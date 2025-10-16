В фильмах о дикой природе часто показывают процесс обучения детёнышей взрослым навыкам. Родители отлавливают и приносят придушённую добычу, чтобы детеныш мог поохотиться. Домашние животные позволяют насладиться процессом, как мать-хаски учит щенят выть, кошка выпускает полуживую мышь, которая в процессе очухивается и сбегает, пополняя популяцию и т.д. Можно провести параллель и с людьми, сделаем это на наиболее ярком варианте, но многие узнают себя.

В 90-е гг. было сделано множество карьер и заработаны значительные состояния, причём речь не о приватизаторах. Много более интересны бизнесмены, управленцы и чиновники, часто это одни и те же люди, что получили первый капитал и увеличили его на порядки, прошли через несколько смен парадигмы и вполне комфортно чувствуют себя в настоящем, находясь ниже медианы привлечения внимания со стороны государства.

Им 55+ лет, они ещё не готовы уходить на отдых, энергии для текущих дел и спокойных проектов хватает, для чего-то яркого и прорывного – уже нет. Лет 10–15 у них ещё есть, а потом нужно передавать всё детям, а вот тут сомнения. Их старшим детям 30–35 лет, их активно готовили и натаскивали на «самостоятельную жизнь». В большинстве это дети-мажоры, многое давалось легко, но это не карикатурная «золотая молодёжь» из жёлтой прессы.

Взлёт родителей пришёлся на детство, у них есть воспоминания о сложностях, которых лишены их младшие братья и сёстры, часто они являются детьми от «первого брака», что накладывает определённые обиды и непонимание, пусть и ушедшие со временем, но осадок остался. Образование, круг общения, социальные связи, опыт работы, навыки, а иногда и увлечения очень мягко сформированы умными и мудрыми родителями.

В попытке передать свой положительный опыт успеха последние создавали оптимальные условия для получения знаний, умений и навыков, устраивали на работу с/к опытным людям, которые могли научить, подсказать, показать пример и исправить. Мало представителей деловой аристократии Запада имели таких учителей и внимание, но результат далёк от ожидаемого. Родители прекрасно понимают – дети не способны повторить их путь, там, где они смогут всех порвать и победить, те сдадутся и/или гарантированно проиграют. Что делать с этим – не понятно.

Ничего удивительного нет, в первую очередь – планка поднята очень высоко, родители мерят по себе. Во-вторых, они передали положительный опыт, дали алгоритм правильных действий, но не передали негативный, болезненный опыт, зачастую со смертельным риском. Они не позволили своим детям набить большого количества шишек, не дали им научиться находить выход из практически безвыходных ситуаций. Дети знают как делать, но не знают почему именно так. В-третьих, родители рассматривают путь детей, как возможность самим пройти его, сравнивая со своим стартом, разочаровываясь ещё больше. Можно перечислить ещё, но уже этого хватит.

Для отца пост замминистра, губернатора, замгенерального крупной корпорации прост и понятен, получить его для себя или ребенка не так и сложно. Самому это уже не нужно, а ребёнку – в принципе не нужно. Где первый пройдет легко, второго порвут, как только исчезнет тень за спиной. Аналогично и в отношении бизнеса – просто не сможет защитить. Решение на поверхности – если видите, что дети не тянут, не надо насильно тащить на вершину, дайте рёбенку оказаться ровно на той ступени, которой он соответствует, не больше. Не нужно заводить в места, откуда он сам не выйдет, пусть играет в своей лиге.

И, да, много хуже, когда ограниченность сочетается с завышенными амбициями и самомнением, но это уже проблемы воспитания и образования, всё же большинство адекватных людей в 30+ всего на 1–1,5 ступени завышают уровень своей компетентности…

Андрей Школьников