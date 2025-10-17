Трамп и Большая сделка на Ближнем Востоке
На День ТВ беседа с дипломатом, специалистом по Ближнему Востоку Вячеславом Николаевичем Матузовым.
Ключевые идеи
1. Неустранимый религиозный конфликт как корень проблемы
Вячеслав Матузов подчеркивает: основа ближневосточного конфликта — не только политика или экономика, а глубокий религиозный антагонизм между иудейским Израилем и мусульманскими арабами Палестины. Проблема нерешаема путем лишь светских дипломатических мер — она гораздо глубже.
2. Палестинский вопрос как "узел" Ближнего Востока
Без справедливого решения палестинской проблемы невозможно устойчивое урегулирование в регионе, что ранее подчеркнул Лавров и поддерживает сам Матузов. Именно здесь исток всех обострений и войн — начиная с резолюции Генассамблеи ООН №181 (1947–48) и до наших дней.
3. Двойные стандарты и политические манипуляции
— Израиль игнорирует все основные решения ООН (242, 338, 181), которые предусматривали создание двух государств и определение границ.
— Америка, особенно в годы президентства Трампа, упрочила одностороннюю поддержку Израиля, в том числе, признав Иерусалим неразделимой столицей и закрепив за Израилем Голанские высоты.
— "Сделка века" Трампа—Натаньяху: проект изложен не до конца публично, его детали держались в секрете, но известно, что речь идет о консолидации территориальных притязаний Израиля, изгнании палестинцев (особенно из Газы — на Синай) и подрыв авторитета палестинского руководства (Махмуд Аббас, ФАТХ).
4. Феномен ХАМАС и его происхождение
По мнению Матузова, ХАМАС изначально создан, чтобы ослабить и дискредитировать национально-освободительное движение ООП—ФАТХ, принять на себя функцию "провокатора", легитимируемого западом оппонента, с которым удобно манипулировать урегулированием.
5. Роль России и "утрата субъектности"
Когда-то СССР/Россия активно участвовала в ближневосточном процессе, сейчас же утратила влияние, уступив место США. Европа активно склоняется к признанию Палестины, но фактически все ниточки в руках у Америки и Израиля.
6. Вопрос легитимности и пределов государств
— Израиль, будучи почти 80 лет без конституции и четких границ, постоянно расширяет "возможное" пространство.
— Идея "Великого Израиля", в том числе через концепции новой Хазарии и исторических карт, становится поводом для политической и религиозной мобилизации.
7. Ослабление позиции Москвы в арабском мире
Матузов отмечает: даже арабские СМИ и лидеры теряют интерес к позиции России, что может говорить о потере доверия и влияния.
8. Глобальный уровень игры
События выходят за пределы израильско-палестинского конфликта: на карту поставлено будущее исламских святынь, единство мусульманского мира, энергетические и геополитические интересы.
Китай становится всё более активным игроком, занимая жесткую позицию по Израилю.
9. Частичная инструментализация религиозных и национальных мифов
Образы древних границ, новые карты ("от Нила до Ефрата", идея "новой Хазарии") служат инструментом политической манипуляции, по сути подменяя реальные проблемы символическим "призрачным величием".
Вывод
Лектор настаивает на следующем: ближневосточный конфликт чрезвычайно глубинный, укоренённый не лишь в политике или натянутых "мирных планах", а в фундаментальных различиях миропонимания, исторической травме и религиозных претензиях. Успехом невозможно считать ни одну схему, исключающую признание законных прав обеих сторон в паритетном государственном устройстве.
Особо выделяется мысль: чем больше мировое сообщество отрезает одну сторону от процесса (например, палестинское национальное руководство), тем дальше от реального мира живы все "сделки века" — и тем ближе новая катастрофа. Текущее же манипулирование переговорами, игра внешних сил на усиление крайних групп приводит лишь к усилению гуманитарной катастрофы.
С другой стороны, Россия, по словам Матузова, всё больше оказывается "на обочине" процесса, теряя свой уникальный опыт посредничества и доверие арабского мира. Остальная Европа признала принципиальную ценность палестинского государства, но не может реализовать ни одно решение на практике, слишком всё завязано на позицию США и Израиля.
Очень показательно и то, что ключевые решения ООН остаются невыполненными — и здесь возникает важный философский вопрос о пределах легитимности государств без признанных границ, конституции и уважения к суверенитету других.
Философский и междисциплинарный комментарий
Ближневосточный конфликт можно рассматривать как "лабораторию" для изучения того, как миф (религиозный, национальный, исторический) проникает в плоть политики и геостратегии. С одной стороны, история напоминает архитектуру нейросетей: возникают устойчивые "паттерны" конфликтов, которые могут меняться по форме, но сохраняются по содержанию. С другой — стремление к справедливости, к установлению баланса, порой разбивается о стену фанатизма, идеализации и инструментализации страданий.
Практическая задача, таким образом, — не столько навязать "правильную" схему извне, сколько выстроить пространство для созидательного диалога, где каждая из сторон может почувствовать себя услышанной. Исполнение старых резолюций, поиск баланса между суверенитетом, религией и гуманитарностью — вот задачи, которые стоят за пределами самих "сделок".
Открытый вопрос:
Если истина о справедливом устройстве Ближнего Востока столь многослойна и укоренена в субъективных переживаниях миллионов людей и старых мифах, существует ли способ преодолеть эту ловушку магической идеализации — построить справедливый мир, не подменяя суть отношений их нарративами? Или мы обречены вновь и вновь воспроизводить иллюзии, скрываясь от необходимости принятия другой правды?