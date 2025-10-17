Когда мы рассматривали модель киберпространства Берковича, то его математические счётчики (информативные ячейки) поставили вопрос, а что это за устройства? Первым ответом на него был Демон Максвелла, мысленный эксперимент, когда в сообщающихся сосудах газа с перегородкой мы открываем перегородку только на пропуск быстрых частиц. Этот эксперимент, в пределе чисто информационный, показал, что информационное воздействие способно изменить энергетическую составляющую материи. Квантовые эффекты с частицами близнецами, эксперимент с «котом Шредингера» давали нам сходные по значению примеры. У двух частиц близнецов, связанных только информационно, при изменении направления спина в одной из них, спин меняется и у другой. Гравитационные взаимодействия, которые осуществляются мгновенно при любом расстоянии между телами одной замкнутой гравитационной системы, также показывают приоритет математической симметрии над чисто материальными законами. Однако в целом понятие счётчиков Берковича в науке остаётся неопределенным. Недавнее открытие китайских учёных делает шаг в понимании этой ситуации.

Так всем известное число пи иррационально, т.е. при выражении его в десятичной системе, оно получается с бесконечным числом знаков после запятой. Числа пи необходимо во многих расчётах и поэтому в зависимости от их точности применяются нужные количества знаков. Однако число пи существует как конечная величина и может быть получена в виде суммы числового ряда. Исследуя квантовые свойства частиц, вероятность нахождения частицы в точке облачной орбиты китайцы нашли числовой ряд или ряды наиболее короткие по числу своих слагаемых. Эта вновь найденная симметрия показала причинную связь кибернетического пространства (возможную симметрию пространства) с физическим пространством микрочастиц. Число пи важнейшая постоянная физики может существовать не только как конкретный показатель, но и как результат функции того самого счётчика на который нам намекал Беркович. Или, напротив, важнейший показатель орбитальных и квантовый орбит, может быть разложен до числового ряда. На этом пути познания у науки появился эффективный помощник способный увидеть шаговые и качественные взаимосвязи симметрий - ИИ.

Уже на начальном периоде астрономии древние астрономы-шаманы в абсерватории Стоунхенджа начали применять простейшие вычислительные системы для определения периодов затмений и точек положения планет, и для точного определения времени года. Их вычислительная система представляла из себя окружность с 56 ямками в которые по определенному правилу перекладывались два, три камня, а положение этих камней позволяло определять с точностью до половины дня затмения луны и солнца, а также позиций важных для астрономии планет. Есть предположение, что древние астрономы даже пытались искусственно создавать затмения, меняя число пи, нанося на местность окружности, длинна которых была меньше чем число пи, и производя движение счётчиков камней уже в новой симметрии.

Эти опыты друидов с первыми кибернетическими каменными машинами наводят на мысль о том, что и современные люди и ИИ машины пытаются представить число пи, окружность, орбиты микрочастиц, как суммы качеств материи или матрицу информационного мира. Хотя, возможно, качества, будь то число пи или орбита Земли вместе с Землёй, это только формы абсолюта, и симметрии информационного мира тоже его формы. Нашим попыткам познания космоса посвящено стихотворение красноярского поэта Кималя Маликова.

ТЕСТО

А. Бердникову.

Крутое тесто замесил Господь,

Да, видимо, дрожжей добавил лишку.

Замучили, поди, дела-делишки

И весь, поди, вселенский огород.

Вот, подлецы, им только завалить!

И Водолей – не воду разливает…

А красное смещенье убегает,

И некому его остановить.

Две девицы (ну, коего рожна

не поделив?!), друг друга потрепали:

От Вероники – волосы остались,

От Андромеды – видимость одна.

Ну, никакого нету жития!

Под эти галактические шумы

Не отдохнуть, не то, чтобы придумать

Две-три загадки вечных бытия…

…Заснул Господь, а тесто, между тем,

Набравшись силы, поползло на небо

Для поисков предметов ширпотреба

Иль в поисках иных запретных тем…

Готовясь в кураже для дележа,

В предчувствии необычайной драки,

Вдруг разбежались знаки-зодиаки

И стали в круг, испуганно дрожа.

Вскочил Господь, опару сбил веслом

И замешал, ничуть не беспокоясь,

Обычаи, традиции, устои

И заодно, пришельцев с НЛО.

Закончив труд, сто грамм на посошок

Принял на грудь, так Вечности пристало.

Отбацал степ и выдохнул лукаво:

«Воистину, вот это – хорошо!»