Максим Гаубец | «Невозможные» артефакты: Как их объяснить?
Максим Гаубец продолжает цикл, посвящённый древним руинам и загадкам истории. В выпуске рассматриваются возможные следы древних машин в Петре, Камбодже, Ливане, Месопотамии и Турции. Автор обсуждает версии происхождения следов, гипотезы инженеров XIX века и вопросы современных интерпретаций. От циклопических кладок до полированных гранитных форм. Это утраченные технологии технически развитой цивилизации древности?
Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1.Раззаков Федор Ибатович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение и тема эфира
02:49 Балясины и инструментальная обработка камня
06:34 Раскопки в Петре и особенности сооружений
10:38 Следы машин в Камбодже, Ливане и Иераполисе?
16:11 Древние народы и карьеры Месопотамии
19:18 Театр в Милете и инженерные загадки
23:14 Прочность древних арок и колонн
28:10 Полигональные блоки и сейсмоустойчивость
33:47 Обработка гранита и бронзовые инструменты
37:39 Полигональные кладки Южной Америки
44:50 Полировка колонн в Бальбеке
48:28 Следы инструментов в Камбодже и Турции
52:23 Современные технологии и древние методы
58:54 Примеры сверхточной обработки блоков
01:02:43 Завершение и призыв к обсуждению
#МаксимГаубец #НевозможныеАртефакты #древниецивилизации #археология #Петра #Бальбек #Камбоджа #Месопотамия #Турция #древниетехнологии #история
Комментарий редакции
1. Явление “невозможных” артефактов:
В лекции Максим Гаубец рассматривает разнообразие древних объектов, которые кажутся технически невозможными с точки зрения официальной истории и предполагаемых технологий Древнего мира. Он подчеркивает, что слово “невозможные” условно – артефакты реально существуют, они задокументированы и доступны для исследования.
2. Масштаб древней обработки камня:
Описываются огромные по объёму работы по добыче, обработке и транспортировке камня (особенно мрамора, гранита, бальбекских известняков и пр.), разбросанные по территории от Египта и Ливана до Перу и Камбоджи. Документируются следы, оставленные инструментами, которые похожи на современные промышленные – роторы, фрезы, токарные станки.
3. Инженерные и архитектурные загадки:
Максим приводит примеры колонн, балясин, полигональной кладки, идеально отполированных поверхностей, сложнейших соединений и орнаментов, технически недостижимых для технологий бронзового или начала железного века. Особенно много уделяется внимания полигональной кладке, устойчивой к землетрясениям.
4. Недостаточность официальных объяснений:
Традиционная наука часто объясняет эти загадки либо примитивными технологиями (зубила, деревянные клинья, простые шаблоны), либо признаёт модели слишком схематичными и неэффективными для воспроизведения реальных шедевров древности. Причём предполагаемые инструменты не находят археологических подтверждений.
5. География и повторяемость феномена:
Артефакты с подобными следами и инженерными решениями обнаруживаются по всему миру – в Египте, Турции, Перу, Камбодже, Иордании и других странах, что наводит на мысль о распространённом когда-то знании или едином технологическом подходе, не вписывающемся в текущую историческую картину.
6. Локальные поверья и культурные мифы:
Местные жители нередко объясняют происхождение таких объектов сверхъестественными силами (джинны, великаны и прочие мифические существа). Научное объяснение отсутствует или выглядит неполным, что подталкивает к новым гипотезам.
7. Призыв к междисциплинарному научному исследованию:
Гаубец и собеседники подчёркивают, что для ответа на вопросы о происхождении, назначении и технологиях требуется фундаментальное исследование с участием археологов, инженеров, материаловедов, которые пока мало взаимодействуют в этом направлении.
8. Обращение к зрителям:
Лектор не замыкается на собственной версии, а предлагает зрителям участвовать в обсуждении, делиться идеями и опытом, ставить новые вопросы и проявлять скепсис к любым готовым моделям, пока не появится лучшее объяснение.
---
Выводы и философская рефлексия:
В представленном обзоре “невозможных артефактов” явственно ощущается, насколько торопливо мы склонны проецировать современные представления на прошлое. Официальная история зачастую переоценивает возможности ручных, примитивных технологий, чтобы сохранить целостность текущей хронологии и картины технического прогресса. Однако материал, демонстрируемый в этом видео, напрашивается на смелое переосмысление методов и подходов.
Здесь уместно сравнение с развитием программирования: как нейросети способны “находить” решения, которые кажутся человеку неочевидными, так и древние строители, возможно, обладали методами, полностью утерянными или для нас неузнаваемыми – не потому, что они мистичны, а потому что наш ментальный аппарат и методология исследования ограничены временем, культурой и набором доступных теорий.
Интересно отметить, что полигональная кладка и идеальная обработка камня требуют такой согласованности расчётов, технических знаний и инструментов, что их повторение возможно сегодня лишь с помощью современных промышленных технологий. Но доказательств наличия этих технологий в древности нет – в археологическом слое они отсутствуют. Возникает ощущение, что в истории, как и в постройке арки, чего-то фундаментального не хватает – пропущен элемент, без которого конструкция не держится.
Отсюда проистекает универсальный вызов любой системе знаний: не впасть в идеализацию собственных моделей и не принимать частные объяснения за истину, а с уважением относиться к сложностям реальности, где “невозможное” нередко становится возможно не благодаря чуду, а благодаря незнанной детали.
Вдохновляющим кажется практический подход лектора: он не призывает ни к мистификации, ни к отрицанию очевидного, а стимулирует критическую мысль, открытость и междисциплинарность. Эти качества важны и в повседневной жизни, когда мы сталкиваемся с “невозможными” проблемами собственной психики или общества.
Итак, возможно ли “невозможное” — это всего лишь вопрос времени, уровня знаний и широты горизонта нашего восприятия? Но если истина в каждом таком исследовании всё время ускользает – что важнее: приблизиться к её новой грани или научиться быть открытым к её переменчивости?