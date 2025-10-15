Имя Лермонтова, одного из величайших русских поэтов, известно каждому. Нам он известен в первую очередь как поэт и писатель, но он был в первую очередь профессиональным военным.

Из какой семьи происходил Лермонтов? Как проходило детство в поместье бабушки? Как развернулся талант Лермонтова после отправки на Кавказ? Какое произведение сделало его известным? Как проходили дуэли в России и Европе, и кем в жизни был прототип Долохова из романа "Война и мир"? Как проходила последняя дуэль Лермонтова, и почему у него две могилы?

Об этом и многом другом – в объединенном рассказе Владимира Мединского.

Таймкоды:

00:00 • Наследие и влияние на русскую литературу

09:22 • Древний род, ведущий историю от шотландского барда

12:16 • Бабушка Лермонтова – родственница родовитых аристократических фамилий

14:17 • Трудное детство: смерть дедушки, капитана лейб-гвардии, и 22-летней матери

20:39 • Светская жизнь и музыкальные вечера в поместье бабушки

32:25 • Из Московского университета ушел, а в Петербургский не поступил. На распутье

37:23 • Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Мечта о знакомстве с Пушкиным

40:05 • Система военного образования в России

49:23 • Эпоха Лермонтова

54:40 • О фильмах и экранизациях

57:41 • Распределение после военного училища

01:01:23 • Аренда квартиры, 5 000 рублей в год на обучение и другие траты

01:05:08 • Один из лучших наездников и фехтовальщиков – со сложным характером

01:09:50 • Диеты от бабушки для улучшения пищеварения

01:11:45 • Форма лейб-гвардии гусарского полка

01:12:58 • Служба в гвардейских гусарах – удовольствие для богатых

01:23:35 • На Кавказ – за нарушение формы одежды

01:29:05 • Лермонтов и Пушкин

01:33:21 • Понижение в звании?

01:36:43 • Нижегородский драгунский полк

01:41:30 • Ссылка на Кавказ

01:42:30 • Кавказ – место, где хорошо пишутся стихи

01:45:26 • Первая ссылка на Кавказ – или первая командировка?

01:49:19 • Возвращение в Петербург. В вихре столичной жизни

01:56:42 • Дуэли – социальный институт по восстановлению чести. Европа и Россия

02:03:18 • Лермонтов vs де Барант. Причины и результаты конфликта

02:13:21 • Суд и наказание за нарушение запрета на дуэли

02:21:47 • "Герой нашего времени". Что увидел в романе Николай I?

02:27:33 • Особенности военной службы на Кавказе

02:33:20 • Долохов из "Война и мир" и его реальный прототип в русской армии

02:37:54 • Лермонтов на Кавказе во главе сотни спецназа

02:40:36 • Почему Лермонтов так и не получил наград, к которым был представлен?

02:44:57 • Отпуск в Петербурге. Последний приезд в столицу

02:59:31 • Лермонтов и Мартынов. От дружбы до дуэли

03:10:12 • Подготовка к дуэли. Никто не хотел убивать

03:23:19 •Лермонтов: жизнь после смерти

03:30:26 • Талантливый, образованный, богатый и одинокий

03:34:15 • Две могилы Лермонтова – два человека в одной короткой судьбе

