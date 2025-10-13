Он победил Николу Теслу и Томаса Эдисона в "войне токов", но его имя стерли из истории – гениальный русский инженер Михаил Доливо-Добровольский. Это видео расскажет о его феноменальном изобретении – трехфазном переменном токе, ставшем основой современной электроэнергетики и положившем конец "войне токов". Узнайте, как Доливо-Добровольский, с Карлом Кругом и Робертом Классоном, заложил фундамент электрификации России и плана ГОЭЛРО. Это история о гении, чьи изобретения навсегда изменили мир и развитие технологий. Ликбез от Бориса Марцинкевич в новом видео

00:00 Отчислен из России: История гения Михаила Доливо-Добровольского

01:00 Немецкие корни и переезд в Дармштадт

02:09 Россия проиграла? Последствия изгнания изобретателя

02:52 От постоянного тока к переменному

03:21 Как патенты Эдисона привели к созданию гиганта AEG

03:50 Судьбоносная рекомендация: Начало карьеры в AEG

04:16 Эмиль Ратенау: Первый продюсер учёных и изобретателей

05:45 Война токов: Настоящий победитель в битве Теслы и Эдисона

06:35 Техническое превосходство трехфазной системы

06:53 Карл Круг: Основатель московской электротехнической школы

07:55 Возвращение в Россию: Создание энергетики и легендарный учебник

08:32 Карл Круг и План ГОЭЛРО: Электрификация всей страны

09:41 Новый герой: Роберт Классон и его необычная история

10:45 Как создатель ГОЭЛРО связан с атомным проектом СССР

11:50 Марксистский кружок Бруснева: Революция и наука

12:56 Будущие лидеры СССР: Красин, Кржижановский и другие

14:33 Судьба группы Бруснева: От марксизма к ссылке в Якутию

16:01 Побег в Германию: Судьбоносное предложение и переезд

17:50 Триумф во Франкфурте 1891: Передача трехфазного тока на 175 км

18:47 Порядок бьет класс: Как немецкая организация обеспечила прорыв

19:19 Почему русские изобретения уплывали на Запад?

20:42 Оскар фон Миллер: Незаметный организатор великой выставки

22:37 Встреча двух гениев: Доливо-Добровольский и Классон во Франкфурте

23:20 Научный секретарь выставки: Классон в центре событий

24:10 Как выставка 1891 года определила будущее России

