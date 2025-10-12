Декабристы против самодержавия / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Отношение к самодержавию у декабристов было разное. Одни хотели ограничения императорской власти, другие – ее ликвидации.
Южное общество выступало за установление республиканской формы правления и за унитарное государство. Северное общество предлагало конституционную монархию, а вместо унитарного государства – федерацию из 15 областей со столицей в Нижнем Новгороде.
В начале правления Александр I с сочувствием относился к идеям ограничения власти монарха. Но потом изменил свои взгляды…
Говорим о декабристах в программе "Исторический ликбез" с Егором Яковлевым на радио Sputnik. Гость – историк Борис Кипнис.
Комментарий редакции
1. Истоки декабризма и проблема самодержавия:
В беседе подчеркивается, что декабристы возникли как ответственная реакция просвещённого меньшинства на самодержавие и крепостное право — явления, ставшие нетерпимыми для части передовых дворян из-за факторов Просвещения, новых философских идей (особенно французских) и негативного практического опыта управления в Российской империи.
2. Просвещение как источник перемен:
Важным движущим фактором изменений стал не столько уровень формального образования, сколько восприятие новой системы взглядов на общество, политику и государство, принесённой эпохой Просвещения и личным опытом казённого произвола и несправедливых назначений по блату и фаворитизму.
3. Эволюция взглядов Александра I:
Император Александр I в начале правления сам был склонен к ограничениям самодержавия, видя в этом потенциал для улучшения управляемости и просвещённого реформирования (пример — проект Уставной грамоты с двухпалатным парламентом и элементами местного самоуправления). Однако постепенно, под влиянием внешних (революции в Европе) и внутренних катаклизмов (бунты, неудачи военных поселений), он всё более отождествлял самодержавие со своей личной эффективностью и отказывался от реформ.
4. Причины ухода Александра I от реформ:
К перелому в настроениях императора привели политические потрясения в Европе (опасность революций снизу), бунты в военных поселениях, усиливающийся скептицизм к окружающим и растущий мистицизм. Всё это укрепило у Александра убеждение, что власть может и должна быть ограничена лишь по его воле, а любые инициативы вне этой воли опасны.
5. Стратегии и деятельность декабристов:
Союз Благоденствия и будущие декабристы не стремились к открытому мятежу, а пытались прежде всего просветить и подготовить дворянскую молодежь, использовать литературную и публицистическую деятельность как инструменты пропаганды. Попытки приблизиться к императору с целью подачи своих идей были, но возможности оставались ограниченными: ближайшее окружение царя не считало эти фигуры значимыми, а дворянское общество в целом оставалось консервативным.
6. Идеализм против реальности:
Декабристы, под влиянием европейских примеров, воспринимали Россию как отсталую и несправедливую страну, но их проекты и надежды были в значительной мере утопичны и не учитывали масштаб социального консерватизма и инерции российской системы.
7. Механика провальных реформ: военные поселения:
Военные поселения как попытка оптимизировать армию методом бюрократического эксперимента были восприняты населением как карательная мера, усилившая социальное напряжение. Это привело к бунтам, насилию и дополнительному отчуждению власти от народа.
8. Диалектика реформ и реакции:
Попытки реформировать самодержавие во имя его большей эффективности сталкивались с парадоксом: система, разрушаемая изнутри просвещёнными элитами, инстинктивно защищалась ретроградными, но массовыми слоями общества. Власть, стремясь быть "отеческой", оказывалась всё более изолированной и беспомощной перед лицом внутренних и внешних вызовов.
Вывод и рефлексия
Разговор о декабристах и самодержавии интересен не только как исторический сюжет о борьбе идей, но и как развернутая иллюстрация напряжения между идеализмом меньшинства и инерцией большинства, между мечтой о просвещённой власти и реальностью политической практики. Феномен Александра I — как "протодекабриста" внешне, но имманентного самодержца внутренне — хорошо отражает амбивалентность всякой реформаторской инициативы: прозрачные для времени и общества перемены нередко оказываются эфемерными, как только идеал сталкивается с сопротивлением среды.
История показывает: ограничение или отмена автократии сверху возможно лишь при совпадении воли правителя и запроса общества, иначе власть либо уходит в реакцию, либо становится жертвой разлада между верхами и низами. Декабристы же, опередившие своё время, не нашли базы для широкого движения и в итоге стали скорее символом будущих перемен.
С практической точки зрения видно: реформы, идущие лишь от элиты, редко приводят к немедленному эффекту, если не поддержаны глубокими изменениями в сознании общества, а идеализация власти (как сверху, так и снизу) часто заводит и власти, и реформаторов в тупик.
Открытый вопрос:
Если самодержавие так прочно зиждется на вере большинства в его "богоданность" (или на привычке к определённому укладу), возможен ли в принципе быстрый и безболезненный разрыв с автократическими формами власти? Или путь к переменам неизбежно долог, мучителен и требует не только просвещения, но и внутренней зрелости большинства? Где проходит граница между необходимой эволюцией и разрушающей революцией в отношении общества к собственной власти?