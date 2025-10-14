Алексей Орлов, Владислав Селезнёв.

В наше время большинство людей живут, руководствуясь только своими личными желаниями.

Забыли, что каждый мужчина и каждая женщина, приходя в этот мир, несут свою задачу — долг перед Родом, перед Отечеством, перед семьёй.

Когда человек живёт лишь ради себя, в состоянии постоянного потребления, он теряет связь с Источником. Тогда приходит тяжесть от невыполненных задач, от утраченного смысла, от обрыва Родовой нити.

Наши предки жили иначе. Они жили в согласии с Природой, выполняя своё предназначение, неся свой долг перед Родом — каждый на своём месте. И потому, наша земля была сильной, наша культура глубокой, а дух не сгибаемым. Но наше поколение, утратив знания и поддавшись соблазнам современного мира, забыло свой долг. Мы позволили ослабить внутренний стержень, и теперь от каждого из нас зависит — сумеем ли мы вернуть силу и пробудить Родовую память.

Сейчас время требует перемен — не на словах, а в действиях. Нам необходимо снова направить свои усилия в сторону возрождения, а не деградации. Именно об этом мы говорим на живом эфире:

«Как выполнить долг перед семьёй, Родом» в 19:30 (по московскому времени).

Приглашаю каждого, кто чувствует зов сердца и готов понять, как уже сейчас начать исполнять свой Родовой долг.

Чтобы узнать подробности и подать заявку на участие в Мужском круге "Возрождения Духа", переходи по ссылке https://sbsite.pro//vozrozdeniedyxa_1

А также подписывайся на Народное славянское радио, чтобы быть в курсе всех новостей https://t.me/SlavRadio_org

Быть ДОБРУ!

#долг #семья #род #алексейорлов #владиславселезнев #мужскойкруг #возрождение

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://boosty.to/slavradio

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-