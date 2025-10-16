Евросоюз усиливает давление и готовит новый удар по экономике России, объявляя настоящую охоту на так называемый «теневой флот». В этом выпуске мы детально разбираем, как работает обход санкций и почему потолок цен на нефть оказался неэффективным, заставив Запад пойти на крайние меры – от задержания танкеров до полной блокады. Узнайте, какие реальные экономические последствия ждут Европу из-за этих шагов, кто на самом деле теряет миллиарды от нефтяной войны. Подробнее в новом видео

00:00 ☠️ Блокада российской нефти: Новый план ЕС

00:42 Задержание танкера: Как Франция борется с теневым флотом

02:39 Что такое "теневой флот" и каковы реальные цели санкций?

03:41 Потолок цен на нефть: Как работает главный механизм ограничений

05:05 Почему ЕС снизил потолок цен на российскую нефть

08:40 Последствия санкций: Как Россия уходит от западных перевозчиков

11:17 Главная цель Запада: Вернуть деньги европейским компаниям

12:36 Риск для мировой экономики: Что будет, если ЕС начнет досмотр судов?

13:22 Как слухи о санкциях влияют на цены и почему блокада невозможна

16:38 ✅ Итоги и выводы

