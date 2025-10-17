Тесто
Когда мы рассматривали модель киберпространства Берковича, то его математические счётчики (информативные ячейки) поставили вопрос, а что это за устройства? Первым ответом на него был Демон Максвелла, мысленный эксперимент, когда в сообщающихся сосудах газа с перегородкой мы открываем перегородку только на пропуск быстрых частиц. Этот эксперимент, в пределе чисто информационный, показал, что информационное воздействие способно изменить энергетическую составляющую материи. Квантовые эффекты с частицами близнецами, эксперимент с «котом Шредингера» давали нам сходные по значению примеры. У двух частиц близнецов, связанных только информационно, при изменении направления спина в одной из них, спин меняется и у другой. Гравитационные взаимодействия, которые осуществляются мгновенно при любом расстоянии между телами одной замкнутой гравитационной системы, также показывают приоритет математической симметрии над чисто материальными законами. Однако в целом понятие счётчиков Берковича в науке остаётся неопределенным. Недавнее открытие китайских учёных делает шаг в понимании этой ситуации.
Так всем известное число пи иррационально, т.е. при выражении его в десятичной системе, оно получается с бесконечным числом знаков после запятой. Числа пи необходимо во многих расчётах и поэтому в зависимости от их точности применяются нужные количества знаков. Однако число пи существует как конечная величина и может быть получена в виде суммы числового ряда. Исследуя квантовые свойства частиц, вероятность нахождения частицы в точке облачной орбиты китайцы нашли числовой ряд или ряды наиболее короткие по числу своих слагаемых. Эта вновь найденная симметрия показала причинную связь кибернетического пространства (возможную симметрию пространства) с физическим пространством микрочастиц. Число пи важнейшая постоянная физики может существовать не только как конкретный показатель, но и как результат функции того самого счётчика на который нам намекал Беркович. Или, напротив, важнейший показатель орбитальных и квантовый орбит, может быть разложен до числового ряда. На этом пути познания у науки появился эффективный помощник способный увидеть шаговые и качественные взаимосвязи симметрий - ИИ.
Уже на начальном периоде астрономии древние астрономы-шаманы в абсерватории Стоунхенджа начали применять простейшие вычислительные системы для определения периодов затмений и точек положения планет, и для точного определения времени года. Их вычислительная система представляла из себя окружность с 56 ямками в которые по определенному правилу перекладывались два, три камня, а положение этих камней позволяло определять с точностью до половины дня затмения луны и солнца, а также позиций важных для астрономии планет. Есть предположение, что древние астрономы даже пытались искусственно создавать затмения, меняя число пи, нанося на местность окружности, длинна которых была меньше чем число пи, и производя движение счётчиков камней уже в новой симметрии.
Эти опыты друидов с первыми кибернетическими каменными машинами наводят на мысль о том, что и современные люди и ИИ машины пытаются представить число пи, окружность, орбиты микрочастиц, как суммы качеств материи или матрицу информационного мира. Хотя, возможно, качества, будь то число пи или орбита Земли вместе с Землёй, это только формы абсолюта, и симметрии информационного мира тоже его формы. Нашим попыткам познания космоса посвящено стихотворение красноярского поэта Кималя Маликова.
ТЕСТО
А. Бердникову.
Крутое тесто замесил Господь,
Да, видимо, дрожжей добавил лишку.
Замучили, поди, дела-делишки
И весь, поди, вселенский огород.
Вот, подлецы, им только завалить!
И Водолей – не воду разливает…
А красное смещенье убегает,
И некому его остановить.
Две девицы (ну, коего рожна
не поделив?!), друг друга потрепали:
От Вероники – волосы остались,
От Андромеды – видимость одна.
Ну, никакого нету жития!
Под эти галактические шумы
Не отдохнуть, не то, чтобы придумать
Две-три загадки вечных бытия…
…Заснул Господь, а тесто, между тем,
Набравшись силы, поползло на небо
Для поисков предметов ширпотреба
Иль в поисках иных запретных тем…
Готовясь в кураже для дележа,
В предчувствии необычайной драки,
Вдруг разбежались знаки-зодиаки
И стали в круг, испуганно дрожа.
Вскочил Господь, опару сбил веслом
И замешал, ничуть не беспокоясь,
Обычаи, традиции, устои
И заодно, пришельцев с НЛО.
Закончив труд, сто грамм на посошок
Принял на грудь, так Вечности пристало.
Отбацал степ и выдохнул лукаво:
«Воистину, вот это – хорошо!»
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Информативные ячейки и модель киберпространства Берковича:
Автор начинает с идеи, что некие "счётчики" или информативные ячейки, предложенные Берковичем в модели киберпространства, поднимают фундаментальный вопрос о природе информационных устройств, влияющих на материю.
2. Демон Максвелла и информационная природа влияния:
Через мысленный эксперимент Максвелла показывается, что информационное воздействие может менять материальные параметры — пример влияния информации на энергию.
3. Квантовые эффекты и информационные связи:
Примеры с квантовой запутанностью (частицы-близнецы, кот Шредингера) подчеркивают приоритет информационного взаимодействия и симметрии над чисто материальными законами, а также быстроту и "нематериальность" некоторых физических связей.
4. Иррациональность числа π и квантовые ряды:
Открытие китайских ученых — возможность представлять вероятности и положения микрочастиц в виде коротких числовых рядов, связанных с π, указывает на глубокую симметрию между кибернетическим (информационным) и физическим мирами.
5. Роль ИИ и историческая перспектива:
История вычислений — от шаманов и каменных машин Стоунхенджа до современных ИИ — иллюстрирует вечную человеческую тягу к формализации законов природы через симметрии, числа и информационные устройства.
6. Философская аллегория — формы абсолюта:
Рассуждается, что такие качества как π или орбиты могут быть всего лишь проявлениями некоего Абсолюта, а симметрии информационного мира — одними из его форм.
7. Поэтическая метафора — космос как тесто:
Стихотворение через образ теста иллюстрирует динамику, хаос и упорядочивание космоса: Господь (демиург) "замешивает" вселенную, позволяя ей "бродить", то вмешиваясь, то оставляя в свободном развитии.
---
Выводы
Статья выстраивает мост между математикой, физикой, древнейшей и современной кибернетикой, а также философией. Центральная идея заключается в следующем:
- Информация и симметрия лежат в основе законов природы — не всегда очевидно, где заканчивается материальное и начинается информационное.
- Число π и квантовые ряды — не только инструмент измерений, но также потенциальная основа самой структуры реальности; возможно, информационное первично по отношению к материальному или, по крайней мере, неразделимо с ним.
- Человеческая и машинная мысль повторяют древний путь поиска космического смысла — от шаманских кругов до ИИ, стремящегося обнаруживать новые симметрии.
- Поэтические аллегории напоминают: мир устроен не рационально-логически до конца, есть элемент игры, неопределённости и даже юмора в самом бытии.
Практический вывод: наше понимание реальности, от законов микромира до космических масштабов, пронизано информационными структурами. Однако любая формализация — будь то число π или вычислительная машина — не исчерпывает глубины Абсолюта (возможно, Бога, Вселенной, или "теста" мира), а только приоткрывает некоторые его формы.
Открытый вопрос:
Если информационные симметрии столь же реальны, как и материальные законы, то возможно ли построить такую модель мира, в которой "информация" и "материя" полностью сливаются — и как тогда изменится наше представление об истине и смысле?
Навскидку.
“Однако число пи существует как конечная величина и может быть получена в виде суммы числового ряда.” – из статьи И-Егорёши.
А вот от И-Егорёшиного божества ИИ :
“Нет, число Пи не может быть конечным, потому что оно является иррациональным числом. Это означает, что его десятичная запись бесконечна и не имеет повторяющегося периода.
Бесконечная десятичная запись: После запятой следует бесконечное количество цифр.
Отсутствие повторений: Цифры в последовательности никогда не повторяются в определенном порядке, который бы образовал периодическую дробь.
Технический прогресс: Несмотря на то, что компьютеры вычисляют все больше и больше знаков после запятой, это лишь приближение к истинному значению, а не его конец.”
Снова от И-Егорёши в статье : “Число пи важнейшая постоянная физики может существовать не только как конкретный показатель..”
А вот от И-Егорёшиного божества ИИ :
“Число Пи является фундаментальной математической постоянной и вычисляется как отношение длины окружности к её диаметру.”
(применяется в расчётах и физики, и квантовой механики) (прим. моё)
Есть предложение для И-Егорёши с кентом Аваком : досчитать число Пи до “конечной величины” и перестать впаривать тесто с плесенью.
П.С. Статья выстраивает бред, а не мост.
А в иррациональности числа Пи и зашит философский смысл. В т.ч. Бытия.