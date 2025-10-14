В рамках социальной психологии известно и в достаточной мере проработано явление – сопротивление организационным изменениям. Недостаток информации, страх перед новым, опасение обмана, угроза нивелирования предыдущих достижений, нежелание прилагать дополнительные усилия и др. ведут к отрицанию, саботажу и сопротивлению. В качестве основных практических мер предлагается максимально открытая информационная политика, описание будущих преимуществ и работа с лидерами мнения – суть наивный подход теоретиков и менеджеров среднего звена.

В книгах, статьях и «историях успеха» отсутствует основная проблема – значительной части оппозиционеров нечего предложить, а если говорить об изменениях открыто и честно, то уровень сопротивления кратно возрастёт, а не уменьшится. Будем откровенны, подобные информационные кампании практически гарантировано превращаются в собрания с предвыборными обещаниями, цель которых заболтать и обмануть сомневающихся. Данные принципы справедливы и для больших масштабов, достаточно вспомнить о недавней «агитации» в период covid-19 и «рассказах» о безопасности.

Не нужно врать, тем более врать самим себе. Важно научиться честно отвечать – за чей счёт планируется банкет, кто окажется в проигрыше. Возможности выиграть всем и сразу – сказки. Чаще всего в основу стратегии борьбы с организационными изменениями необходимо помещать не привлечение потенциальных сторонников, а борьбу с реальными противниками. При открытой и честной информационной политике, саботаж и противодействие последних в разы больше, чем поддержка и помощь первых.

Добившиеся высокого положения и статуса люди теряют очень многое, без шанса на восстановление позиций. Можно считать себя хитрее одесского раввина, но не нужно недооценивать людей, зачастую, умение чувствовать и противостоять угрозам и рискам собственному положению – единственное, что они делают хорошо, практически на уровне инстинктов, без участия головного мозга, одним спинным.

В геополитике ситуация схожа, сопротивление происходящим общемировым изменениям повсеместно, пытаться объяснять всем, каким будет Многополярный мир, а позже Мир панрегионов – очень неразумно и даже вредно. Количество стран и этнических систем, которые реально выиграют от распада, невелико, для абсолютного большинства эти процессы грозят большими потерями, но особенно плохо будет ЕС, для которых катастрофа будет наиболее глубокой. Можно игнорировать их мнения и действия, чётко понимая – они реликты прошлой эпохи, геополитические мертвецы, а можно создать условия, когда они не будут пакостить и мешать.

Проблема описанной выше модели социальной психологии – рациональность, в её основе готовность индивида принять реальность и сделать осознанный выбор из имеющихся вариантов. В реальности ситуация совершенно иная, люди не готовы выбирать между «плохим» и «очень плохим», отказываясь фиксировать убытки многие будут стоять до последнего, требуя «хороший вариант», получая в итоге «просто ужасный». Вам и сторонним наблюдателям будет казаться, что вы пошли на всё возможные уступки, но оппонент всё равно стоит на своём. В какой-то момент вы устанете от глупости, перестанете уговаривать и объяснять, давая свободу движения и позволяя разбить голову об стену – более не жалко.

Так и в геополитике, можно долго объяснять киевскому режиму и ЕС, что они уже проиграли, в мире будущего им нет места, максимальная уступка со стороны России – что-то мы им оставим и заберём не всё. Бесполезно, они не готовы ничего отдавать и наоборот хотят получить что-нибудь дополнительное. Искать с такими компромисс, баланс или пытаться объяснить реальный расклад – бессмысленное и непродуктивное дело, но с ними надо работать с целью снижения их сопротивления геополитическим изменениям. Запад предпочитает путь лжи, наш путь – хитрость, ментальные ловушки, не мешать им самообманываться.

Именно это лежит в основе Многополярного мира, мифа о возможности «realpolitik с человеческим лицом». В мире очень мало стран, которые, увидев мир в 2030-е гг., не бросились бы сейчас в Вашингтон с верноподданическими одами и воззваниями, соглашаясь на всё, только бы не оказаться в Мире панрегионов. Впереди всех бежали бы монархии Персидского залива и прочие средние и малые страны, но поезд ушёл, изменения перешли в необратимую стадию. Улыбаемся, машем и продолжаем с серьёзным видом рассказывать и строить Многополярный мир.

В отношении Европы ситуация ещё более запущена, им даже Многополярный мир не подходит, они готовы и могут жить исключительно в рамках однополярного мира Pax Americana, который даже в США перестали считать жизнеспособным. Конечно, можно игнорировать ЕС и Британию, их пакости, забывая про поведение загнанной в угол крысы, но можно поступить хитрее, создав у них иллюзию, что будущее принадлежит им. Здесь будут уместны слова классика: «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!»

Ничего в настоящем ни мы, ни США, ни Китай им дать не можем, так как они хотят в разы больше. Наша задача – позволить им верить, что исторический процесс на их стороне, что нужно только подождать и их идеи окажутся верными, как в 1970-е гг. в СССР верили в неизбежность победы коммунизма и не стали форсировать события. Европейцы должны продолжать верить, что текущие события лишь – суть вынужденное отступление от предыдущей, ультралиберальной линии, что после Дональда Трампа или его преемника обязательно будет инклюзивный капитализм и политическая экология.

Если евробюрократы будут видеть, что «экологические технологии» по борьбе с глобальным потеплением являются их монополией, что никаких серьёзных угроз нет, что их картонные армии внушают страх, что их продолжают «уважать» в международных институтах и т.д., они будут чувствовать себя будущими победителями и не мешать. Наша задача как можно дольше сохранять у них ощущение собственной значимости, поддерживать у себя видимость экологизма, ломать и разрушать только те их системные инструменты, что открыто используют против нас.

Необходима ментальная пирамида, где каждый следующий уровень мечтаний и планов больше предыдущего, ловушка затягивает всё больше, а потом крах. Не нужно раньше времени показывать абсурдность и тупиковость пути, а вот запустить в Европе создание фондового пузыря на технологиях «энергии будущего» – водород, сверхпроводимость, термоядерный синтез или варп – не важно. Нужно чтобы эта идиотия сидела в их мозгах 3-5 лет, а далее их не станет.

Всё больше людей в мире понимают, что волна веры в Skynet и ИИ (Т9++) завершается, спекулянтов нужно куда-нибудь переправлять и утилизировать, а тут новый пузырь высоких технологий, да ещё и в Европе. После того, как станет понятно, что «король-то голый» и никаких технологий нет, винить европейцы и прочие либералы смогут лишь себя самих. Россия и США ведь тоже пытались идти этим путём, вон сколько планов и выступлений, даже деньги выделили. Кто же мог знать, что все эти средства разворуют и пустят на другие проекты. Во всём виноват Илон Маск!

И, да, исходя из текущего интеллектуального уровня и дрессуры, «прорывные проекты» могут быть откровенно нереалистичными, важно «убедить» евробюрократов, что за ними будущее, главное не спугнуть…

Источник

Андрей Школьников