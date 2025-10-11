28 августа отмечали столетие со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого, старшего в паре братьев Стругацких. 12 октября — исполняется 34 года, как его нет с нами.

Казалось бы, фантастика чудовищно устаревает. Фантастика устаревает, а великие книги нет. Стругацкие были пусть не гениальные, но великие писатели, которые думали долгие мысли. Самое главное в литературе — это либо думать долгую мысль, тянуть ее, и вослед за этой мыслью тянуть и человечество. Либо нырнуть в самый центр человеческой души и там оглядеться и все понять.

О чем же на самом деле были их книги?