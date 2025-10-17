Главная » Видео, Новости Ближнего востока, Политика

Трамп и Большая сделка на Ближнем Востоке

На День ТВ беседа с дипломатом, специалистом по Ближнему Востоку Вячеславом Николаевичем Матузовым.
Комментарий редакции

Ключевые идеи


1. Неустранимый религиозный конфликт как корень проблемы
Вячеслав Матузов подчеркивает: основа ближневосточного конфликта — не только политика или экономика, а глубокий религиозный антагонизм между иудейским Израилем и мусульманскими арабами Палестины. Проблема нерешаема путем лишь светских дипломатических мер — она гораздо глубже.

2. Палестинский вопрос как "узел" Ближнего Востока
Без справедливого решения палестинской проблемы невозможно устойчивое урегулирование в регионе, что ранее подчеркнул Лавров и поддерживает сам Матузов. Именно здесь исток всех обострений и войн — начиная с резолюции Генассамблеи ООН №181 (1947–48) и до наших дней.

3. Двойные стандарты и политические манипуляции
— Израиль игнорирует все основные решения ООН (242, 338, 181), которые предусматривали создание двух государств и определение границ.
— Америка, особенно в годы президентства Трампа, упрочила одностороннюю поддержку Израиля, в том числе, признав Иерусалим неразделимой столицей и закрепив за Израилем Голанские высоты.
— "Сделка века" Трампа—Натаньяху: проект изложен не до конца публично, его детали держались в секрете, но известно, что речь идет о консолидации территориальных притязаний Израиля, изгнании палестинцев (особенно из Газы — на Синай) и подрыв авторитета палестинского руководства (Махмуд Аббас, ФАТХ).

4. Феномен ХАМАС и его происхождение
По мнению Матузова, ХАМАС изначально создан, чтобы ослабить и дискредитировать национально-освободительное движение ООП—ФАТХ, принять на себя функцию "провокатора", легитимируемого западом оппонента, с которым удобно манипулировать урегулированием.

5. Роль России и "утрата субъектности"
Когда-то СССР/Россия активно участвовала в ближневосточном процессе, сейчас же утратила влияние, уступив место США. Европа активно склоняется к признанию Палестины, но фактически все ниточки в руках у Америки и Израиля.

6. Вопрос легитимности и пределов государств
— Израиль, будучи почти 80 лет без конституции и четких границ, постоянно расширяет "возможное" пространство.
— Идея "Великого Израиля", в том числе через концепции новой Хазарии и исторических карт, становится поводом для политической и религиозной мобилизации.

7. Ослабление позиции Москвы в арабском мире
Матузов отмечает: даже арабские СМИ и лидеры теряют интерес к позиции России, что может говорить о потере доверия и влияния.

8. Глобальный уровень игры
События выходят за пределы израильско-палестинского конфликта: на карту поставлено будущее исламских святынь, единство мусульманского мира, энергетические и геополитические интересы.
Китай становится всё более активным игроком, занимая жесткую позицию по Израилю.

9. Частичная инструментализация религиозных и национальных мифов
Образы древних границ, новые карты ("от Нила до Ефрата", идея "новой Хазарии") служат инструментом политической манипуляции, по сути подменяя реальные проблемы символическим "призрачным величием".

---

Вывод


Лектор настаивает на следующем: ближневосточный конфликт чрезвычайно глубинный, укоренённый не лишь в политике или натянутых "мирных планах", а в фундаментальных различиях миропонимания, исторической травме и религиозных претензиях. Успехом невозможно считать ни одну схему, исключающую признание законных прав обеих сторон в паритетном государственном устройстве.
Особо выделяется мысль: чем больше мировое сообщество отрезает одну сторону от процесса (например, палестинское национальное руководство), тем дальше от реального мира живы все "сделки века" — и тем ближе новая катастрофа. Текущее же манипулирование переговорами, игра внешних сил на усиление крайних групп приводит лишь к усилению гуманитарной катастрофы.

С другой стороны, Россия, по словам Матузова, всё больше оказывается "на обочине" процесса, теряя свой уникальный опыт посредничества и доверие арабского мира. Остальная Европа признала принципиальную ценность палестинского государства, но не может реализовать ни одно решение на практике, слишком всё завязано на позицию США и Израиля.

Очень показательно и то, что ключевые решения ООН остаются невыполненными — и здесь возникает важный философский вопрос о пределах легитимности государств без признанных границ, конституции и уважения к суверенитету других.



Философский и междисциплинарный комментарий


Ближневосточный конфликт можно рассматривать как "лабораторию" для изучения того, как миф (религиозный, национальный, исторический) проникает в плоть политики и геостратегии. С одной стороны, история напоминает архитектуру нейросетей: возникают устойчивые "паттерны" конфликтов, которые могут меняться по форме, но сохраняются по содержанию. С другой — стремление к справедливости, к установлению баланса, порой разбивается о стену фанатизма, идеализации и инструментализации страданий.

Практическая задача, таким образом, — не столько навязать "правильную" схему извне, сколько выстроить пространство для созидательного диалога, где каждая из сторон может почувствовать себя услышанной. Исполнение старых резолюций, поиск баланса между суверенитетом, религией и гуманитарностью — вот задачи, которые стоят за пределами самих "сделок".

---

Открытый вопрос:
Если истина о справедливом устройстве Ближнего Востока столь многослойна и укоренена в субъективных переживаниях миллионов людей и старых мифах, существует ли способ преодолеть эту ловушку магической идеализации — построить справедливый мир, не подменяя суть отношений их нарративами? Или мы обречены вновь и вновь воспроизводить иллюзии, скрываясь от необходимости принятия другой правды?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/f19d8d883a91ec68bd48c6d77f8fe67b/
