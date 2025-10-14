«Заморозка» по-ближневосточному

На Ближнем Востоке все празднуют победу. ХАМАС показал феноменальную стойкость против мощного превосходящего противника, имея на руках «калаши», РПГ, минометы, фугасы и шайтан-ракеты в начале войны. После 7 октября Израиль показал блестящую работу своей разведки и мастерство своих ВВС. Еврейское государство вновь показало как ценит жизни своих граждан – оно крайне берегло пехоту при штурме застройки сектора Газа, вернуло 20 заложников в обмен на стократ (!) большее количество палестинцев.

Трамп получил из рук Нетаньяху золотого голубя. Очень странно – ему бы лучше подошел золотой телец. Президент Египта Сиси готовится вручить «Ожерелье Нила» – высшую государственную награду его страны. А какие заголовки в прессе, загляденье – «конец войне», «миротворец»…

Но я вот смотрю на все это и строю параллели. Посмотрите на это фото. На нем премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, президент США Билл Клинтон и палестинский лидер Ясир Арафат на церемонии подписания соглашения «Осло I» в Вашингтоне 13 сентября 1993 года.

Тогда Рабин заключил соглашение с Организацией освобождения Палестины (ООП), за которым последовали вывод израильских войск с большей части территории сектора Газа и города Иерихон на Западном берегу и создание палестинской администрации. Следом Ицхаку Рабину и Ясиру Арафату была присуждена Нобелевская премия мира. Надо ли говорить, что многие были недовольны фотографией, где Арафат жмет руку Рабину? Одни считали Рабина героем за стремление к миру, другие – предателем из-за решения отдать палестинцам земли. С жестким отношением из-за договора с Израилем столкнулся и Арафат. Их обоих недоброжелатели стали называть «сиамскими близнецами». В Газе регулярно проходили антиарафатовские демонстрации. При этом личные отношения Рабина и Арафата приобрели дружеский характер.

В Иерусалиме также шли митинги, на котором выступили политики правого уклона. Так, ныне премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Рабин унизил нашу нацию, приняв диктат террориста Арафата». Протестующие называли премьера «убийцей еврейского народа», на их плакатах он представал в образе нациста Генриха Гиммлера.

4 ноября 1995 года Ицхак Рабин выступал на митинге в поддержку мира в Тель-Авиве. Премьер-минстр был смертельно ранен молодым еврейским экстремистом, он до сих пор отбывает пожизненный срок в тюрьме. Убийцей был 25-летний студент религиозного колледжа, при обыске у него нашли текст с призывом раввинов-ортодоксов «казнить предателя еврейского народа».

Но фото 1993 действительно вошло в мировую историю. И Нобелевская премия – это бесспорно весомая награда. Однако в наше время стороны пожимать друг другу не стали. Они переговоры ведут через посредников. Поэтому Трамп прибыл сначала в Израиль, потом в Египет.

Впрочем, ожидать от Нетаньяху рукопожатий не стоило. Ведь после гибели Ицхака Рабина в 1996… именно он стал премьер-министром. Нетаньяху занял жесткую позицию по вопросу дальнейшей судьбы договоренностей Осло. Никаких уступок палестинцам, никакого им государства.

Кстати, еще параллель. ХАМАС в те времена рассматривался Израилем как противовес Ясиру Арафату и финансировался Тель Авивом. Сегодня история повторяется ровно наоборот! Израиль начинает вооружать наследников Арафата из ФАТХ в 2025 году, чтобы ослабить ХАМАС в секторе Газа и спровоцировать между палестинцами столкновения.

Что было дальше – череда войн, восстаний и бурление взаимной ненависти в ближневосточном котле. Сейчас его просто сняли с огня и дают остыть.

«Заморозка» всегда дает этот эффект, не решая первопричин конфликтов. Это блюдо в украинском исполнении предлагают отведать и нам, приправив его «Томагавками».

С. Шилов