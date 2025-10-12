Мощнейшие удары! Россия погружает Украину в КАМЕННЫЙ ВЕК
БЛЭКАУТ в Киеве! Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве начался блэкаут после удара России по ГЭС и ТЭС Украины. Зеленский заявил, что после российских ударов цель Украины – «дать ответ врагу». Борис Марцинкевич анализирует реальное состояние энегосистемы Киева и оценивает риски полного блэкаута предстоящей зимой: подробный разбор работы киевских ТЭЦ и ГЭС, оценка их мощностей и уязвимостей после ударов РФ. Подробнее в новом видео Гоэнергетика Инфо
00:00 ⚡ Блэкаут в Киеве: Готовят ли город к коллапсу?
00:34 Энергосистема Киева: какие цели под ударом? Анализ ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6
02:00 Каскад Киевских ГЭС: Резервная мощность столицы
02:46 Внешнее питание Киева: Ключевые подстанции и их уязвимость
04:06 Последствия ударов России: Что будет с водой и отоплением?
05:30 Критическая инфраструктура: Кому достанется электроэнергия?
06:30 Зачем Украина завышает ущерб? Финансовый аспект ударов
08:05 Главная угроза: Почему трансформаторы так сложно заменить
08:54 Росатом в Узбекистане: Старт строительства новой АЭС
10:00 АЭС малой мощности: Ход строительства в Джизакской области
11:50 Глобальный проект: В чем уникальность АЭС в Узбекистане?
13:43 ✅ Итоги и поддержка канала
Комментарий редакции
1. Состояние энергетической инфраструктуры Киева и угроза блэкаута:
- В Киеве фиксируются перебои с подачей электроэнергии и существуют риски полного отключения города от энергоснабжения — особенно в зимний период, что чревато гуманитарной катастрофой.
- Энергосистема Киева достаточно разветвленная: имеются три основные теплоэлектроцентрали, несколько гидроэлектростанций и внешние источники снабжения через высоковольтные линии. Главная уязвимость связана с повреждением автотрансформаторов и резервными проблемами с топливом (мазутом, газом).
2. Особая роль критической инфраструктуры:
- Приоритет в обеспечении электроэнергией получают объекты жизнеобеспечения: водоснабжение, водоотведение, продовольственные склады, медицинские учреждения. Для этих нужд предусмотрено резервное питание (дизель-генераторы и др.), однако сроки их автономной работы ограничены.
- Перебои с водой и канализацией в крупном городе способны привести к серьезному ухудшению санитарной ситуации и жизни населения.
3. Политика информирования и гуманитарное измерение:
- Отмечен скептицизм к заявлениям официальных лиц Украины о масштабах разрушений: часть информации может преувеличиваться для получения международной финансовой помощи.
- Рассмотрена дилемма: направлять энергоресурсы на военные нужды или обеспечить население, с оговоркой о моральных и гуманитарных аспектах.
4. Развитие атомной энергетики в Центральной Азии:
- На фоне кризиса в Украине обсуждается другое направление — строительство малых атомных электростанций в Узбекистане (совместно с Росатомом).
- Запущены земляные работы, идет формирование проектной документации; отмечается последовательный и масштабный подход.
- Это событие можно рассматривать как шаг к энергетической независимости и региональному развитию, а также показатель успешного экспортного сотрудничества России в атомной отрасли.
5. Взаимосвязь энергетической устойчивости и геополитики:
- Энергетические вызовы (как в воюющем государстве, так и в странах, развивающих новые технологии) напрямую зависят не только от технологического уровня, но и от политических решений, темпов модернизации, инфраструктурной зрелости.
- Обсуждается и опыт других стран в интеграции новых объектов в энергосистему — например, сертификация оборудования для Венгрии.
Выводы:
Этот разговор подчеркивает хрупкость энергетической инфраструктуры современных мегаполисов, особенно в условиях военных конфликтов. Киев, несмотря на мощную систему электроснабжения, оказывается уязвим перед целенаправленными атаками, что в очередной раз напоминает: техническая сложность всегда сопряжена с вопросами этики, приоритетов и управления.
Параллельно раскрывается перспектива стран Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, где акцент смещается от кризисного выживания к поступательному развитию через внедрение новых технологий. Здесь восторжествует дисциплина, последовательность, технологическая осознанность, а современные атомные станции становятся символом баланса между инновацией и жизнеобеспечением.
Налицо контраст между двумя парадигмами: разрушением и созданием, выживанием в экстремальных условиях и поиском долгосрочной устойчивости через модернизацию. В обоих случаях, однако, критически важным остается внутренний баланс системы — будь то городская инфраструктура в условиях кризиса или новый город атомщиков в период роста.
Как всегда, за внешней технической стороной прячутся фундаментальные вопросы бытия: что важнее — поддерживать старое любой ценой или идти к новому, даже преодолевая неизбежные риски? Как гуманитарные и моральные решения влияют на развитие технологий и жизнеустройство целых народов? Где заканчивается прагматизм, и начинается ответственность за будущие поколения, которые будут жить с последствиями сегодняшних действий?
И наконец, насколько мы, погружаясь в горячие технологические дискуссии или кризисные новости, способны не терять человечность: видеть за цифрами и схемами не только схему электроснабжения, но и человеческую судьбу?
Россия предлагала США «зимнюю заморозку» ударов по украинской инфраструктуре — инициатива обсуждалась во время переговоров на Аляске, рассказали инсайдеры, близкие к Кремлю.
По их данным, именно про эти уступки говорил помощник Путина Ушаков, рассказывая журналистам про «шаг навстречу» со стороны России. Инсайдеры говорят, что РФ предложила рассмотреть этот шаг как «жест доброй воли», который мог бы стать основой для последующих консультаций по урегулированию конфликта.
Однако российская сторона заявила, что готова приостановить удары по энергетическим объектам и крупным промышленным центрам Украины на период холодов, если Вашингтон, в свою очередь, убедит Киев отказаться от атак по приграничным регионам России и по объектам Крыма.
Однако Трамп, участвовавший в переговорах, отверг предложение Москвы. Инсайдеры отмечают, что позиция Трампа оказалась жестче, чем того ожидалось: он подчеркнул, что договариваться с Зеленским о прекращении атак на регионы РФ будет лишь после реальных первых шагов Москвы — ей нужно было первой остановить огонь. Российская переговорная группа отказалась от такой сделки.
***
Помощник Путина Дюмин призвал усилить руководство новых регионов РФ ветеранами СВО
По словам инсайдера, с таким предложением он выступил в ходе закрытой встречи с президентом Путиным. Дюмин указал на крайне слабые управленческие компетенции тех, кто сейчас управляет воссоединенными территориями и призвал отправить туда участников кремлевской программы «Время героев» (создана для подготовки ветеранов спецоперации к работе в органах власти).
«Это будет хорошим опытом и для самих ветеранов, и поможет выкорчевать коррупцию и некомпетентность в руководстве Донбасса и Новороссии. Рейтинги доверия чиновников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сейчас крайне низкие, люди возмущены вороватостью и откровенным хамством со стороны властей, поэтому перемены назрели как никогда. В ближайшее время окончательное решение о массовом назначении ветеранов СВО в органы власти новых регионов РФ будет обсуждаться на важном совещании с первым замглавы АП Сергеем Кириенко», — уточняют информированные источники.
***
Москва начала закрытые переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о возвращении ветеранов СВО, осуждённых на родине за наёмничество. По данным источников, тема вынесена на уровень межправительственных консультаций.
Источники в Минобороны, курирующие ветеранов СВО из Средней Азии, сейчас известно как минимум о нескольких тысячах выходцев из Центральной Азии, которые ранее отбывали сроки в РФ, после чего подписали контракт на участие в зоне СВО. После демобилизации многие вернулись домой, где против них возбудили дела по статье о наёмничестве.
п.с. не только там запещено участвовать в СВО..https://vizitnlo.ru/nemnogo-insajda-v-noch-zimnyaya-zamorozka-udarov-po-energeticheskim-obektam/
А это эзотерикам подарок-счастливые люди всегда -”кака така вийна”…https://salatau.livejournal.com/11861731.html