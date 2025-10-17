Томагавочный шантаж.
❗️Томагавочный шантаж. Двойственные ощущения по поводу очередного саммита мира в Будапеште. С одной стороны, Зеленского американцы очень смачно обломали, и это не может не вызывать удовлетворение. Одна его кислая мина у трапа самолета чего стоит. Он ехал к Трампу за Томагавками, а приехал на обед с колой, бургером и картошкой. Встреча с Зеленским пройдет за закрытыми дверями в формате обеда в Белом доме – Трамп накормит Зеленского, похлопает по плечу, подергает его за пухлые щечки, и спустя 2 часа улетит во Флориду. Важно, что американцы отменили пресс-подходы, не дав Зеленскому его минуту славы под софитами. Жестко, конечно, попользовали Зелебобу, но ему не привыкать.
С другой стороны, вчера Трамп весь вечер весело куражился на камеры, как он испугал Путина 1000-ю томагавков. Поставки летального оружия, убивающего русских людей, для него это очень смешно и отличный повод для шуток. Разговор с Путиным дал ему возможность показать, что его грубый томагавочный шантаж работает, и Кремль согласился на очередной саммит мира под давлением, в том числе из-за угрозы сокращения поставок нефти Индией. Дипломатически, конечно, Кремль сейчас выглядит лучше, чем на фоне саммита в Анкоридже – встреча проходит хотя бы на нейтральной территории в Венгрии, которая нам приятельствует. К слову, совсем неслучайно накануне глава МИД Венгрии Сийярто был в Москве на Российской Экологической Неделе – в это время шли активные консультации с американцами по закрытым каналам связи, и вариант с Будапештом согласовывался Москвой. Но опять-таки в этих обстоятельствах смущает эта игра в дипломатические поддавки Трампу, которая ни к чему хорошему не приводит.
Не покидает ощущение, что работа над ошибками не проведена – и мы снова и снова наступаем на очередные стамбульские грабли. В этом дипломатическом танго мы далеко не ведущие и пляшем под дудку США. По негласным законам паритетной дипломатии, учитывая, что Путин нанес визит Трампу, Трамп должен был ответить любезностью – следующая встреча лидеров должна была пройти в Москве, ну или в Магадане на худой конец. А в таком контексте получилось, что «бумажного тигра» с помощью томагавков загнали в клетку. Давление оказывают на слабого, и очень смущает, что в треугольнике США-Россия-Украина (ЕС) слабой стороной представляется наша страна. Если проводить аналогии с Израилем, то мы тут ХАМАС. При этом Трамп снова выступает не в роли стороны конфликта, а в роли сильного арбитра, который готов всех замирить.
Пусть не получается усадить за один стол переговоров из-за личной неприязни, но будет как посол мира разговаривать и с тем, и с другим. А потом тщеславный дед громогласно заявит на камеры, что снова всех победил – и остановил уже 183ую войну. Только всё это очень зыбкая основа для мира. Никаких устойчивых гарантий мира, которые могут быть достигнуты только на поле боя и после капитуляции (демилитаризации и денацификации) киевского режима, сегодня нет и быть не может. Россия и так дала заднюю после Анокриджа, кулуарно пойдя на очень значительные уступки. В Будапеште нас попытаются додавить на новые компромиссы. А потом снова кинут, потому что очередные мирные договоренности будут сорваны Зеленским, которого Трамп не контролирует.
Комментарий редакции
1. Американский демарш против Зеленского:
Автор с удовлетворением отмечает, что американская сторона (в частности, Трамп) отказала Зеленскому в желаемой поддержке (томагавки, публичность) на саммите мира в Будапеште, унизив его в символическом и дипломатическом смысле — встреча проходит кулуарно, без медийного эффекта для Зеленского.
2. Трамповская "томагавочная" тактика:
Трамп использует угрозу "томагавков" и поставок летального оружия как инструмент давления на Россию, одновременно шутя и демонстрируя силу перед публикой. В партии между США, Россией и Украиной, именно Трамп выглядит сильным манипулятором и ведущим арбитром.
3. Дипломатическая уязвимость России:
Автор отмечает, что Кремль вынужден идти на компромиссы и играть по навязанным США правилам. События разворачиваются на нейтральной территории Венгрии, однако общий контекст — российская сторона изначально загнана в угол, поддается тонкой дипломатической игре Запада.
4. Иллюзия равноправия и повторение ошибок:
По мнению автора, Россия в очередной раз наступает на "стамбульские грабли": ожидает паритетных отношений, но оказывается вынуждена соглашаться на односторонние уступки, не получая желаемого уважения и симметричных шагов от США.
5. Скепсис по поводу устойчивого мира:
Автор выражает сомнение в возможности достижения устойчивых гарантий мира при текущих дипломатических маневрах. Истинный мир, с его точки зрения, наступит только после капитуляции "киевского режима", а имеющиеся договоренности ненадёжны и вот-вот будут нарушены.
---
Анализ и философские параллели:
1. Тематика "силы и слабости" как вечная дихотомия:
Сюжет из текста кристаллизует старую как мир дилемму: кто субъект, а кто объект дипломатической игры? Здесь Россия оказывается в роли ведомого — подобно тому, как личность, зажатая между амбициями и обстоятельствами, ищет признание, но вынуждена подстраиваться под чужие условия.
2. Аналогии с психологией и историей:
Можно провести параллель с процессом формирования самооценки: когда субъект строит свой образ опираясь на внешнюю валидизацию, превращаясь в "пушку на поводке" сильного другого — будь то Америка или внутренний критик. В истории это повторяющийся сюжет: страны, ждущие равноправного диалога, часто попадают в зависимости от тех, кто диктует игру.
3. Идеализация мира и разочарование в реальности:
Автор скептически замечает, что мир — эфемерная конструкция, не подтвержденная реальными гарантиями. Это напоминает религиозные и идеалистические обещания о грядущей гармонии, которые рушатся о практику политических интересов и амбиций.
4. Осознанность против ролевых игр:
Требование "любви и мудрости к реальности" здесь особенно актуально: автор скорее вовлечён в эмоциональную риторику, подчеркивая унижение и торжество, чем спокойную аналитическую оценку ситуации. Способны ли мы, как субъекты — государственные или частные, перестать рассчитывать на внешний арбитраж и начать действовать осознанно и автономно, пусть даже в трудной ситуации? Это одно из проявлений внутренней свободы: выбирать свои реакции, даже будучи "слабой стороной".
5. Зыбкость дипломатических конструкций как отражение всей человеческой коммуникации:
Как отношения между странами — зачастую танец компромиссов, которые могут быть нарушены в любой момент, — так и любые договорённости между людьми держатся на хрупкости доверия, которое иногда заменяет иные формы власти и контроля.
---
Практические выводы:
- Ожидание справедливого "паритетного" диалога на мировой арене часто иллюзорно; в реальной жизни, как и в политике, власть обычно у того, кто задаёт правила, а не следит за их равномерным применением.
- Повторение ошибок — повод задуматься о стратегии: возможно, более осознанный подход — не ждать перемен извне, а трезво оценивать свои силы, потребности и возможности действовать, не подражая сильному, не подчиняясь "логике обиды".
- Из неблагоприятной ситуации можно, подобно йогическому принципу осознанных действий, извлечь уроки и проработать внутренние реакции, не попадая в ловушку уязвимых эмоций и идеализаций.
---
Открытый вопрос:
Если вся мировая дипломатия — лишь отражение стремления к признанию и выгоде, а правда у каждого своя, найдётся ли когда-нибудь способ строить мир на основе глубокой осознанности и взаимного принятия реальности, а не на зыбких конструкциях силового баланса? Как бы мы ни вели "танец под чужую дудку", возможно, стоит спросить себя: а не является ли самой важной формой свободы принятие своей уязвимости — как первый шаг к подлинной силе?
“Олень ” или Алень , как автор, всех пристегнул сюда :”Не покидает ощущение, что работа над ошибками не проведена – и мы снова и снова наступаем на очередные стамбульские грабли.”.
Он, автор, где в Кремле сидит ?
П.С. Уже давно надоело говорить, что РФ “играют” в чужом сценарии.