творит чудеса. В пустой болтовне и цифровизации энергии нет. Она в волновых технологиях, которые упорно глушатся.

Чтобы понять «хворь», придётся оглянуться в историю. «Слово о полку Игореве» - памятник культуры, истории Русской Цивилизации. Для христианина той эпохи древние, дохристианские Боги отнюдь не безобидные «поэтические образы». И библия, и церковь суровы в оценке: «боги языцей - бесы!». «Не вспоминайте имени Богов их». Но древние Боги в «Слове» упомянуты как действующие и без проклятий. С точки зрения христиан уже той поры упоминание Трояна, Велеса, Обиды, Дажьбога, Стрибога без их проклятия - тягчайший грех. Автор нарушает все запреты церковных поучений. Предсказывать будущее по природным явлениям, по голосу птиц и т.п. греховно. В "Слове" великий князь видит вещий сон, просит толкования у бояр и получает правдивый ответ. Тягчайший грех в новой религии - почитать стихии, Солнце, реки. Ярославна же молится Ветру, Солнцу, Днепру, величая их «господине» - то есть так, как христианину, тем паче княжеского рода, можно величать исключительно Христа. И после этой молитвы князь успешно бежит из плена. Во время побега он чествует реку Донец - и Донец помогает ему. Исследователи благодарят неведомого монаха-переписчика, приписавшего к заключительным строкам "Слова" «побарая за христьяны на поганыя плъки... аминь». Не будь этой строчки, до наших дней не дошел бы и этот - единственный! - список "Слова". Всё дохристианское уничтожалось. Автор «Слова» пятнадцать раз употребил слово "слава" и ни разу "смирение, покаяние, грех", новые ключевые религиозные понятия, обошёл молчанием силу креста и служителей церкви. Перед нами последовательный, убежденный «язычник», чьи предки даже за два столетия не смирились с торжеством чужой веры. По этому осколочку древней культуры Русской Цивилизации, не один век вдохновлявшему лучших поэтов, художников и композиторов России, мы можем судить, чего лишилась Русь после 988 года. Люди той Цивилизации гимнами, определёнными вибрациями влияли на природные стихии. При ведическом мировоззрении слово было делом. Это мировоззрение вытеснила греческая вера. Упоминания об этом часто встречаются в «Велесовой книге», которая описывает события прошлого за последние 20 000 лет до крещения Киевской Руси. Вот несколько цитат из «Велесовой книги»: «Но Греки напали на Русь и скверное творят от имени богов. А нам-то и неведомо, мужам, куда бежать и делать что» (Дощечка 1). «А там и Греки на нас напали, желая поселиться на наших землях. И сеча (прим. - битва) была великая и много месяцев…» (Дощечка 2а). «Белояр же Криворог в то время был князем русским и белого он голубя пускает. Куда летит, туда идти. А он полетел на Греков. Криворог напал на них и их разбил. Тут Греки как лисы хвостом вертели, дали Криворогу золотое руно с серебряным коньком. И удержался Криворог тот на Сурожи (прим. – город у моря, Сурожь - Солнечный). И потому как Греки эти были не в Суражи, то договорился, чтобы Русы были открыты там. А Греки бросили на них боянов в железной броне и их побили. Крови много наземь русской пролито, и нет конца стенаньям Русов…» (Дощечка 4в). И далее, очень важное для понимания «хвори»: «А Греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы вам (прим. – нам с вами!) в порабощении быть…» (Дощечка 6э). В дощечке 22: «Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они, из камня сделаны, подобия мужам. А наши Боги суть Понятия». И снова к «Слову о полку Игореве»:

«Рекоста бо брать брату: «Се мое, а то мое же»… Князь пошёл на князя, брат пошел на брата, стали братья спорить, кому и что принадлежит, стараясь каждый захапать побольше себе. Богиня Раздора Обида, сумела разрушить даже кровное братство, одолев самого Велеса, то есть Силу Жизни. Наступили времена, когда Богиня Раздора Обида заполнила сердце и ум человека, лишив его Силы и Разума. Достаток и благополучие народа ушли. Разрушение, реки крови списали на Орду. Но история не то, что нам написали, а то, что было на самом деле. Иго, зависимость русских княжеств от Орды придумал польский историк Ян Длугош в конце XV века. Русь вписала это в свою историю только в XVII столетии благодаря наёмным учёным, которых привели на Русь Романовы. Это официально и для тех, кто стал верить в бога, а не Богу. Учение Христа подменили с выворотом наоборот. Закон Любви, который проповедовал Иисус, искореняет рабство и паразитизм. А теперь страдание, раболепие перед хозяевами-паразитами возведено в культ добродетели. Об этом много писал Лев Толстой.

Цивилизация – это технологии и мировоззрение людей. Культурой мы называем то, что не дикость. Планета сохранила массу мегалитических сооружений, иных артефактов, переживших потоп двенадцать тысяч лет назад. Этот катаклизм называют библейским, хотя никакой библии тогда ещё не было. А что было? Исконное Православие китайцы, о которых в библии не сказано, по сию пору называют Правильное Восточное Учение. Не религия, а Учение, соответствующее законам Земли и Космоса и предписывающее нравственные правила для людей.

Только в первом Православном пантеоне Ра богов 25, включая Ладу и Кострому.

А всего богов было 108. И каждый соответствовал определённым частотам, сопряжённым с космическими, земными вибрациями и ролью Человека. Никакого многобожия! Всевышний, Творец един для всей вселенной.

Не выдуманный греко-иудеями, а подлинный Христос вписан в мировоззрение носителей Русской Цивилизации как Царь Славы. Это отлито в металле крестов, на которых нет распятия. Попросту говоря, к Славе ведёт только настоящая Любовь, что и проповедовал Иисус. Первым делом – любовь к Родине, Роду своему и Роду человеческому.

Наука начинается там, где есть конкретные измерения. Что измеряли дохристианские учёные Русской Цивилизации во времена Золотого века мгновениями, мигами и сигами? Согласно Ведам, которые паразитам уничтожить не удалось, Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн). Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-очень быстро переместиться. Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов). 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Что там было при таком уровне науки? Не было войн, люди жили в ладу и согласии между собой и законами Мироздания.

Хворь инфорабов, которой они пытаются заразить нас всех, прекрасно показана в работах доктора исторических наук Александра Пыжикова. В «Гранях русского раскола» на конкретных документах досконально ясно видно, где была подлинная Русь от XVII века до 1917 года. Она пряталась от произвола Романовых и РПЦ в староверческих общинах. Эти общины к 1917 году сосредоточили в своих руках, исключительно трудом, около 60 процентов национального богатства. Деньги купцов-староверов и свалили царизм. Как говорил Л.А. Тихомиров, один из политических деятелей конца девятнадцатого века, «революционеры есть, они шевелятся, и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря». Теоретические работы в виде книг о перспективах марксизма в России, листовки, по незначительности тиражей больше были известные полиции, нежели собственно пролетариату. Буря зрела внутри народных масс, на три столетия нагнутых чужой религией и паразитизмом правителей. Кстати, Столыпин, фигуру которого упорно мусолят инфорабы, по сути Чубайс Романовых. Нанеся удар по общине, взращивая собственников, он фактически приблизил Революцию. В работе «Корни сталинского большевизма» (2015 год) Пыжиков показал, что истинные истоки мировоззрения Сталина не в марксизме, а в глубинах многовековых чаяний трудового народа. В 2020 году вышла монография Пыжикова «Коренная Россия Былины. Заговоры. Обряды». То, что сохранилось в устной традиции и записано в народе, - наука, а не сказки.

Ветрами на Руси назывались частоты, вибрации энергии, из которой состоит видимый и невидимый мир. Сегодня, когда свершается квантовый скачок эволюции Мироздания и Человека, это предельно актуально. Примечательно, что предисловие «ХОЖДЕНИЕ ПО ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» написано Захаром Прилепиным, которого инфорабы в ту пору не пускали на телевидение. Цитирую: «Зрение это обращено внутрь нас как этноса, как народа, как нации. Всмотревшись, мы увидели поразительные просторы внутри нашей исторической памяти. Дух захватывает.

Спасибо, учитель. Мы чувствуем солнечное тепло золотой цепи.

Путешествие внутри собственного кровотока. Возвращаемся к себе – обретаем вселенную».

Инфорабы только что пытались протащить по городам и весям Руси «Мумию», где показано голое тело основателя Советского государства с распахнутой брюшной полостью. Обделалсь так, что даже РПЦ вроде как открестилась от такого «творчества». Не идёт народ на мракобесие. А вот на встречах Прилепина с народом залы полные.

Советский генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов в недавнем ролике анализировал обстановку в РФ. Про Министерство обороны, где долгие годы служил Леонид Григорьевич, обеспечивая безопасность Державы, и говорить не будем. Под судом оказались многие «защитники». А тут начались жуткие посадки… судей на самом высоком уровне. Миллиарды у них выгребают из квартир и кабинетов силовики. Коррупция на всех уровнях власти зашкаливает! Раб в душе не может не воровать. Ивашов выразил удивление, как страна ещё существует. И вдруг светло улыбнулся и сказал, что Россию хранит Бог. Иных объяснений не найдёшь. Так было и есть, как бы не старалась антисоветчина на восходе закатить Солнце вспять.

Эдуард Наипов,

Кострома