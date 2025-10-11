Галина Иванкина: «Калина красная» – не все рецидивисты одинаковы!
На одном из российских каналов (не знаю, на каком именно, я всё это смотрела на Рутубе) есть примечательный и – скандальный проект «Ждули». Это о женщинах и молодых девушках, которые решили или нет… решились связать свою жизнь с уголовниками, отбывающими срок. Всё это дико и непонятно, а в то же время тут есть какая-то надежда. А вдруг? Наше бытие – многогранно. Раньше их называли не ждули, а заочницы… Об этом даже есть известный сюжет.
Шукшинская лента «Калина красная» (1973) – одна из лучших советских киноработ. Остроумная и лёгкая, но в то же время – тяжёлая и страшная. Как удалось соединить несоединимое? Это – гениальность автора. Перед нами история рецидивиста Егора Прокудина, решившего завязать со своим безобразным прошлым – здесь не только сюжет, но и глубокая философия. О чём? О том, что счастье было так возможно…
Наука криминология почти не даёт шанса рецидивистам – они, дескать, в своей «профессии» не случайно, а многажды-намеренно. Дескать, есть люди, которые не могут не нарушать правил общечеловеческого поведения, а потому воруют, yбивают, мошенничают. Однако Шукшин нам показал, что рецидивист – он тоже разный. Бывают исключения. Егор Прокудин – хороший человек, пусть и с исковерканной биографией.
Он чувствителен (один только его разговор с берёзками чего стоит!), он способен жалеть людей, в том числе, свою мать, он искренне привязался к «заочнице» Любе Байкаловой. Прокудин постоянно спрашивает себя: «Как жить?» и нет ему ответа. Очень уж помотала его судьба, точнее, он сам помотался. Никто не виноват. Люба – чистая душа. Она хочет помочь Прокудину – вопреки, быть может, здравому смыслу.
Егор писал ей с зоны прекрасные письма – у него вообще язык подвешен. Он великолепно говорит – он саркастичен и умён. Врёт, что был бухгалтером и сел из-за махинаций начальства. Стыдится прошлого, хочет показаться лучше, чем он есть. Поначалу деревенские жители с опаской глядели на «жулика», а потом попривыкли. Он даже сел на трактор, чтобы стать своим в этом непростом социуме – крестьяне редко принимают чужаков, да ещё с такой витиеватой биографией.
Даже Любин брат – неласковый Пётр и тот проникся. Стал своим. Да и родители успокоились – видят, что мужик вроде бы ничего, да и Любе с ним хорошо. Это – одна из самых пронзительных историй любви. Тут не страсть и не вздохи на скамейке, а нечто надрывное. Родство одиноких душ. У Любы не сложилась семейная идиллия (предыдущий муж-гусь тоже мелькает в кадре), а у Егора вся сознательная жизнь прошла наперекосяк – ему сорок лет, а негде преклонить голову.
Люба – это спасение. Она – вселенская любовь, в которой много материнского. Прокудин обрёл семью и – отдохновение. Но прошлое не отпустило. Преступная шайка не смогла простить «побега». Это одна из причин, формирующая рецидивиста – возвращаясь из мест отсидки, человек автоматически идёт к своим. Тут же включаются старые привычки. А Прокудин решил бросить вызов. А воры этого не любят.
Душераздирающая сцена – умирающий Егор на руках Любы. Ощущение чудовищной тоски по не случившемуся. Судьбы на миг соединились, а потом …горе. Впрочем, кличка у Егора именно эта – Горе. Вот он его и накликал. А счастье было, было…! Впрочем, в финале мы видим одухотворённое лицо женщины – она вспоминает письма Прокудина, и мы прекрасно понимаем – теперь она будет одна, ибо такого чувства уж больше не будет…Галина Иванкина
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Жизнь рецидивистов и отношение общества:
Передача «Ждули» и фильм «Калина красная» поднимают тему отношений между обычными людьми и рецидивистами, разрушая стереотип о том, что все уголовники — одинаково безнадёжны. Исторически таких женщин называли «заочницами».
2. Сложность человеческой натуры:
Главный герой фильма, Егор Прокудин, рецидивист, — не однозначно «плохой». Он способен на глубокие чувства, сострадание и любопытство к жизни. Происходит столкновение биографической искалеченности и желания обрести счастье.
3. Критика криминологического фатализма:
Автор подчёркивает, что криминология часто лишает рецидивистов шанса — как будто выбор преступного пути предопределён. Шукшин же показывает, что человек, несмотря на прошлое, может изменяться, хотя прошлое часто непреодолимо.
4. Феномен «родства одиноких душ»:
Любовь между Любой и Егором строится не на страсти, а на глубоком взаимном одиночестве и поиске спасения друг в друге. Она — воплощение всепростительной и материнской любви.
5. Социальное принятие и отторжение:
Деревенское общество встречает Егора настороженно, но постепенно принимает его — благодаря его искренности и попыткам стать «своим». Тем не менее, преступное прошлое тянет назад, старое окружение не готово отпустить.
6. Фатальность и невозможность новой жизни:
Прошлое Егора догоняет его, разрушая попытку начать сначала. В финале остается ощущение неслучившегося счастья и безысходности; для Любы же эта любовь — уникальный опыт, не подлежащий повторению.
---
Аналитический и философский разбор
На стыке социальной психологии и искусства возникает глубокая дилемма: возможна ли реинтеграция того, кого общество воспринимает как «падшего»? Криминология (как наука) склонна детерминировать поведение рецидивиста, но человеческие судьбы зачастую многомернее — здесь работает эффект аналогичный «обратной связи» в нейронных сетях: старые паттерны поведения сложно перезаписать, они возвращаются, когда возникает стресс или опасность.
Однако, как и в психологии, один искренний эмоциональный контакт способен временно «переписать» этот сценарий, дать надежду на выход за пределы прошлого «я». Аналогично квантовым концепциям: пока не зафиксировано внешним наблюдателем, судьба содержит множество вероятностей. Но фиксация (давление прошлого, стереотипы общества) сводит эти вероятности к одному трагическому исходу.
Любовь, как её описывает автор рецензии, принимает форму безусловного принятия, почти духовного сострадания — не только между мужчиной и женщиной, но и между человеком и его судьбой. Можно провести аналогию с христианским прощением (или буддийской «кармой»): насколько общество готово отпускать старое ради новой реальности?
В фильме Шукшина счастье возможно, но кратко и ускользающе — как феномен «потока» в йоге или творческом акте. И возможно, подлинная трагедия состоит не в поступках человека, а в невозможности общества (или самого человека) разрушить петлю обратной связи между прошлым и настоящим.
---
Практический вывод
История Прокудина — не только художественный шедевр, но и напоминание о том, что люди (даже с самым тяжёлым прошлым) не сводятся к своим проступкам. Исключения возможны, реальное перевоспитание и принятие требуют от общества и индивидуума огромной внутренней работы — честности с собой, эмпатии и понимания ограниченности своих суждений.
Любить — значит рискнуть встретиться с другим, не идеализируя, а принимая его прошлое и природу. Но и принимать, что не все попытки преодолеть прошлое будут успешными: гуманность — в том, чтобы быть рядом и в поражении тоже.
---
Открытый вопрос для размышления
Если счастье мимолётно, а измениться по-настоящему нелегко — быть может, истинное искупление не в том, чтобы «стереть» прошлое, а в том, чтобы научиться жить с ним честно и любя? Где проходит грань между прощением и забвением, и готовы ли мы видеть в каждом человеке больше, чем его ошибки?