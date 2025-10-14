Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии

«Томогавк», «Фламинго» – вот такое бинго. Николай Сорокин

Переслано от: День ТВ

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Эскалация поставок западного вооружения Украине:
- Запад наращивал поддержку Украине поэтапно: от нелетального вооружения к танкам, и теперь к возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk (и/или аналогичных).
- Обсуждается риторика Запада и роль Трампа: его позиция неочевидна, присутствует элемент шантажа ("мы примем решение после обсуждения с Путиным").

2. Символика «вундерваффе» и разочарование:
- Зеленский последовательно представлял поставки новых видов вооружения как «чудо-оружие», способное переломить ход войны, но ни одно из них не дало прорывного эффекта.
- К аналогии «вундерваффе» можно отнести и исторические иллюзии веры в решающее, чудодейственное средство.

3. Военно-техническая аналитика:
- Tomahawk (BGM-109) обладает высокой дальностью и точностью, может угрожать стратегически важным объектам внутри России.
- Рассматриваются разные версии возможных поставок: облегчённые Tomahawk, которые проще и дешевле, и «полноценные» варианты, требующие поддержки американских военных.
- Технологическое противостояние: у России исторически были проблемы с парированием этих ракет, но на сегодняшний день появились достойные аналоги (Х-55, «Калибр»).

4. Фактор производства и альтернативные угрозы:
- Одна из версий (со ссылкой на А. Шария) – возможный запуск серийного производства недорогих крылатых ракет (условно – "Фламинго") вне Украины, например, на заводах в Дании, чтобы обезопасить производство от ударов.
- Главное преимущество таких ракет — низкая стоимость и массовость (цена одной — около $50 тыс.), что может превратить их в инструмент насыщения поля боевых действий и истощения ПВО РФ.

5. Геополитические и социальные сдвиги:
- На фоне эскалации вооружения происходит внутриполитическое смещение в Европе и США: усиление правых, ослабление глобалистских элит.
- Глобалистские элиты якобы готовы на радикальные шаги (вплоть до Третьей мировой войны), чтобы удержать власть и избежать уголовного преследования.

6. Военно-стратегическая ситуация на земле:
- По мнению спикера, на фронте РФ существенно продвигается, Украина несет тяжелые потери, что во многом и стимулирует попытки искать технологические решения через массовое вооружение.

Аналитика и философская рефлексия


Можно выделить несколько важных перекрёстков смыслов, выходящих за рамки военной тематики.

1. Иллюзии техники и поиск "волшебной кнопки":
Исторически общество склонно искать простое, решающее средство — «чудо-оружие», редкую политическую договорённость, новый экономический порядок, который, как магическая таблетка, разрешит все кризисы. Впрочем, так не бывает. Как и в человеческой психике: ожидание внешнего "лекарства" от внутреннего кризиса часто оборачивается разочарованием.
В данном контексте, вера в очередной тип вооружений как в решающую силу — это форма коллективной психологической проекции, попытка найти контроль в хаосе.

2. Субъективная правда и опасность аналитических клише:
Эксперт подчёркивает расхождение между популярными мнениями и более глубоким анализом ситуации. Примеры с беспилотниками и «шапкозакидательством» показывают: игнорирование технологического прогресса и самоуспокоение могут привести к кризису. Здесь уместно вспомнить аналогию со слепыми зонами человеческого восприятия — тот же принцип работает и в больших социальных системах.

3. Проблема адаптивности и риска массовости:
Обсуждение дешёвых «фламинго», наводящих на мысль о стратегии количества против качества, перекликается с биологическими и цифровыми аналогиями. В кибербезопасности, как и в иммунологии, бывает, что массивная атака дешевыми средствами истощает ресурсы защиты, даже если каждое отдельное средство слабоэффективно. Возникает философский вопрос: когда качество теряет приоритет перед массой, не становимся ли мы заложниками собственных же количественных изобретений?

4. Социальная динамика — поиск виноватых и универсальных решений:
Идея о радикализации политических элит, о готовности «глобалистов» идти на крайние меры, типична для исторических переходных фаз, когда прежние структуры контроля трещат по швам. Это рождает притягательную, но опасную тягу к ярлыкам и персонализациям зла — Сорос, глобалисты, антиевропейцы.
В такие моменты особенно важно не поддаться иллюзии, что истина проста и находится в одном лагере — политическом, военном, или, шире, идеологическом.

Практические выводы


- Всякий раз, когда появляется обещание «решить всё одним инструментом» — будь то томагавк, новейшая технология, или даже радикальное политическое решение, — стоит быть бдительным: за этим часто стоят неуловимые коллективные страхи и неосознаваемые ожидания.
- Любая крупная эскалация технологий (или идей) неизбежно вызовет адаптацию — на войне, в обществе, в культуре. Выигрывают не те, кто обладает самым мощным инструментом, а те, кто умеет осознанно и быстро меняться.
- История формируется не одноходовками «чудо-оружие — быстрый итог», а многослойными, труднопрогнозируемыми процессами, где важна устойчивость, адаптивность и критическое мышление.
- Равновесие между количеством и качеством, между массовостью и точечным влиянием — вопрос стратегического выбора, отражающийся и в технологиях, и в социальном устройстве.

Открытый вопрос для размышления


Всё чаще граница между "решающей силой" и иллюзией стирается как в технологиях, так и в общественном восприятии. Можно ли действительно надеяться, что любое внешнее средство — оружие, лидер, глобальная идея — способно заменить внутренние процессы изменения и осознанности? Где проходит невидимая грань между практической необходимостью и утопией в нашем стремлении к контролю над хаосом истории и собственной жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/a091c1d44ddff3cc3954181f25d4918f/
