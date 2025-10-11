У живущих в рамках постмодернистской парадигмы людей любое предположение или идея, каким бы бредом она ни была, считается гипотезой, которую нельзя отвергать сходу. Они считают, что к ней следует относиться с уважением, без предубеждения и рассматривать равной любым другим. Практически сразу равнозначность «гипотез» превращается в равновероятность, после чего мы с оторопью наблюдаем очередные бредовые конструкции западных деятелей и аналитических институтов.

Жить в логике блондинки из анекдота, у которой шанс встретить динозавра на улице 50/50: либо да, либо нет, легко сейчас, но дорого в перспективе. Голову можно не нагружать знаниями и логикой, знай себе генерируй «гипотезы» и возмущайся, почему другие отказываются не то, что рассматривать, а слушать порождения вашего затемнённого разума. Зато как приятно таким людям представлять себя умнее всех, считая единственной причиной отсутствия реакции слабость позиции оппонентов.

Мир очень сложен, откровенной глупостью является представление о возможности существования простой и компактной структуры, способной им управлять. Фантазии про Ротшильдов и Рокфеллеров, Ватикан, Лондонский Сити и просто рептилоидов – суть дикое редуцирование и упрощение вопроса. Однако, ещё большей глупостью является уверенность, что скрытые механизмы управления миром невозможны и отсутствуют, а все разговоры про элитную, надгосударственную координацию, контроль и стратегическое управление не более чем конспирология. Мир сложен и неоднозначен.

Разбор будущего должен происходить в рамках рационального дискурса, без постмодернистского тумана и упрощений, критика не должна быть в формате гипотезы «ну так же может быть», а доказывать возможность и высокую вероятность каждого тезиса. В качестве примера. В 2020–2021 гг. элиты Запада активно строили ультралиберальный глобальный мир, внедряя инклюзивный капитализм, борьбу с глобальным потеплением и принудительную медицину. Разбирая эти конструкции и планы показывал, что это глупость и наивный бред, или минимум четырёхходовка с шансом на успех на уровне чуда, так как меньшее количество ходов не позволяло выйти на рациональные планы. В 2022 г. стало понятно, что ни о какой гениальности и сложности планов речи не шло.

После начала СВО чётко говорил, что у нас есть год времени для решения своих задач, и ресурсы для этого у России есть. Год был не простым числом, а нижней оценкой времени необходимого для запуска ВПК в ЕС и США. Из-за отсутствия мобилизации военной промышленности и кратного роста выпуска продукции срок сдвигался, время продолжало играть за нас. Ближе к концу 2024 г. стало понятно, что имеющийся стратегический запас и резервы Запада для помощи Киеву истощены, теперь даже успешная мобилизация ВПК в США не позволит перехватить стратегическую инициативу. Партия будет доведена до логичного финала.

Все расклады даны и обоснованы, как и варианты возможных действий противника. У Запада отсутствуют не чудесные варианты изменить результат, сложно сказать, на сколько градусов уже перевернулся Дональд Трамп, в попытке улететь из этого дурдома – третий оборот заканчивается, а он не успокоится. На этом фоне забавно отслеживать наивные надежды на «всё само собой может перевернуться», словно шансы 50/50, заявления о шапкозакидательстве и прочие манипуляции. Вместо гипотез и вбросов, попробуйте описать порядок действий, который позволит странам НАТО создать за пару лет армию и ВПК (больше у них времени нет) исходя из заявленных планов и имеющихся возможностей. Небольшая подсказка – подобная задача требует нескольких ВВП, мобилизации всего и вся и 10–15 лет.

И, да, если вы чего-то не понимаете, то это повод учиться и анализировать, а не генерировать глупость и алармизм, постмодернизм нужно вычищать из внутренних органов, особенно не допуская повреждение ЦНС…

