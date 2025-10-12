Философия и проблема истины в марксизме. Красный университет. Профессор М. В. Попов. 01.10.2025.
Лекцию в Красном университете на тему «Философия и проблема истины в марксизме» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 01.10.2025.
_______________________________________________
Комментарий редакции
Ключевые идеи лекции
1. Проблема истины: диалектика против формальной логики
В основе подхода профессора Попова лежит различие между такими понятиями, как "правда", "достоверность" и "истина". Он показывает ограниченность формальной логики, которая оперирует односторонними определениями, и подчёркивает ведущую роль диалектики – логики противоречий, где истина всегда многогранна, противоречива, всегда находится в развитии и не может быть сведена к одной стороне или статичному определению.
— Пример: Попов иллюстрирует это рассуждением о том, что любой человек одновременно и обладает, и не обладает каким-то качеством; любое понятие не существует само по себе, а только в движении и изменении.
2. Диалектическое понимание истины в марксизме
Истина по-марксистски — это отражение объекта в человеческом мышлении, при этом сам объект всегда противоречив. Всякое общество, как и истина о нём, полна противоречий. Применительно к социализму: это общество, в котором сохраняются черты как коммунизма (общественная собственность, планирование), так и ещё не изжитых черт капитализма (товарность, классовость).
— Истина не есть замороженное знание или "конечный ответ", она всегда процесс, всегда борьба противоположностей.
3. Критика одностороннего подхода в политике и науке
Попов показывает — если пытаться воспринимать истину односторонне, вытесняя противоречия ради удобства (например, строго отрицая все негативные стороны социалистического общества или наоборот, только видя в нём обратное), мы попадаем в ловушку иллюзорной полноты.
— Живая реальность, как и человеческий характер, многослойна; только признание и принятие противоречий ведёт к действительному познанию и развитию, будь то в этике, политэкономии или личной жизни.
4. Социализм: общество как динамика противоречий
Социализм представлен не как идеальное состояние, а как переходная, противоречивая форма — “неполный коммунизм”. Основные противоречия, по Попову:
- между коммунистической сущностью общества и наследуемыми чертами капитализма;
- между планомерностью экономики и элементами стихийности;
- между всеобщими интересами и остаточными классовыми противоречиями;
- между задачами бюрократии и реальными интересами масс.
5. Исторический взгляд и практическая критика
Крушение советского социализма объясняется не только внешними причинами или «сознательными» предателями, но и внутренними противоречиями, недооценкой их роли, ошибками реформ, игнорированием диалектики (например, ликвидация диктатуры пролетариата и отход от теоретических основ марксизма).
6. Практический вывод: роль философии и диалектики
По Попову, освоение марксистской диалектики — не только инструмент научного познания, но и способ личностного роста, лучшего понимания себя, способности не впадать в иллюзии и быть способным действовать. Философия, а особенно диалектика, даёт орудие, чтобы "не застревать" на одной стороне проблемы, а видеть динамику и целостность.
---
Вывод
В данной лекции профессор Попов подчёркивает:
- Истина — не статичная точка, а динамичный процесс противоречий, поддающихся развитию и разрешению.
- Для её постижения нужна диалектика — логика, основанная на движении, противоречии, изменении.
- Все общества, все человеческие отношения и идеи подвержены внутренней двойственности, из которых и рождается жизнь, развитие, смысл.
- Отказ видеть противоречия превращает научное и личное мышление в догму, а общество — в консервативную систему, обречённую на застой и поражение.
Это междисциплинарно: идея о противоречивости истины находит параллели и в современной науке (например, в квантовой физике, где свет одновременно и волна, и частица), и в психологии личности (где нет "чисто хороших" или "совершенно плохих" качеств), и в программировании (знакомые противоречия между простотой, эффективностью, безопасностью).
Философия, как подчёркнуто в лекции, даёт не рецепт абсолютной истины, а внутренний навык критической работы с миром и с собой, предполагающий принятие сложности, динамики и даже неустойчивости.
Открытый вопрос:
Если истина всегда противоречива и процессуальна — возможно ли создать такой способ мышления или такой стиль жизни, который способен устойчиво удерживать внимание к этим противоречиям, не впадая ни в догматизм, ни в разрушительный релятивизм? Как нам научиться жить в диалоге с собственными внутренними и внешними противоречиями — не воюя с ними, а используя их как источник развития?