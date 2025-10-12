Сергей Сопелев анализирует реальное участие европейских стран во Второй мировой войне. Он рассматривает их роли — от «формальных союзников» до откровенных сателлитов. Как Норвегия и Дания пали за считанные часы? Зачем Рейху был нужен норвежский никель и шведская руда? Почему Квислинг стал нарицательным? Как Финляндия вела «свою» войну и вышла из неё? Речь также идёт о Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии и марионеточной Франции. Автор исследует коллаборацию, территориальные споры, диктатуры и неожиданные изменения союзов. От Мюнхенского сговора и Дюнкерка — до «сталинских ударов», битвы за Выборг и перемирия 1944 года. В итоге мы получаем трезвый взгляд на то, как европейские страны преследовали свои интересы, строили экономику и вели себя в ходе этой великой войны.

00:00 Союзники и сателлиты

01:43 Кто и сколько отправил на фронт

04:22 Польша, 3 сентября и «Везерюбунг»

08:13 Дания и Норвегия: блиц и ресурсы

15:31 Никель, медь и броня Рейха

16:43 Квислинг и Норвегия

18:13 Франция, Дюнкерк, Нормандские острова

24:30 Олдерни и лагеря

28:39 Чехословакия и Словакия

31:21 Испанская «Голубая дивизия»

33:56 Европейские лиги и лавирование

38:59 Румыния: Антонеску и Михай

42:19 Венгрия: Хорти, Салаши

47:28 Хорваты-усташи

50:27 Финляндия и «зимняя война»

57:47 Торг за Ленинград

01:04:15 Планы с Германией, Маннергейм

01:11:29 «Багратион» и перемирие

01:15:03 Печенга и никель

01:21:21 Франция Виши: Лаваль

01:22:20 Выводы

