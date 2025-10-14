Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Возможны ли стратегические взаимовыгодные соглашения с Западом?

19 0
Переслано от: Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Исторический анализ стратегических соглашений России и Запада
В выпуске вскрывается вопрос: возможны ли сегодня стратегические, а не просто тактические соглашения между Россией и Западом? Ответ ищется через анализ исторических прецедентов, чтобы избежать гаданий и дать более верифицированный взгляд.

2. Венский конгресс (1815) — иллюзия выгод
Итог Наполеоновских войн обозначен как период, когда Россия формально становилась "царем царей" в Европе. Однако реальные выгоды для страны оказались сомнительными: территориальные приобретения не обеспечили безопасность или развитие, а статус "жандарма Европы" вызвал отчуждение и ненависть со стороны западных элит и привёл к Крымской войне. Стратегическое соглашение оказалось скорее миной замедленного действия.

3. Соглашение 1907 года с Британией — западный выигрыш
Раздел сфер влияния с Британией после десятилетий холодной войны не привёл к настоящей разрядке. В феврале 1917 года Британия, по мнению спикера, нанесла России "удар в спину", организовав революцию и развал Империи. Это соглашение также сыграло на руку Западу, но оказалось закономерно губительным для России.

4. Ялтинская система 1945 года — пример взаимовыгодного компромисса
После победы во Второй мировой СССР и США смогли заключить соглашение, определившее многополярный мировой порядок, стабильность и безопасность на десятилетия вперёд. Несмотря на то что для Запада (и США) Ялта воспринимается как поражение, до сих пор остаются рудименты этой системы (ООН, право вето) — потому что она приносила пользу обеим сторонам, хотя и на фоне жесткого паритета сил.

5. Попытка договорённости Брежнева и Никсона (1972-73) — нереализованный шанс
В период разрядки, когда СССР и США достигли стратегического паритета, возникла возможность перейти от конфронтации к совместному управлению миром. Однако, по внутренним причинам (несогласие элит обеих стран), соглашение так и не было оформлено, баланс снова сместился, и мир остался биполярным и конфликтным.

6. Горбачёв — Рейган/Буш: капитуляция, а не компромисс
Соглашения конца 80-х — начала 90-х (Мальта и др.) были капитуляцией СССР: стратегические интересы страны были проигнорированы, элита hoped войти в западный клуб, но получила отказ. Расширение НАТО и доминирование США стали итогом.

7. Современность: стратегическое неравенство и невозможность стратегических сделок
Сегодня нет того мощного ресурса или баланса, который был у СССР в 1945 или 1970-х. Формальный ядерный паритет не воспринимается западными элитами как реальный инструмент сдерживания: никто не хочет вести ядерную войну. Запад предпочитает вести войну чужими руками (Украина — против России, как ранее Япония — против России британскими интересами).

8. Возможен лишь тактический компромисс
Единственный реальный интерес США — чтобы Россия вступила в конфронтацию с Китаем. Но Россия не заинтересована в таком сценарии. Поэтому любые возможные соглашения в обозримом будущем — только тактические (локальное снижение напряжённости), но не стратегические (раздел сфер влияния, признание интересов друг друга).

9. Прагматичная рекомендация
Уменьшить градус ожиданий: важно стремиться к разрядке, чтобы снизить риск эскалации (в том числе ядерной), но иллюзий о возврате к соглашениям уровня Ялты или договорённостей времён Брежнева-Никсона питать не стоит.


---

Вывод и философское размышление


В этом историко-политическом анализе подчеркивается: прочные и действительно взаимовыгодные стратегические соглашения между Россией и Западом возможны лишь тогда, когда существует баланс сил, вынуждающий обе стороны искать компромисс. В периоды, когда Россия воспринималась или ощущалась как равная, соглашения оказывались длительными и относительно стабильными (пример — Ялта). Когда же подобие равенства отсутствовало — все стратегические договоры оборачивались асимметричной выгодой для Запада или даже катастрофами для самой России.

Взгляд на историю через призму больших циклов, сопоставим с моделями, встречающимися не только в политике, но и в психологии: как личности склонны договариваться на равных, лишь когда сила или ценности сопоставимы, так и государства склонны к компромиссам только при наличии реального давления и уважения возможностей друг друга. Прагматизм в этом контексте требует трезвой оценки: любое соглашение — лишь отражение конкретного баланса сил, а не мистической веры в вечное согласие или вечную вражду.

Еще одна параллель: столь востребованная осознанность из йоги или философии поведения применима и здесь. Необходимо действовать трезво, видя мир таким, каков он есть, а не через иллюзии былых побед или будущих идеалов. Истинна ли сама идея “стратегической разрядки” — или это лишь историческая случайность, рожденная уникальными стечениями политических, экономических и личностных факторов? Возможно, стремление к вечному компромиссу столь же утопично, как и желание полного контроля — и здесь, как и в личной жизни, пределы компромисса определяются не абстрактными желаниями, а сугубо конкретными ресурсами, интересами и степенью внутренней осознанности каждой из сторон.

И, наконец, открытый вопрос: если стратегические соглашения между цивилизациями зависят лишь от паритета сил, то можно ли выстроить систему международных отношений, в которой взаимное уважение станет не вынужденной мерой, а осознанной ценностью? Или же даже в эпоху разговоров о гуманизме и “мировом праве” история будет подчиняться всё тем же законам баланса и конфликта?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/6baeee781e82638263264c7054a91d5b/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Стратегическое соглашение с Западом или же новый виток противостояния? Игорь Шишкин
Эра встретившихся рук - возможна ли она?
Возможна ли ещё одна революция в России?
Возможно ли партнёрство России с НАТО?
Возможно ли это? (эпизод 1) / Is it possible? (2011) SATRip
Живой эфир на Веды-РА: ПОЛИГАМИЯ в славянстве. Возможно ли это?
Возможно ли виртуальное общество или сообщество?
Возможно ли воссоздание СССР?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru