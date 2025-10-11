На одном из российских каналов (не знаю, на каком именно, я всё это смотрела на Рутубе) есть примечательный и – скандальный проект «Ждули». Это о женщинах и молодых девушках, которые решили или нет… решились связать свою жизнь с уголовниками, отбывающими срок. Всё это дико и непонятно, а в то же время тут есть какая-то надежда. А вдруг? Наше бытие – многогранно. Раньше их называли не ждули, а заочницы… Об этом даже есть известный сюжет.

Шукшинская лента «Калина красная» (1973) – одна из лучших советских киноработ. Остроумная и лёгкая, но в то же время – тяжёлая и страшная. Как удалось соединить несоединимое? Это – гениальность автора. Перед нами история рецидивиста Егора Прокудина, решившего завязать со своим безобразным прошлым – здесь не только сюжет, но и глубокая философия. О чём? О том, что счастье было так возможно…

Наука криминология почти не даёт шанса рецидивистам – они, дескать, в своей «профессии» не случайно, а многажды-намеренно. Дескать, есть люди, которые не могут не нарушать правил общечеловеческого поведения, а потому воруют, yбивают, мошенничают. Однако Шукшин нам показал, что рецидивист – он тоже разный. Бывают исключения. Егор Прокудин – хороший человек, пусть и с исковерканной биографией.

Он чувствителен (один только его разговор с берёзками чего стоит!), он способен жалеть людей, в том числе, свою мать, он искренне привязался к «заочнице» Любе Байкаловой. Прокудин постоянно спрашивает себя: «Как жить?» и нет ему ответа. Очень уж помотала его судьба, точнее, он сам помотался. Никто не виноват. Люба – чистая душа. Она хочет помочь Прокудину – вопреки, быть может, здравому смыслу.

Егор писал ей с зоны прекрасные письма – у него вообще язык подвешен. Он великолепно говорит – он саркастичен и умён. Врёт, что был бухгалтером и сел из-за махинаций начальства. Стыдится прошлого, хочет показаться лучше, чем он есть. Поначалу деревенские жители с опаской глядели на «жулика», а потом попривыкли. Он даже сел на трактор, чтобы стать своим в этом непростом социуме – крестьяне редко принимают чужаков, да ещё с такой витиеватой биографией.

Даже Любин брат – неласковый Пётр и тот проникся. Стал своим. Да и родители успокоились – видят, что мужик вроде бы ничего, да и Любе с ним хорошо. Это – одна из самых пронзительных историй любви. Тут не страсть и не вздохи на скамейке, а нечто надрывное. Родство одиноких душ. У Любы не сложилась семейная идиллия (предыдущий муж-гусь тоже мелькает в кадре), а у Егора вся сознательная жизнь прошла наперекосяк – ему сорок лет, а негде преклонить голову.

Люба – это спасение. Она – вселенская любовь, в которой много материнского. Прокудин обрёл семью и – отдохновение. Но прошлое не отпустило. Преступная шайка не смогла простить «побега». Это одна из причин, формирующая рецидивиста – возвращаясь из мест отсидки, человек автоматически идёт к своим. Тут же включаются старые привычки. А Прокудин решил бросить вызов. А воры этого не любят.

Душераздирающая сцена – умирающий Егор на руках Любы. Ощущение чудовищной тоски по не случившемуся. Судьбы на миг соединились, а потом …горе. Впрочем, кличка у Егора именно эта – Горе. Вот он его и накликал. А счастье было, было…! Впрочем, в финале мы видим одухотворённое лицо женщины – она вспоминает письма Прокудина, и мы прекрасно понимаем – теперь она будет одна, ибо такого чувства уж больше не будет…

Галина Иванкина