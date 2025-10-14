В начале 20 века у крестьян России была такая проблема: кулаки-мироеды. Это были богатые крестьяне, которые давали деньги в долг односельчанам под огромные проценты. А потом, если долг не возвращали вовремя, физически выколачивали долги (почему и получили прозвище «кулаки»). Тогда эти персонажи настолько всех достали, что когда советская власть перешла к раскулачиванию, это было принято с восторгом.

Сегодня в России существуют микрофинансовые организации, которые готовы выдать деньги любому буквально через 15 минут после запроса. Но тоже под огромный процент. А в случае невозврата проблему придут решать коллекторы, которым, правда, методы кулаков использовать запретили, но всё равно проблем доставить способны.

Так вот, на днях в Госдуме усилиями «Единой России» этим фирмам, чья деятельность производит впечатление мошенничества, сделали подарок. Прошёл первое чтение закон, который разрешает выдавать микрокредиты до 15 млн рублей. Прежнее ограничение в 5 млн рублей превышено втрое.

Такие действия Госдумы очень похожи на соучастие в деятельности, очень похожей на мошенничество.

Михаил Делягин

