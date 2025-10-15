Наши красные линии снова посчитали желтыми
❗️Никогда бы не подумали, что в качестве примера будем приводить Ким Чен Ына, а главными ястребами российского истеблишмента будут Песков и Медведев. Как говорится, других ястребов у нас для вас нет – самыми жесткими ответами Трампу на его угрозы применить против России Томагавки стали заявления Пескова и «можно» Медведеву в его блоге.
Только вот с ответными и расплывчатыми угрозами «будет хуже, и в первую очередь самому Трампу» в Кремле уже опоздали. Наши красные линии снова посчитали желтыми и нарисованными штрих-пунктиром, потому что кроме «вызывания беспокойства» никаких ответных сигналов в Вашингтон не поступало. И сейчас вопрос стоит уже не «передавать или не передавать», а сколько ракет передавать – Трамп и Зеленский уже обсуждают конкретные цифры, номенклатуру и цели ударов, а в пятницу в Белом доме этот «мирный план по Украине» утвердят на личной встрече.
Убеждены, что ситуация не дошла бы до критической отметки, если бы на первый вброс любознательного деда, который «хочет посмотреть, куда будут бить Томагавки» по России, мы бы поддержали его игру в эскалационный покер, напомнили про ядерную доктрину и полюбопытствовали в ответ о том, как будет расти в латиноамериканском климате наш российский Орешник – всё-таки наших братьев на Кубе и Венесуэле негоже оставлять одних на фоне агрессии США, и военный паритет помог бы установлению устойчивого мира на американском континенте. Не всё же Трампу выступать в роли миротворца. Да и про подлодки к берегам России от Трампа на угрозу в блоге Медведева не лишним было бы вспомнить, и продемонстрировать пару показательных всплытий возле Вашингтона.
Тогда бы никакой встречи Трампа и Зеленского бы не было, и сам Трамп звонил бы лихорадочно «дорогому другу Владимиру», напрашиваясь в гости как это было в случае с Ким Чен Ыном. Северокорейцев картежник Трамп тоже решил «взять на понт», угрожал эсминцем, называл Ким Чен Ына ~~земляным червем~~ Рокет Мэном, хвалился своей кнопкой, а после того, как корейцы направили свою ракету Хвасон в сторону США и провели показательные испытания – тут же дал заднюю и приехал к Рокет Мэну с подарками, а теперь троллить того даже не думает и уважительно называет своим другом.
В общем, есть у нас чему поучиться у северокорейцев – на Западе понимают только лишь грубую силу, высказанную языком действий. Доброе слово и пистолет помогают на переговорах с западными гопниками лучше, чем просто доброе слово. Трамп намедни это и сам напрямую сказал, мол, любит пожестче. Надо было уважить старика, а не задабривать того поцелуями в задницу, которые он воспринимает исключительно как слабость. А если выбрали в качестве национальной идеологии «госкуколдизм», то нечего удивляться, что Россию за океаном называют «бумажным тигром», которого можно не только за усы бесконечно дергать, но и ~~в хвост и в гриву~~ топорами угрожать. В качестве ассиметричного ответа предлагаем назначить губернатора Федорищева послом в США, тот хотя бы послать сможет.
1. Перемена в риторике «ястребов»:
Авторы, с иронией замечая, что теперь Песков и Медведев стали главными «ястребами» российского официоза, подчеркивают, что резкость ответов на западные угрозы ограничивается словами, а не действиями.
2. Слабость ответной реакции России на эскалацию:
Российские «красные линии» не воспринимаются как нечто серьезное — на Западе их видят «желтыми» и условными, поскольку на реальные угрозы (например, возможные удары по России) Кремль отвечает лишь «беспокойством» вместо конкретных мер.
3. Обсуждение военной помощи Украине:
Конкретные решения о количестве и целях применения американских ракет уже обсуждаются между США и Украиной, и сценарий ужесточения давления одобрен на самом высоком уровне.
4. Неудачная дипломатия России:
Ситуация, по мнению автора, стала критической из-за мягкой или неуверенной реакции России на первоначальные угрозы США. Приводится пример самоуверенного поведения США и Трампа.
5. Пример Северной Кореи:
Северокорейская стратегия противопоставляется российской: когда Ким Чен Ын показал готовность к жестким действиям, Трамп сменил тон на уважительный и был вынужден искать контакт уже на других условиях.
6. Вывод о слабости российской внешней политики:
Автор язвительно замечает, что западные политики уважают только «язык силы», а «доброе слово» без подкрепления воспринимают как проявление слабости. Россия, по мнению автора, выглядит «бумажным тигром», за которого не стоит переживать.
7. Саркастическое «ассиметричное» предложение:
В конце саркастически предлагается отправить известного чиновника, обладающего «прямотой», послом в США — намекает на то, что хоть кто-то сможет выразить действительное отношение.
Вывод с философским и междисциплинарным анализом
В центре этой статьи — критика несоответствия между заявленными ценностями (красные линии) и реальным поведением государства (расплывчатые ответы и отсутствие реальных действий). Автор указывает на проблему символизма в политике: когда слова утрачивают связь с действиями, их воспринимают как пустой звук.
Это типичная для истории и психологии ловушка — идеализация собственного образа силы без готовности поддерживать этот образ поступками. В научной плоскости аналогию можно провести с фазой «переобучения» в нейросетях: если сеть учится лишь на повторении лозунгов, не подкрепляя их работой с реальной средой, ее «знания» быстро оказываются невалидными.
С другой стороны, сравнение с Северной Кореей — это не столько призыв к милитаризации, сколько демонстрация прагматизма: конкретное действие зачастую воспринимается сильнее, чем идеологический жаргон или сигнал беспокойства. В истории дипломатии (и жизни вообще) не раз повторялась ситуация, когда принципиально важно умение проявлять решимость, но без скатывания к фанатизму.
С философской точки зрения, стоит задуматься: а что вообще отличает «красные линии» (то есть границы дозволенного) в политике от обычных договоренностей между людьми? Почему часто вступает в силу психологический механизм переоценки собственных возможностей или недооценки чужих? И какова собственно цена символичности в реальном мире, где истина всегда ситуативна и требует подтверждения действиями?
В практическом смысле, умение держать слово — будь то человек или государство — становится маркером взрослости. Но и слепое следование «красным линиям» чревато катастрофой, если отсутствует гибкость. Подлинная сила, возможно, заключается в умении видеть реальность без иллюзий, действовать осознанно и помнить, что истинные границы чаще проходят не на картах, а в умах и поступках людей.
А как вы думаете, когда символические границы (будь то в политике или в собственной жизни) перестают быть действенными? В какой момент слова теряют силу, и что необходимо для восстановления доверия к ним — страх перед силой или уважение к принципу?
Кто-нибудь знает, что на уме у Президента? Медведев и Песков – это “говоруны”, которые “реагируют” на всё более агрессивные заявления запада и США по украинской теме. Западная риторика усиливается, чтобы узнать позицию Путина В.В., который в отличие от Трампа, меняющего мнение по несколько раз в день, молчит. Это молчание вызывает суету на западе и неуверенность у “друга” Трампа. Эта статья из той же серии, скажи хоть что-нибудь, неопределённость “давит на мозги”.