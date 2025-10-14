Экс-депутат Верховного Совета Украины об истинном отце украинской незалежности
В студии канала «День» бывший депутат Верховного Совета Украины трех созывов, один из лидеров русского движения на Украине Юрий Болдырев. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
1. Истинные причины отделения Украины
Юрий Болдарев подробно описывает процесс принятия декларации независимости Украины в 1991 году. Он утверждает, что исходная мотивация большинства депутатов Верховной Рады не заключалась в реальном стремлении к независимости: за исключением Галиции и части Киева, остальная Украина была за сохранение СССР. Основную роль в голосовании сыграло коммунистическое большинство, получившее сигнал от Москвы, а ключевой фигурой в этих событиях Болдарев называет московского мэра Гавриила Попова, чьи действия и решения косвенно подтолкнули украинских коммунистов к провозглашению независимости.
2. Влияние элит и внешних игроков
В диалоге подчеркивается не столько стихийность, сколько управляемость исторического процесса: украинское отделение происходило под влиянием московских элит и скрытых интриг, включая влияние отдельных фигур и даже КГБ. Болдарев утверждает, что, как одна фигура или группа (Попов, окружение Ельцина, КГБ), играли роль "акселераторов" событий, не всегда действуя осознанно в отношении последствий.
3. Региональная специфика и трансформация идентичности
Автор отмечает глубокую региональную пестроту Украины, где истории, традиции и менталитеты различных областей существенно различаются. Особое внимание уделяется Галиции и роли этого региона в формировании националистического ядра страны. Показательна идея о трансформации украинского общества через образовательные программы и смену поколений — поколение, воспитанное на новых учебниках истории, перешло на националистические позиции.
4. Замещение советской идентичности новой, подкрепленной внешней поддержкой
С началом 2010-х годов усилилось натовское влияние, нарастал конфликт между "старыми" советскими кадрами и офицерами, обучавшимися в Канаде и США. Это породило внутреннюю борьбу в силовых структурах, что со временем отразилось на устойчивости государства и усилило прозападный курс.
5. Про войну и перспективы: предложения и предположения
В части обсуждения текущего конфликта Болдарев акцентирует внимание на неэффективности нынешних методов ведения войны и утверждает, что для изменения ситуации необходимо жёстко "разрезать" логистику между Западом и Украиной, особенно уничтожать железнодорожные узлы и пограничные переходы, по которым идет военная помощь.
6. Роль внутренних конфликтов и мародёрства
Показан разрыв между региональными элитами и бытовым уровнем: мародёрство в 2014 году, миграция галицких элит в Киев, присвоение материальных и символических выгод новой власти.
7. Вопрос о будущей структуре Украины: денацификация и раздел
Болдарев разделяет мнение, что реальные перемены возможны лишь при полной капитуляции и оккупации по аналогии с денацификацией Германии. При этом подчеркивается, что особое значение будет иметь судьба Галиции — либо она должна быть денацифицирована первой, либо выделена как отдельное образование, чтобы не дестабилизировать остальную Украину.
Вывод:
В этом интервью звучит многослойное объяснение причин и характера украинской независимости: акцент смещается с массовых национально-освободительных порывов на игры элит, интересы внешних игроков и случайные конфигурации событий. Тем самым ставится под сомнение стандартная историческая наррация — якобы украинская независимость была осознанным и всенародным выбором. Вместо этого предложена более сложная, почти "машинная" картина: решения принимались по обстоятельствам, в атмосфере неопределенности, страха и слабого контроля, а судьбы целых народов — результат цепочки ситуативных реакций.
Также подчеркивается, что настоящее и будущее Украины тесно связано с вопросом идентичности (советской, национальной, прозападной) и механизмами воздействия извне и изнутри. Проблема региональных различий и внедрённых нарративов, как и опасность идеализаций (будь то идея "русского мира" или западное представление о "свободе"), рассматривается сквозь призму исторических и психологических процессов.
Прагматическое предложение автора — жесткие меры по военной изоляции и "разделению" Украины — перекликается с историческими параллелями (Германия после войны), но при этом звучит, скорее, как одна из возможных стратегий, учитывающая региональные особенности и глубокие противоречия внутри страны.
Открытый вопрос:
История независимости Украины, как мы видим, оказалась не однозначным "отрезвлением" народа, а продуктом множества скрытых и явных воздействий, адаптаций и исторических случайностей. Можно ли в современном мире, где идентичность людей всё чаще формируется под влиянием внешних сил и информационных потоков, говорить о подлинном "самоопределении" народов? Или любой национальный выбор — всегда результат сложной игры элит, страха и коротковременной выгоды, затмевающих долгосрочные интересы и историческую правду?
