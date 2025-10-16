Убежден, что за реализацию концепции миграционной политики, утверждённой президентом, придётся очень и очень серьёзно побороться.

Причём всем. И политикам, и лидерам общественного мнения, и блогерам, и журналистам и полиции, и самым обычным людям. Потому что желающих, что ничего у нас не менялось, чтобы все оставалось по-прежнему, чрезвычайно много.

Это и крупный бизнес (стройка, маркетплейсы, ретейл), и те, кто с ним связаны разными серыми схемами, оттенков которых куда более пятидесяти. И бенефициары этих схем будут делать всё, чтобы все решения остались только на бумаге.

Более того, они будут делать всё, чтобы сохранить ныне существующую схему найма мигрантов: мы платим тебе меньше и по кривым схемам, но ты можешь привезти семью и посадить её полностью на российскую социалку. Прибыли бизнесу, убытки государству.

Так вот поскольку речь идёт о прибыли, то решение президента будут саботировать изо всех сил, имитируя бурную деятельность, закрывая все отчётами.

И стоит быть готовыми к тому, что сейчас десятки экспертов снова начнут рассказывать о том, какие неправильные решения принимаются, как это огорчает уважаемых партнёров и разрушает экономику России. И да, не обойдётся без многмудрых рассуждений о русских нацистах, к коим, как известно, относятся все, кто требуют привести миграционные процессы в порядок.

Однако, что обращает на себя внимание. Подразделения по вопросам миграции теперь являются субъектами оперативно-розыскной деятельности. Что даёт им весьма широкий инструмент для эффективной работы. Вопрос лишь политической воли. Впрочем, учитывая, что Владимир Колокольцев говорит открыто о проблемах миграции последние несколько лет, полагаю, что с волей все хорошо.

Но тем не менее, борьба будет очень и очень тяжёлая. Казалось бы странно, да, уважаемые читатели? В своей стране и ещё надо бороться за то, чтобы очевидно правильные решения были реализованы. Но, как есть. С Божьей помощью всё управим. Начало в любом случае, положено.

