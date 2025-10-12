БЛЭКАУТ в Киеве! Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве начался блэкаут после удара России по ГЭС и ТЭС Украины. Зеленский заявил, что после российских ударов цель Украины – «дать ответ врагу». Борис Марцинкевич анализирует реальное состояние энегосистемы Киева и оценивает риски полного блэкаута предстоящей зимой: подробный разбор работы киевских ТЭЦ и ГЭС, оценка их мощностей и уязвимостей после ударов РФ. Подробнее в новом видео Гоэнергетика Инфо

00:00 ⚡ Блэкаут в Киеве: Готовят ли город к коллапсу?

00:34 Энергосистема Киева: какие цели под ударом? Анализ ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

02:00 Каскад Киевских ГЭС: Резервная мощность столицы

02:46 Внешнее питание Киева: Ключевые подстанции и их уязвимость

04:06 Последствия ударов России: Что будет с водой и отоплением?

05:30 Критическая инфраструктура: Кому достанется электроэнергия?

06:30 Зачем Украина завышает ущерб? Финансовый аспект ударов

08:05 Главная угроза: Почему трансформаторы так сложно заменить

08:54 Росатом в Узбекистане: Старт строительства новой АЭС

10:00 АЭС малой мощности: Ход строительства в Джизакской области

11:50 Глобальный проект: В чем уникальность АЭС в Узбекистане?

13:43 ✅ Итоги и поддержка канала

