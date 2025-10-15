❗️Никогда бы не подумали, что в качестве примера будем приводить Ким Чен Ына, а главными ястребами российского истеблишмента будут Песков и Медведев. Как говорится, других ястребов у нас для вас нет – самыми жесткими ответами Трампу на его угрозы применить против России Томагавки стали заявления Пескова и «можно» Медведеву в его блоге.

Только вот с ответными и расплывчатыми угрозами «будет хуже, и в первую очередь самому Трампу» в Кремле уже опоздали. Наши красные линии снова посчитали желтыми и нарисованными штрих-пунктиром, потому что кроме «вызывания беспокойства» никаких ответных сигналов в Вашингтон не поступало. И сейчас вопрос стоит уже не «передавать или не передавать», а сколько ракет передавать – Трамп и Зеленский уже обсуждают конкретные цифры, номенклатуру и цели ударов, а в пятницу в Белом доме этот «мирный план по Украине» утвердят на личной встрече.

Убеждены, что ситуация не дошла бы до критической отметки, если бы на первый вброс любознательного деда, который «хочет посмотреть, куда будут бить Томагавки» по России, мы бы поддержали его игру в эскалационный покер, напомнили про ядерную доктрину и полюбопытствовали в ответ о том, как будет расти в латиноамериканском климате наш российский Орешник – всё-таки наших братьев на Кубе и Венесуэле негоже оставлять одних на фоне агрессии США, и военный паритет помог бы установлению устойчивого мира на американском континенте. Не всё же Трампу выступать в роли миротворца. Да и про подлодки к берегам России от Трампа на угрозу в блоге Медведева не лишним было бы вспомнить, и продемонстрировать пару показательных всплытий возле Вашингтона.

Тогда бы никакой встречи Трампа и Зеленского бы не было, и сам Трамп звонил бы лихорадочно «дорогому другу Владимиру», напрашиваясь в гости как это было в случае с Ким Чен Ыном. Северокорейцев картежник Трамп тоже решил «взять на понт», угрожал эсминцем, называл Ким Чен Ына ~~земляным червем~~ Рокет Мэном, хвалился своей кнопкой, а после того, как корейцы направили свою ракету Хвасон в сторону США и провели показательные испытания – тут же дал заднюю и приехал к Рокет Мэну с подарками, а теперь троллить того даже не думает и уважительно называет своим другом.

В общем, есть у нас чему поучиться у северокорейцев – на Западе понимают только лишь грубую силу, высказанную языком действий. Доброе слово и пистолет помогают на переговорах с западными гопниками лучше, чем просто доброе слово. Трамп намедни это и сам напрямую сказал, мол, любит пожестче. Надо было уважить старика, а не задабривать того поцелуями в задницу, которые он воспринимает исключительно как слабость. А если выбрали в качестве национальной идеологии «госкуколдизм», то нечего удивляться, что Россию за океаном называют «бумажным тигром», которого можно не только за усы бесконечно дергать, но и ~~в хвост и в гриву~~ топорами угрожать. В качестве ассиметричного ответа предлагаем назначить губернатора Федорищева послом в США, тот хотя бы послать сможет.