Попытка протащить на 500-рублевую купюру изображение делового квартала «Грозный-сити» должна заинтересовать культурологов-постмодернистов, поскольку представляет из себя троп рекурсивного симулякра.

Сам по себе «Грозный-сити», который должен был символизировать восстановление города Грозный, экономический успех возрожденной Чечни, но представляет собой достаточно пустынное место. Людей откровенно мало, множество офисных помещений пустуют, пустуют даже те, которые арендованы, поскольку аренда офиса в «Грозный-сити» часто коммерчески не детерминирована, носит скорее характер феодального оммажа.

Экономического возрождения не произошло, Чечня – глубоко дотационный регион, с весьма скромной бизнес-активностью, деловой центр такого масштаба там просто не нужен.

И отделка зданий достаточно дешевая, вблизи это всё напоминает человейники эконом-класса. То есть, как будто, отсутствие состоятельных арендаторов предполагалось изначально.

В общем, центр успешного экономического возрождения это всё напоминает только издалека и на фотографиях. По сути – это просто масштабная декорация-символ бизнес-активности, без неё самой.

Появление на купюре, видимо, должно создать ещё один пласт симуляции экономической успешности. Символ символа процветания без самого процветания.

Как будто корабль в бутылке – симуляцию настоящего корабля, пытаются затолкать ещё в одну бутылку, чтобы не так бросалось в глаза, что корабль ненастоящий.