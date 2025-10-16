Борьба будет очень и очень тяжёлая.
Убежден, что за реализацию концепции миграционной политики, утверждённой президентом, придётся очень и очень серьёзно побороться.
Причём всем. И политикам, и лидерам общественного мнения, и блогерам, и журналистам и полиции, и самым обычным людям. Потому что желающих, что ничего у нас не менялось, чтобы все оставалось по-прежнему, чрезвычайно много.
Это и крупный бизнес (стройка, маркетплейсы, ретейл), и те, кто с ним связаны разными серыми схемами, оттенков которых куда более пятидесяти. И бенефициары этих схем будут делать всё, чтобы все решения остались только на бумаге.
Более того, они будут делать всё, чтобы сохранить ныне существующую схему найма мигрантов: мы платим тебе меньше и по кривым схемам, но ты можешь привезти семью и посадить её полностью на российскую социалку. Прибыли бизнесу, убытки государству.
Так вот поскольку речь идёт о прибыли, то решение президента будут саботировать изо всех сил, имитируя бурную деятельность, закрывая все отчётами.
И стоит быть готовыми к тому, что сейчас десятки экспертов снова начнут рассказывать о том, какие неправильные решения принимаются, как это огорчает уважаемых партнёров и разрушает экономику России. И да, не обойдётся без многмудрых рассуждений о русских нацистах, к коим, как известно, относятся все, кто требуют привести миграционные процессы в порядок.
Однако, что обращает на себя внимание. Подразделения по вопросам миграции теперь являются субъектами оперативно-розыскной деятельности. Что даёт им весьма широкий инструмент для эффективной работы. Вопрос лишь политической воли. Впрочем, учитывая, что Владимир Колокольцев говорит открыто о проблемах миграции последние несколько лет, полагаю, что с волей все хорошо.
Но тем не менее, борьба будет очень и очень тяжёлая. Казалось бы странно, да, уважаемые читатели? В своей стране и ещё надо бороться за то, чтобы очевидно правильные решения были реализованы. Но, как есть. С Божьей помощью всё управим. Начало в любом случае, положено.
https://t.me/migrpost/712
Комментарий редакции
1. Внедрение новой миграционной политики — крайне сложная задача.
Автор считает, что борьба за реализацию президентской концепции миграционной политики будет тяжелой для всех слоев общества: от политиков до обычных граждан.
2. Сильное сопротивление переменам.
Главными противниками изменений становятся крупный бизнес, рынок, ритейл, а также те, кто связан с миграцией через серые схемы, позволяющие получать прибыль за счет заниженных зарплат мигрантам и социальной нагрузки на государство.
3. Сопротивление будет сопровождаться саботажем и имитацией деятельности.
Ожидается, что заинтересованные в сохранении нынешней системы силы будут саботировать реформы, отчитываясь о мнимой активности.
4. Манипуляции в общественной дискуссии.
Вероятно появление экспертов и аналитиков, которые станут критиковать реформы, представляя их как опасные для экономики и отношений с партнёрами, а требование упорядочить миграцию будут называть проявлением "нацизма".
5. Появление новых инструментов для борьбы с нарушениями.
Подразделения по вопросам миграции получили статус субъектов оперативно-розыскной деятельности, что расширяет их возможности по наведению порядка.
6. Определяющая роль политической воли.
Несмотря на новые инструменты, успех реформ зависит от наличия сильной политической воли, которую автор связывает с позицией министра Колокольцева.
7. Парадокс необходимости борьбы за очевидное.
Автор удивляется, что даже в своей собственной стране гражданам приходится бороться за, казалось бы, очевидные и правильные решения.
8. Умеренно оптимистичный финал.
Начало изменений положено, и при поддержке "свыше" можно рассчитывать на успех.
---
Вывод:
Статья анализирует основные барьеры на пути реализации реформы миграционной политики в России. Автор подчеркивает, что реальное противостояние будет связано не столько с объективной сложностью вопроса, сколько с сопротивлением мощных групп, заинтересованных в сохранении выгодных им коррупционных и неформальных схем. В противовес этому новшества в законодательстве и расширенные полномочия правоохранительных органов могут лишь частично решить проблему — ключевым фактором успеха становится политическая воля руководства.
В некотором смысле, статья затрагивает универсальный конфликт между декларируемыми государственными интересами и устойчивостью теневых экономико-социальных систем, питающихся изъянами действующих правил.
С философской точки зрения, мы вновь сталкиваемся с вопросом: почему столь очевидные для общества перемены требуются огромных усилий и борьбы? Возможно, здесь проявляется свойство человеческой психики цепляться за знакомое и удобное, даже если оно не справедливо для большинства. В этом — не только проблема России, но и универсальный закон развития любого общества: любое движение к новой организации жизни встречает сопротивление множества интересов, связанных не только с деньгами, но и с психологическим комфортом.
Открытый вопрос для размышления:
Что сильнее препятствует переменам — материальная выгода меньшинства или психологическая инерция общества, предпочитающего сохранять привычное и тем самым удерживать статус-кво? И находим ли мы истинное единство в борьбе за справедливость, или каждый остается в плену своего частного интереса?