Фильм рассказывает о заводских испытаниях нового автомобиля ЗИЛ-135П.
Киностудия ЗИЛ, 1968 г.
Комментарий редакции
Ключевые идеи в видео:
1. Экспериментальная разработка: Московский автомобильный завод имени Лихачёва завершил создание опытного образца плавающего автомобиля ЗИЛ-135П, базирующегося на серийной модели ЗИЛ-135.
2. Инженерные инновации:
- Несущий пластмассовый корпус, форма которого разрабатывалась при участии Центрального НИИ имени Крылова.
- Восемь ведущих колёс с регулируемым давлением шин для повышения проходимости.
- Два бензиновых двигателя по 180 л.с. каждый и две автоматические коробки передач для высокой тяговитости.
- Два грибных винта (системы движения по воде), которые убираются при езде по суше.
- Маневрирование обеспечивается как на воде, так и на суше.
3. Технические испытания:
- Демонстрируется превосходство амфибии по проходимости перед бронетранспортёром аналогичного класса.
- Тяговые и скоростные показатели на воде — максимальная скорость 16,4 км/ч, тяга на крюке до 2000 кг, на швартовке — до 3200 кг.
- Безопасное преодоление волн (до 2 баллов) и ветра (до 7 баллов).
- Проведено тестирование на разных видах пересечённой местности, включая заболоченные участки и преодоление льда без использования водных винтов.
4. Практическое применение:
- Амфибия успешно интегрируется в военную логистику: с десантного корабля проекта 188 можно погрузить три машины, погрузка одной занимает 3 минуты.
- Испытания подтвердили возможность создания на этой платформе как транспортных десятитонных амфибий, так и боевых машин для флота.
Вывод:
В данном видео раскрывается пример междисциплинарной инженерной работы, объединяющей теорию и практическую испытательную базу — от гидродинамики до военной логистики. Плавающий ЗИЛ-135П олицетворяет собой поиск баланса между смелыми идеями и строгими требованиями реальности: пластиковый корпус, сложная силовая установка, интеграция водных и наземных технологий — всё это отражает попытку выйти за пределы стандартных инженерных решений.
Здесь интересно наблюдать, как советская инженерная мысль делает ставку не только на мощность и универсальность, но и на способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Неслучайно испытания на болоте, на волне, при сильном ветре подчеркивают не только технологическую подготовку, но и философскую открытость к неопределённости, свойственную научному поиску.
В этом смысле ЗИЛ-135П — не только прототип или технический артефакт, но и метафора для самой идеи прогресса: готовность экспериментировать, умение оценить риски, вера в то, что даже амбициозные проекты могут быть претворены в жизнь при условии тщательной подготовки и вдумчивых испытаний.
Но если мы посмотрим шире: насколько технология амфибии — как метафора — может стать ответом на вызовы нашей среды, нашей личной жизни, где требуется быть "плавающим", гибким, способным к быстрой адаптации? Не стоит ли нам заимствовать у инженеров не только рациональность, но и мужество идти в неизведанное? Этот вопрос оставляю открытым — ведь гибкость, как и истина, всегда ситуативна и требует постоянной проверки практикой.
