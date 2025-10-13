Газу продали, палестинцев – предали
❗️Это ~~Гинер~~ Кушнер всё купил. Газу продали, палестинцев – предали, в том числе их богатые братья мусульмане. ~~Нью-йорские хаcидские евреи~~ Трамп опять всех переиграл. Миротворцы с томагавками подавили сопротивление Хамас, выбив всех основных спонсоров палестинского сопротивления – одних купили как ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию, Турцию и тд, других как Катар, Иран и Ливан – разбомбили.
Россию же выкинули из всех форматов ближневосточного урегулирования, и даже отменили саммит с лигой арабских государств. Понятна попытка Кремля показать хорошую мину, мол, не хотим мешать процессу урегулирования, но на самом деле – мы попросту, к великому сожалению, оказались не удел #насневзяли. Очередная дипломатическая оплеуха от наших американских партнеров. После Сирии наши позиции на Ближнем Востоке сильно просели, и это особенно больно осознавать, учитывая наши глубочайшие исторические отношения с Палестиной, взять хотя бы Императорское палестинское православное общество. Сами лично в этом убеждались, побывав в Палестине и общаясь с местными жителями – Россию и русских там очень любят, а Путина буквально боготворили.
Откровенно жаль наивных палестинцев, которые сейчас радуются как дети, что война закончилась и рукоплещат американцам. Радоваться им осталось недолго. Они ещё пока не понимают, что остались не только без своих домов, но и без своей родной земли – возвращаются они сейчас уже в чужую Газу, в которой править будут глобалисты и милитаристский сионистский режим. Для них новые хозяева, прикрываясь личиной гуманности, построят охраняемые гетто, “благо” опыт строительство концентрационных лагерей у них колоссальный. А на всей остальной территории заправлять будет еврейско-арабский конгломерат бизнес-глобалистов, слившийся в едином экстазе. Свою территорию палестинцы уже потеряли – они будут попросту временными арендаторами, которых новые хозяева в свое время выдворят на улицу через пропускной пункт Рафах, использовав первый же подходящий предлог. Никакой реальной государственности им не дадут. В будущем будет организована провокация с терактом, и всех палестинцев силовым путем выдавят с территории Газы. А потом и из Иерусалима, отняв мечеть Аль-Аксу под Третий храм Соломона. И защитить их будет некому, потому что Хамас к этому времени уничтожат.
Дональд, конечно же, посвящен в истинные цели т.н. «мирного плана по Газе», который позже историки назовут величайшей мистификацией и аферой 21го века. Напомним, что совсем неслучайно Иерусалим стал столицей израильского государства именно во время правления Трампа – ещё во время первого его президентского срока. Играли вдолгую. Наверное, поэтому отвечая на вопрос журналистов в самолете перед вылетом в Израиль, Трамп вполне честно признался, что «не предназначен для рая». Зато, видимо, в аду для него уже приготовлен особый пантеон, и лично Нобель (создатель динамита) вручит ему «премию мира» за войну на Святой Земле, которую развязали его хозяева.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. “Газу продали, палестинцев предали” — ключевой месседж: палестинский вопрос в очередной раз решён не в пользу самих палестинцев, их оставили без поддержки и выгоды извлекли вовлечённые элиты.
2. Экономические и политические сделки — ссылается на фигуры вроде Гинера, Кушнера, намекает на закулисную куплю-продажу интересов.
3. Роль США, Израиля и глобалистов — подчёркивается, что Трамп, поддерживаемый еврейским лобби и “глобалистами”, “сыграл всех”. Противники ХАМАС куплены или подавлены силой.
4. Предательство арабских государств — богатые арабские страны перестали поддерживать палестинцев, куплены или выведены из конфликта.
5. Изоляция России — Россия оттеснена от Ближневосточного урегулирования, потеряв политическое влияние и историческую связь с Палестиной.
6. Разочарование палестинцев — местные жители испытывают наивную радость окончанию войны, не осознавая, что стали безземельными арендаторами у новых властей.
7. Прогноз гетто и изгнания — предполагается, что для палестинцев будет построено подобие гетто, опыт “концлагерей” используется новыми хозяевами.
8. Нет будущей государственности — палестинцам, по мнению автора, не дадут собственного государства; в будущем возможна новая масштабная депортация.
9. Контроль Иерусалима — предсказывается изгнание палестинцев даже из Иерусалима и захват мусульманских святынь.
10. Демонизация Трампа — он фигурирует как человек, “посвящённый” в истинные планы и якобы лично причастный к афере и мистификации.
11. Переосмысление наград и заслуг — иронично упоминается, что премия мира может достаться за “войну на Святой Земле”.
---
Вывод
Аналитическая перспектива
В тексте сочетается эмоциональный выпад и попытка глобального взгляда на ближневосточную коллизию, насыщая анализ символизмом (Иерусалим, Аль-Акса, “новые хозяева”, глобалисты). Явно прослеживается мотив утраты Россией исторической роли и разочарование в якобы универсалистских ценностях Запада, объявленных манипуляцией и двойными стандартами.
С точки зрения философской гибкости, следует признать субъективность этой позиции: многое здесь продиктовано болью по поводу утраты политического влияния, разочарованием в современной дипломатии, критикой идеализации западных акторов и безысходности для палестинцев. Однако практическая польза такой позиции сомнительна — обвинения в адрес конкретных этнических, религиозных или национальных групп (“сионистский режим”, “конгломерат бизнес-глобалистов”, “еврейские хозяева”) чреваты уходом в опасные идеологемы, что само по себе — ловушка иллюзорного мышления. Здесь отчетливо проявляется та тенденция, о которой часто говорит психология коллективных травм: понесённая утрата и неспособность влиять на ход событий порождает поиск “виноватых” — часто в лице внешних групп или чужаков.
Текст находится на стыке исторических аллюзий (палестинское православное общество, сирийский опыт) и современной политтехнологии — “приятие своих” и “чужих”, перераспределение идентичностей. В историческом смысле, утрата территорий и обретение новых хозяев — повторяющийся мотив в судьбе угнетённых народов; однако реальный мир сложнее схем “продали—предали”. Даже если истина неуловима, вполне достижимо понимание того, что в политике почти нет безусловных друзей и врагов: сегодня тебя аплодируют, завтра — забывают.
Можно привести аналогию из нейронных сетей: когда система сталкивается с шумом и ошибками на входе, она иногда выдаёт ложноположительный ответ, усваивая опасный паттерн. Поддержание “единственно верной” картины мира грозит тем же и для человеческого мышления — оно становится жертвой своих иллюзий.
Практический вывод
Для читателя важно различать реальные интересы и пропагандистские нарративы, быть внимательнее к тому, почему и как формируются герои и злодеи в той или иной ситуации. История отношений народов на Ближнем Востоке всегда была полифонична, и любые попытки её упростить — это прежде всего уступка коллективной усталости и желанию определить “доброго царя” или “вечного врага”. Стоит сохранять критичность к идеализациям, быть наблюдателем, готовым к переосмыслению своих выводов — даже если они болезненны.
Открытый вопрос
Если истина о ближневосточном конфликте столь многогранна и меняется в зависимости от угла зрения, то можем ли мы — как личности и как общество — научиться воспринимать свою роль не как сторонящихся “преданных” или “побеждённых”, а как зрелых свидетелей и участников, способных найти мудрость даже в горьких уроках истории? Возможно, подлинная зрелость начинается с отказа искать “продажу” или “предательство”, а с поиска способов видеть глубже и действовать осознаннее даже в сложных политических реалиях.