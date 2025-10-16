Главная » Видео, История, Творчество

Иван Кибалюк строит город Петропавловск-Камчатский. Новости. Эфир 16 октября 1973

27 0
Переслано от: Советское телевидение

Сюжет о возведении новых районов Петропавловска-Камчатского бригадой знатного строителя Ивана Кибалюка.

Информационный сюжет “Иван Кибалюк строит город”. Эфир 16.10.1973 г.
Главная редакция информации, 1973 г.

#гостелерадиофонд #новости #ПетропавловскКамчатский
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1

Комментарий редакции

В этом видео речь идёт о значимом этапе обновления и преобразования Петропавловска-Камчатского. Центральная фигура — Иван Петрович Кибалюк, заслуженный строитель республики, кавалер высших советских наград. Человека и бригаду, которой он руководит, представляют как основной мотор градостроительного процесса: под его началом за многие годы сооружаются новые кварталы, и город преобразуется прямо на глазах.

Ключевые идеи:

- Личный вклад и преемственность. Иван Кибалюк работает в Камчатском крае уже 20 лет; его история — пример личной инициативы и преданности делу. Он отождествляет себя с коллективом строителей: "мы постараемся приложить все усилия, чтобы до конца года ввести эти дома и дать горожанам благоустроенные квартиры".

- Коллективное творчество. Подчеркивается, что преобразования происходят руками тысяч людей. Примечательно, что речь идёт не только о технических достижениях, но и об атмосферном изменении города: новый облик, новые возможности, повышение уровня жизни.

- Связь с историей и местом. Проект разворачивается на фоне символичных для края вулканов — Корякского и Авачинского — что создаёт образ синтеза природы и человеческой деятельности.

- Изменчивость реальности. Город за 20 лет преобразился; акцентируется разительный контраст между прошлым ("пройдёшь по городу, не на что было смотреть") и настоящим (красивый и благоустроенный город). Таким образом, происходит коллективное "отвоевывание" нового пространства жизни у суровой природы и у времени.

- Настоящий героизм как постоянство в простых делах. Кибалюк и его команда не работают ради славы, но ради конкретного результата — новых домов, комфортных квартир — и тем самым реализуют своеобразный бытовой героизм.

Вывод:
Это видео не только информирует о строительных успехах Камчатки, но и иллюстрирует более общее — философское — измерение труда. В фокусе человеческая одержимость созиданием, упорный коллективный труд, рождающий новое качество жизни. Сам Кибалюк, как и многие другие герои эпохи, — это не идеализированный бюрократический образ, а живой пример постоянного неистребимого движения вперёд.

С философской точки зрения возникает интересный вопрос: насколько наша приверженность делу способна менять не только внешний облик городов, но и внутренний облик нас самих и окружающих? Возможно, каждый вклад в благоустройство внешнего мира есть одновременно вклад в строительство внутреннего мира — вопрос, открытый для каждого, кто выбирает созидательный путь.
Что важнее для настоящего преображения: героическое волевое усилие, коллективная сопричастность или чуткое чувство места и времени?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LA5qmczzwyk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По новостям и событиям 10.04
ТОП-35 потрясающих уголков России, которые выгодно посетить
Что было 27 – 29 октября. Новости Наоборот.
Что было 4-6 ноября. Новости наоборот.
Трезвый новый год в день Ильи Муромца: в 50 городах встретили 1 января спортом и молебнами (ФОТО)
Оклеветанный царь Иван Грозный
Строил ли Антонио Ринальди Гатчинский дворец?
Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). "Небесный город" Квинсай.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru