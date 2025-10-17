❗️Томагавочный шантаж. Двойственные ощущения по поводу очередного саммита мира в Будапеште. С одной стороны, Зеленского американцы очень смачно обломали, и это не может не вызывать удовлетворение. Одна его кислая мина у трапа самолета чего стоит. Он ехал к Трампу за Томагавками, а приехал на обед с колой, бургером и картошкой. Встреча с Зеленским пройдет за закрытыми дверями в формате обеда в Белом доме – Трамп накормит Зеленского, похлопает по плечу, подергает его за пухлые щечки, и спустя 2 часа улетит во Флориду. Важно, что американцы отменили пресс-подходы, не дав Зеленскому его минуту славы под софитами. Жестко, конечно, попользовали Зелебобу, но ему не привыкать.

С другой стороны, вчера Трамп весь вечер весело куражился на камеры, как он испугал Путина 1000-ю томагавков. Поставки летального оружия, убивающего русских людей, для него это очень смешно и отличный повод для шуток. Разговор с Путиным дал ему возможность показать, что его грубый томагавочный шантаж работает, и Кремль согласился на очередной саммит мира под давлением, в том числе из-за угрозы сокращения поставок нефти Индией. Дипломатически, конечно, Кремль сейчас выглядит лучше, чем на фоне саммита в Анкоридже – встреча проходит хотя бы на нейтральной территории в Венгрии, которая нам приятельствует. К слову, совсем неслучайно накануне глава МИД Венгрии Сийярто был в Москве на Российской Экологической Неделе – в это время шли активные консультации с американцами по закрытым каналам связи, и вариант с Будапештом согласовывался Москвой. Но опять-таки в этих обстоятельствах смущает эта игра в дипломатические поддавки Трампу, которая ни к чему хорошему не приводит.

Не покидает ощущение, что работа над ошибками не проведена – и мы снова и снова наступаем на очередные стамбульские грабли. В этом дипломатическом танго мы далеко не ведущие и пляшем под дудку США. По негласным законам паритетной дипломатии, учитывая, что Путин нанес визит Трампу, Трамп должен был ответить любезностью – следующая встреча лидеров должна была пройти в Москве, ну или в Магадане на худой конец. А в таком контексте получилось, что «бумажного тигра» с помощью томагавков загнали в клетку. Давление оказывают на слабого, и очень смущает, что в треугольнике США-Россия-Украина (ЕС) слабой стороной представляется наша страна. Если проводить аналогии с Израилем, то мы тут ХАМАС. При этом Трамп снова выступает не в роли стороны конфликта, а в роли сильного арбитра, который готов всех замирить.

Пусть не получается усадить за один стол переговоров из-за личной неприязни, но будет как посол мира разговаривать и с тем, и с другим. А потом тщеславный дед громогласно заявит на камеры, что снова всех победил – и остановил уже 183ую войну. Только всё это очень зыбкая основа для мира. Никаких устойчивых гарантий мира, которые могут быть достигнуты только на поле боя и после капитуляции (демилитаризации и денацификации) киевского режима, сегодня нет и быть не может. Россия и так дала заднюю после Анокриджа, кулуарно пойдя на очень значительные уступки. В Будапеште нас попытаются додавить на новые компромиссы. А потом снова кинут, потому что очередные мирные договоренности будут сорваны Зеленским, которого Трамп не контролирует.