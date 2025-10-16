США обыгрывают Британию, проигрывают Китаю и очень боятся БРИКС. Почему? Руслан Сафаров
Сколько продержится мир на Ближнем Востоке? Почему нельзя ни в коем случае отдавать Трампу Венесуэлу? Как Китай очень болезненно ударил США? Говорим с политологом, экспертом Финансового университета Русланам Сафаровым. Ведущий – писатель Александр Марков.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Перемирие на Ближнем Востоке
Беседа начинается с анализа недавней встречи в Шарм-эль-Шейхе, посвящённой попыткам урегулирования палестино-израильского конфликта. Хотя перемирие было объявлено, отмечается его хрупкость: не были приглашены основные стороны конфликта (Израиль, ХАМАС, Иран), а гарантий выполнения подписанных соглашений нет — лишь устные заверения Дональда Трампа.
В выигравших — Египет (укрепил свой престиж и избежал притока беженцев из Газы), Турция и Катар (получили свои дивиденды в поддержке определённых сил региона). США демонстрируют, что они контролируют ситуацию, “выигрывая” у Британии, которая в регионе проводит свою политику.
2. Роль США и лично Дональда Трампа
Подпись под перемирием рассматривается больше как политический ход Трампа; с одной стороны — ответ Обаме (личная амбиция, попытка заслужить Нобелевскую премию мира), с другой — попытка развязать себе руки на Ближнем Востоке и сосредоточиться на других направлениях:
- Кризис в Венесуэле (где напряжённость растёт),
- Конфликт Россия — Украина,
- Противостояние с Китаем.
3. США усиливают давление и играют на нескольких фронтах
- Венесуэла: Решение “развязать” Ближний Восток открывает для США возможность более жёстко действовать в Латинской Америке.
- Украинский кризис: Трамп ужесточает риторику против России, рассчитывая “экспортировать” наработанные подходы по “мирному принуждению” сильной рукой, хотя собеседники скептически оценивают применимость такого подхода к России.
- Эскалация рисков: Обсуждается возможность передачи Украине «Томагавков» — крылатых ракет, которые могут нести ядерный заряд, что воспринимается как крайне опасный шаг со стороны США (Россия не сможет определить тип боезаряда на подлёте, что обостряет опасение непредсказуемой эскалации).
4. Британия: реванш и тени империи
Упоминается скрытое противостояние с Британией — США стараются не допустить усиления их неоимперского влияния в регионе (проекта “Британская империя 3.0”). Британия сохраняет манёвренность через позиции в Сирии и ряде арабских монархий, но “тактические победы” пока на стороне США.
5. Проблема легитимности переговоров
Делается акцент на отсутствии настоящих решений: основные противоречия между Израилем и Палестиной не сняты, никакой долгосрочной схемы мирного урегулирования не найдено. Скептически оценивается и формат подписания любых договоров с Украиной — с кем и на каких юридических основаниях их заключать?
6. Торговая война США и Китая
Описано усиление напряжённости — обмен экономическими мерами, китайское давление на экспорт редкоземельных металлов (жизненно необходимых для современной промышленности, в частности, в сфере высоких технологий), американские пошлины и ответные шаги.
Рынки реагируют падением, экономические убытки огромны. Апелляция идёт ещё и к тому, что Китай не остаётся в одиночестве — своих союзников США сейчас не хватает против консолидированных альтернативных коалиций (БРИКС и др.).
7. Фактор БРИКС и страх США
Особо отмечается страх Вашингтона перед укреплением БРИКС как центра притяжения для альтернативных экономических и политических моделей (особенно если БРИКС начнёт строить самостоятельную финансовую систему).
США опасаются, что именно коллаборация стран БРИКС будет способствовать краху системы абсолютного доминирования доллара — Трамп, несмотря на громкие заявления о якобы “разбегании БРИКС”, скорее всего, сам боится этого объединения.
8. Оценка эффективности действий Трампа
Политику Трампа собеседники называют эффектной, но неэффективной: много шума для внутренней и внешней аудитории (в том числе ради Нобелевской премии), но решающих изменений не достигается, конфликты “глохнут”, но не исчезают.
Экономика США не получает ожидаемого эффекта от протекционизма и торговых войн, попытки вернуть производство носят скорее “символический”, чем стратегический характер.
9. Вектор дальнейшего обострения
- США, не достигая быстрого успеха с помощью давления, могут продолжать эскалировать, что создаёт опасность втягивания Европы и, потенциально, самых разных стран в новый глобальный конфликт.
- Призывается трезво смотреть на реальное соотношение сил и не поддаваться шантажу, отмечается важность скоординированных действий с другими неанглосаксонскими центрами силы.
---
Выводы
Можно выделить несколько практических и философских смыслов данной беседы:
- Иллюзорность перемирия: Многие громкие мировые мероприятия, преподносимые как “перемирие” или “прорыв”, на деле являются временными паузами, выгодными отдельным игрокам, но не затрагивающими глубоких противоречий. Это напоминает психологический механизм “замазывания” конфликта — симптом снимается, но болезнь остаётся. В перспективе — повторение цикла напряжённости.
- Цикличность и закономерность противостояний: В истории великие державы часто стремятся “развязать” руки на одном направлении, чтобы сконцентрировать силы на другом — будь то Ближний Восток, Украина или Тихоокеанский регион. Мировая политика напоминает шахматную партию, где ценны не только выигранные фигуры, но и геометрия угроз. Тем не менее, иллюзия тотального контроля — опасная ловушка: любое усиление давления рождает усиленную противодействие.
- Материальные интересы против идеализма: Заявляемые “идеалы” мира, демократии и безопасности часто используются как инструмент укрепления власти и продвижения экономических интересов. Американская риторика о мире — не столько забота о человечестве, сколько расчет на снижение цен на энергоносители, контроль над регионами и электоральные бонусы накануне выборов.
- Уязвимость однополярного мира: Даже самые могущественные игроки начинают ощущать границы своей гегемонии. Система, где “король” вынужден судорожно реагировать на вызовы по всему миру — система неустойчивая. Истинная сила требует гибкости, умения договариваться, а не только наращивать давление.
- Страхи и механизмы самообороны: Захват и удержание контроля над финансовыми, сырьевыми и информационными потоками — главное поле, где сегодня решается вопрос о будущем системы. Страх перед БРИКС и объединёнными действиями альтернативных сил указывает на растущую многополярность — в самом этом страхе раскрывается уязвимость устаревших моделей.
- Проблема легитимности: Юридические тонкости — лишь фасад; если внутренние легитимность и доверие к власти подорваны, никакие формальные соглашения не работают. Это относится и к международным организациям, чьи решения становятся заложниками личных амбиций и групповых интересов.
- Эффектность против эффективности: Мир всё чаще погружается в шоу-политику, где главная задача лидеров — производить впечатление, а не решать реальные задачи. Это театрализованная власть, в которой медали из картона, а ловкие комбинации не решают структурных проблем.
- Цена наступления через “мир через силу”: Эксперт предупреждает: попытки “заставлять” к миру — прямой путь к эскалации, вплоть до самого опасного рубежа. Ни моральные декларации, ни устные гарантии не заменят реальных многосторонних договорённостей.
---
Открытый вопрос
Мысли о мировой политике очень похожи на размышления о природе истины: каждый игрок уверен в своей правоте и авторстве решения мира, но ни один из них не обладает полнотой картины — истина фрагментирована, каждый фиксируется на своём “эффекте”.
Что надёжнее — строить мир на временных договорённостях, выдуманных героях и эффектных угрозах, или же пробовать признать сложность многоуровневых интересов и искать баланс через внутренние и внешние перемены?
Всё чаще политическая реальность напоминает спектакль, в котором искренние цели смешиваются с жаждой внешнего успеха. Как долго такие спектакли могут подменять реальное содействие миру? И где находится та точка, где эффектность уступает место подлинной эффективности?
Может быть, истина в том, чтобы наконец обратить внимание не только на доску, но и на правила игры, которые мы придумали сами?
