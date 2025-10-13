Закулисье ближнего востока: Кто упорно хочет развязать войну? | Аббас Джума
Журналист-международник Аббас Джума анализирует, кто сегодня реально влияет на ситуацию на Ближнем Востоке. Как удары по Газе изменили медийную повестку и почему лоббисты в США оказывают давление на Белый дом? Какую роль играют «буферные зоны» и как ведут себя Турция, Израиль, Катар и Иран? Почему Сирия остаётся точкой пересечения чужих интересов — от курдского вопроса до «зон деэскалации»? В итоге: без внешних гарантий и реального суверенитета мир в регионе невозможен.
00:00 — Вступление: Аббас Джума, повестка региона
00:52 — Израиль и медиа: «Аль-Джазира» меняет тон после Газы
02:05 — Ротация в редакции и сдвиг к гуманитарной повестке
04:27 — Газа: голод, вода, болезни — «тюрьма под открытым небом»
05:56 — Оккупация, ХАМАС и трения с Катаром
07:47 — Европа вяло реагирует: комплекс вины vs цинизм
10:07 — Удар по Катару: арабское возмущение и «оговорки» США
11:58 — Иран–Израиль: пределы США и давление лобби
13:48 — «Где наш НАТО?» Арабские дискуссии о гарантиях
16:00 — Доха как переговорщик: что стоит за контактами
16:34 — Российский взгляд: «сырой» план прекращения огня
17:52 — Протесты на Западе и раздражение политиков Израилем
20:44 — Позиция ХАМАС: обмены и гуманитарка — да; капитуляция — нет
25:10 — Сирия: страх перед Израилем, расколы и последствия рейдов
27:44 — Конфессиональные травмы: кейсы друзов
28:41 — Курды и США: сорванные интеграции и взаимные претензии
30:15 — Как приходят радикалы: зачистки, казни, логика контроля
33:10 — Внешние игроки vs внутренняя ответственность
34:39 — Выборы «по правилам»: лояльные выборщики и механика
36:21 — Чего добивается Израиль: буферные зоны и безопасность
40:17 — Хаос как окно: что извлекли Турция и Израиль
41:40 — Анкара громко против, но на деле пассивна?
43:33 — НАТО помогает Израилю: разведданные и БПЛА
45:54 — Турции нужна «единая Сирия»: инвестиции и миллионы беженцев
47:05 — Экономика Сирии после «смены»: санкции сняли, денег нет
50:49 — Зачем убирали Асада: мотивы разных столиц
53:42 — Новый лидер Сирии: есть ли автономия от Анкары и ко?
55:35 — Наследие зависимости: Идлиб, снабжение, «деэскалация»
58:25 — Почему Турция не контролирует всё: пределы влияния
01:00:25 — Стирание прошлого: отмена дат и символов
01:02:04 — Кто рулит Сирией: Иерусалим, Анкара, Вашингтон, Эр-Рияд, Доха
01:04:26 — Друзы между центрами силы: инструменты Израиля
01:05:49 — Итог: нет суверенитета — нет восстановления
Комментарий редакции
1. Гуманитарная катастрофа в Газе и изменение информационной повестки
— Очерчена ужасающая гуманитарная ситуация в Газе: блокада, дефицит воды, гибель мирных жителей, отсутствие перспективы бегства.
— Отмечается смена риторики катарского телеканала «Аль-Джазира» с резкой антиизраильской позиции на нейтральную и гуманитарную, что связано с внутренними политическими изменениями в управлении медиахолдингом.
2. Роль Израиля, арабских стран и Запада в конфликте
— Израиль усиливает военную и политическую линию, несмотря на международную критику и внутренние противоречия.
— Европейская реакция на израильские действия остаётся преимущественно декларативной; лишь формальное недовольство, но без реального давления или санкций.
— Германия демонстрирует особое политическое поведение, обусловленное историческим чувством вины и особой лояльностью к Израилю.
3. Позиция США и «План Трампа»
— США, несмотря на риторику о поддержке союзников, на деле стараются дистанцироваться от военного вовлечения, а попытки сформулировать мирный план выглядят поверхностно и прагматично.
— План Трампа не решает фундаментальных противоречий и не гарантирует субъектности палестинцам и Газе, предусматривает международное управление и слабое участие ХАМАСа.
4. Израиль как главный бенефициар регионального хаоса
— Израиль, по мнению Джумы, максимально использует региональный хаос в своих интересах, действует жёстко, но в то же время избегает полной ответственности за гуманитарные последствия.
— В арабском мире усиливается разочарование в традиционных союзниках: США и западные державы не выступают защитниками даже собственных партнеров.
5. Турция, НАТО и Сирия: переломы ожиданий
— Турция, несмотря на значительные вложения в сирийский проект и риторику в защиту Палестины, часто ограничивается словами.
— Реальное положение в Сирии не соответствует ожиданиям Турции: страна получает «чемодан без ручки» — конфликт, от которого сложно отказаться, но и управлять им невозможно.
6. Сирийская реальность: утрата субъектности и национальной идентичности
— Сирия, по сути, утратила субъектность: центр принятия решений разбросан между иностранными столицами (Израиль, Турция, США, Катар, Саудовская Аравия).
— Новый режим в Сирии представлен бывшими радикалами, которых ранее международное сообщество считало террористами; теперь же они сменили риторику, пытаются легализоваться через псевдодемократию и вмешательство внешних сил.
— Власть в Сирии держится на страхе, лояльности и военной силе, массовых казнях и уничтожении инакомыслящих — реальной демократии нет, выборы инсценированы.
7. Манипулирование историей и символикой
— Новый сирийский режим целенаправленно стирает прошлое (отмена национальных праздников, связанных с сопротивлением Израилю и памятью мучеников).
8. Религиозная ненависть и инструментализация общества
— Религиозная неприязнь стала доминирующим фактором: новый режим стремится к уничтожению неугодных конфессиональных групп, что ведёт к межрелигиозному разрыву и дальнейшей атомизации общества.
9. Акторы и внутренние элиты управляют ситуацией фрагментарно
— Ни один внешний игрок полностью не контролирует происходящее в Сирии.
— Внутри страны различные группы обращаются к своим зарубежным «патронам» за директивами; де-факто нет суверенного центра, способного определять курс развития.
---
Вывод с философским уклоном и междисциплинарным взглядом:
Картина, сложившаяся на Ближнем Востоке и особенно в Сирии, поражает своим многоуровневым хаосом и амбивалентностью. Здесь явно прослеживается отрицание принципа единой субъектности: на политических руинах возникают фрагментированные властные структуры, соотносящие свою легитимность не с волей народа, а с балансом внешних интересов. Сирия предстает как феномен постсовременного мира: государство без центра, где внешние акторы и внутренние власти взаимодействуют по принципу сетевых нейросетевых структур, где каждый узел автономен, но не свободен.
В гуманитарной плоскости речь идёт о коллапсе базовых этических норм. Массовое страдание становится инструментом политики, а коллективная память — объектом манипуляции: пересматриваются символы, происходит «перезагрузка» национальной идентичности под лозунгом обновлённой демократии, которая де-факто обнуляется, превращаясь в форму удержания власти. Аналогично алгоритмическим механизмам ИИ, декларируемая инклюзивность и «воля народа» служат лишь оболочкой для сохранения статус-кво — когда управляет не субъект, а сеть зависимостей, страхов и интересов.
Отдельная философская проблема — тотальная невозможность достичь правды в этом узле войны, лжи и игры символами. Как бы западные столицы ни декларировали демократию и право, реальная политика скользит в зону двойных стандартов, где геноцид оказывается «грязной работой», необходимой для поддержания иного геополитического баланса.
Ввинчивая взгляд в психологию общества, недоверие и радикализация здесь породили не столько новые идентичности, сколько ощущение тотальной незащищённости: каждый субъект вынужден искать нового «патрона», спасателя, либо мимикрировать, чтобы выжить. Это напоминает работу личности, оказавшейся между травмой прошлого и тревогой будущего, где нет устойчивой опоры.
Прагматически, конечно, возможны попытки «заморозить» конфликт, но это лишь отсрочит новый всплеск насилия: искренние переговоры невозможны там, где ни у одной из сторон нет полноценной субъектности, а прошлое — стерто и переписано.
Финальный вопрос:
В таком мире, где истина превращается в заложницу множества воль и страхов, а история — в конструкт интересов, что может стать точкой сборки для новой субъектности и внутренней свободы общества? Могут ли разрозненные народы и личности Ближнего Востока, столь глубоко травмированные войной идеологий, в будущем создать формы реального самоопределения, или же игра внешних акторов искажает саму суть права быть собой? Какую роль — утраченной общности, любви или честного признания утраты — должен сыграть человек, чтобы не дать себя окончательно растворить в «сетевом» хаосе управляемого мира?