В новом выпуске разбираем один из самых интригующих мифов науки — возможность заморозить себя сегодня, чтобы воскреснуть завтра. По всему миру появляются компании, предлагающие такие услуги.

Поговорим о том, что наука знает о крионике, какие организмы действительно способны пережить заморозку, какие успехи уже есть у трансплантологии и стоит ли всерьёз рассчитывать, что после разморозки можно будет жить дальше.

ИСТОЧНИКИ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQGscZIQKRhnSGhyN4sWi5FUfJYBbkVb2-bvtDw_6jICBPIFLuZ9v34TyMih6yo0hADL4HBEmY-nYIL/pub

00:00:00 Вступление. Страшная находка в фурах с жидким азотом

00:02:19 Что такое крионика? Можно ли поставить себя на паузу?

00:05:30 Анонс нового лекционного тура «Радикальное продление жизни»

00:06:24 В чём проблема с крионикой? Судьба первого крионированного человека

00:11:36 Ужасы крионики: страшные истории заморозки людей

00:13:21 Зачем замораживают эмбрионы и яйцеклетки?

00:17:46 Можно ли замораживать органы доноров?

00:22:08 Как заморозить живое существо – целиком или по частям?

00:23:31 Разморозка – природный факт. Как саморазмораживаются некоторые животные?

00:30:50 Страшные истории об энтузиастах-криоцинистах

00:31:52 Проблемы криофирм: пресловутый человеческий фактор

00:38:20 Захотите ли вы жить после разморозки?

00:41:35 Заключение. Замороженный человек – научная фантастика и реальность в будущем

