Телеграм-канал Аббаса: https://t.me/Abbasdjuma

Журналист-международник Аббас Джума анализирует, кто сегодня реально влияет на ситуацию на Ближнем Востоке. Как удары по Газе изменили медийную повестку и почему лоббисты в США оказывают давление на Белый дом? Какую роль играют «буферные зоны» и как ведут себя Турция, Израиль, Катар и Иран? Почему Сирия остаётся точкой пересечения чужих интересов — от курдского вопроса до «зон деэскалации»? В итоге: без внешних гарантий и реального суверенитета мир в регионе невозможен.

Книга "Невидимый враг. Кроты в сердце ЦРУ":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nevidimyy-vrag-kroty-v-serdtse-tsru-2680613470/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/495870117/detail.aspx?targetUrl=GP

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Вступление: Аббас Джума, повестка региона

00:52 — Израиль и медиа: «Аль-Джазира» меняет тон после Газы

02:05 — Ротация в редакции и сдвиг к гуманитарной повестке

04:27 — Газа: голод, вода, болезни — «тюрьма под открытым небом»

05:56 — Оккупация, ХАМАС и трения с Катаром

07:47 — Европа вяло реагирует: комплекс вины vs цинизм

10:07 — Удар по Катару: арабское возмущение и «оговорки» США

11:58 — Иран–Израиль: пределы США и давление лобби

13:48 — «Где наш НАТО?» Арабские дискуссии о гарантиях

16:00 — Доха как переговорщик: что стоит за контактами

16:34 — Российский взгляд: «сырой» план прекращения огня

17:52 — Протесты на Западе и раздражение политиков Израилем

20:44 — Позиция ХАМАС: обмены и гуманитарка — да; капитуляция — нет

25:10 — Сирия: страх перед Израилем, расколы и последствия рейдов

27:44 — Конфессиональные травмы: кейсы друзов

28:41 — Курды и США: сорванные интеграции и взаимные претензии

30:15 — Как приходят радикалы: зачистки, казни, логика контроля

33:10 — Внешние игроки vs внутренняя ответственность

34:39 — Выборы «по правилам»: лояльные выборщики и механика

36:21 — Чего добивается Израиль: буферные зоны и безопасность

40:17 — Хаос как окно: что извлекли Турция и Израиль

41:40 — Анкара громко против, но на деле пассивна?

43:33 — НАТО помогает Израилю: разведданные и БПЛА

45:54 — Турции нужна «единая Сирия»: инвестиции и миллионы беженцев

47:05 — Экономика Сирии после «смены»: санкции сняли, денег нет

50:49 — Зачем убирали Асада: мотивы разных столиц

53:42 — Новый лидер Сирии: есть ли автономия от Анкары и ко?

55:35 — Наследие зависимости: Идлиб, снабжение, «деэскалация»

58:25 — Почему Турция не контролирует всё: пределы влияния

01:00:25 — Стирание прошлого: отмена дат и символов

01:02:04 — Кто рулит Сирией: Иерусалим, Анкара, Вашингтон, Эр-Рияд, Доха

01:04:26 — Друзы между центрами силы: инструменты Израиля

01:05:49 — Итог: нет суверенитета — нет восстановления

#АббасДжума #БлижнийВосток #Газа #Израиль #Палестина #Сирия #Турция #Курды #Катар #Иран #США #НАТО #АльДжазира #МеждународнаяПолитика #БлижневосточныйКонфликт #ГуманитарныйКризис