Телеведущий и философ Руслан Осташко рассуждает о том, что «конец привычного мира» уже наступил. Цифровые элиты управляют через данные и алгоритмы, используя информацию как «новую нефть». Мы обсудим, как YouTube превосходит Rutube не контентом, а алгоритмами; чем советская кибернетика отличается от современного ИИ; что такое цифровая гигиена; зачем капчи анализируют наш психоэмоциональный фон; и почему «человек 2.0» может потерять право на ошибку. Также поговорим об искусственных матках, «воскрешении» людей с помощью нейросетей и главном рецепте: оставаться людьми, а не профилями в базах данных.



00:00 Введение — гость Руслан Осташко

00:56 Глобалисты и контроль через угрозу терроризма

01:23 Конец привычного мира и необратимость прогресса

02:52 Добровольное согласие на цифру ради удобства

04:29 Цифровая элита: данные как «новая нефть»

07:37 Алгоритмы против свободы выбора

08:49 Советская кибернетика: помогать человеку, а не заменять

10:35 Современный ИИ и потребитель на маркетплейсах

12:15 Ненужные покупки и эмоции под диктовку алгоритмов

12:58 Право на ошибку как человеческое преимущество

13:47 «Комфортная» картинка мира vs реальность

15:48 Управление через данные: кто рулит алгоритмами

17:12 Кто сильнее миллиардеров? Владельцы алгоритмов

18:48 YouTube vs Rutube: математика вовлечённости

20:43 Приоритет негатива и модерация

22:28 Риски цифрового закрытия и потеря молодёжи

24:32 KPI против стратегии

25:18 Иллюзия благополучия и рост цен

27:24 Прозрачная жизнь: ВОЗ и «потенциальные угрозы»

28:52 Творчество в эпоху ИИ: копирование без смысла

31:48 Ограничения ИИ и юридические барьеры

33:40 Цифровая гигиена: что мы сами о себе раскрываем

35:30 Мотивы платформ: прибыль важнее пользователя

37:09 Информация — новая нефть, а мы — её добытчики

37:44 Капчи: от оцифровки книг к чтению эмоций

39:22 Цифровой след, кредиты и социальный рейтинг

41:15 СССР vs США: две концепции ИИ

43:13 Дети, клиповое мышление и новая реальность

45:09 Дофамин, нежелание размножаться и экономика подписок

48:55 Что дальше: возвращение к ценностям или «человек 2.0»

49:51 Искусственные матки и правовые вопросы

50:24 «Цифровые» и «оффлайновые»: новый разлом

51:08 Нужна ли глобальная идея? ИИ как архитектор будущего

52:01 Стартапы «воскрешения» персон: голос, образ, стиль

52:33 Фейковые интервью со Сталиным и Цезарем

53:06 Главный вывод: оставаться людьми и сохранять непредсказуемость

54:30 Финал

#РусланОсташко #цифровизация #алгоритмы #ИИ #YouTube #Rutube #бигдата #цифроваягигиена #соцрейтинг #капча #человек2_0 #советскаякибернетика #информацияНоваяНефть #этикаИИ #креативность