Думаю, что если исповедуете самое главное, т о все мелкое от вас уйдет. У Силуана Афонского было такое видение. Женщина исповедовалась… Вот она говорит, говорит… И изо рта у нее какие-то змейки маленькие вылетают, вылетают… А потом большая змея голову показала и обратно спряталась. И все маленькие змейки – вжих! – и обратно залетели. Это значит, что говорим мы мелочь…То, чем наш народ занимается постоянно. И наши священники заставляют этой ерундой заниматься. Мелочь… Посмотрела мультики по телевизору… Выпила молока в среду… Всякая чушь… А в человеке змея большая сидит… Он ее не вытаскивает… Стыдно… Не хочу… Не знаю… И вся мелочь назад возвращается…

Надо каяться в главных вещах. Воровал? Кайся. Блудил? Кайся. Ходил к гадалкам? Ворожил? Сатану звал на помощь? Кайся. В чужую постель залез? – Кайся. Кого-то подставил, предал. Повел себя как Иуда. Кайся. Пока не поздно. Потому что бестолку все остальное. Бестолку. Кайся в том, что ты Иуда! Кайся в том, что ты вор! Кайся в том, что ты сребролюбец. В том, что ты безбожник. Большое уйдет, и маленькое само вылетит.