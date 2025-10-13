❗️Это ~~Гинер~~ Кушнер всё купил. Газу продали, палестинцев – предали, в том числе их богатые братья мусульмане. ~~Нью-йорские хаcидские евреи~~ Трамп опять всех переиграл. Миротворцы с томагавками подавили сопротивление Хамас, выбив всех основных спонсоров палестинского сопротивления – одних купили как ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию, Турцию и тд, других как Катар, Иран и Ливан – разбомбили.

Россию же выкинули из всех форматов ближневосточного урегулирования, и даже отменили саммит с лигой арабских государств. Понятна попытка Кремля показать хорошую мину, мол, не хотим мешать процессу урегулирования, но на самом деле – мы попросту, к великому сожалению, оказались не удел #насневзяли. Очередная дипломатическая оплеуха от наших американских партнеров. После Сирии наши позиции на Ближнем Востоке сильно просели, и это особенно больно осознавать, учитывая наши глубочайшие исторические отношения с Палестиной, взять хотя бы Императорское палестинское православное общество. Сами лично в этом убеждались, побывав в Палестине и общаясь с местными жителями – Россию и русских там очень любят, а Путина буквально боготворили.

Откровенно жаль наивных палестинцев, которые сейчас радуются как дети, что война закончилась и рукоплещат американцам. Радоваться им осталось недолго. Они ещё пока не понимают, что остались не только без своих домов, но и без своей родной земли – возвращаются они сейчас уже в чужую Газу, в которой править будут глобалисты и милитаристский сионистский режим. Для них новые хозяева, прикрываясь личиной гуманности, построят охраняемые гетто, “благо” опыт строительство концентрационных лагерей у них колоссальный. А на всей остальной территории заправлять будет еврейско-арабский конгломерат бизнес-глобалистов, слившийся в едином экстазе. Свою территорию палестинцы уже потеряли – они будут попросту временными арендаторами, которых новые хозяева в свое время выдворят на улицу через пропускной пункт Рафах, использовав первый же подходящий предлог. Никакой реальной государственности им не дадут. В будущем будет организована провокация с терактом, и всех палестинцев силовым путем выдавят с территории Газы. А потом и из Иерусалима, отняв мечеть Аль-Аксу под Третий храм Соломона. И защитить их будет некому, потому что Хамас к этому времени уничтожат.

Дональд, конечно же, посвящен в истинные цели т.н. «мирного плана по Газе», который позже историки назовут величайшей мистификацией и аферой 21го века. Напомним, что совсем неслучайно Иерусалим стал столицей израильского государства именно во время правления Трампа – ещё во время первого его президентского срока. Играли вдолгую. Наверное, поэтому отвечая на вопрос журналистов в самолете перед вылетом в Израиль, Трамп вполне честно признался, что «не предназначен для рая». Зато, видимо, в аду для него уже приготовлен особый пантеон, и лично Нобель (создатель динамита) вручит ему «премию мира» за войну на Святой Земле, которую развязали его хозяева.