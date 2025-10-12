Отношение к самодержавию у декабристов было разное. Одни хотели ограничения императорской власти, другие – ее ликвидации.

Южное общество выступало за установление республиканской формы правления и за унитарное государство. Северное общество предлагало конституционную монархию, а вместо унитарного государства – федерацию из 15 областей со столицей в Нижнем Новгороде.

В начале правления Александр I с сочувствием относился к идеям ограничения власти монарха. Но потом изменил свои взгляды…

Говорим о декабристах в программе "Исторический ликбез" с Егором Яковлевым на радио Sputnik. Гость – историк Борис Кипнис.

