Андрей Школьников: Отсутствие головного убора не признак шапкозакидательства
У живущих в рамках постмодернистской парадигмы людей любое предположение или идея, каким бы бредом она ни была, считается гипотезой, которую нельзя отвергать сходу. Они считают, что к ней следует относиться с уважением, без предубеждения и рассматривать равной любым другим. Практически сразу равнозначность «гипотез» превращается в равновероятность, после чего мы с оторопью наблюдаем очередные бредовые конструкции западных деятелей и аналитических институтов.
Жить в логике блондинки из анекдота, у которой шанс встретить динозавра на улице 50/50: либо да, либо нет, легко сейчас, но дорого в перспективе. Голову можно не нагружать знаниями и логикой, знай себе генерируй «гипотезы» и возмущайся, почему другие отказываются не то, что рассматривать, а слушать порождения вашего затемнённого разума. Зато как приятно таким людям представлять себя умнее всех, считая единственной причиной отсутствия реакции слабость позиции оппонентов.
Мир очень сложен, откровенной глупостью является представление о возможности существования простой и компактной структуры, способной им управлять. Фантазии про Ротшильдов и Рокфеллеров, Ватикан, Лондонский Сити и просто рептилоидов – суть дикое редуцирование и упрощение вопроса. Однако, ещё большей глупостью является уверенность, что скрытые механизмы управления миром невозможны и отсутствуют, а все разговоры про элитную, надгосударственную координацию, контроль и стратегическое управление не более чем конспирология. Мир сложен и неоднозначен.
Разбор будущего должен происходить в рамках рационального дискурса, без постмодернистского тумана и упрощений, критика не должна быть в формате гипотезы «ну так же может быть», а доказывать возможность и высокую вероятность каждого тезиса. В качестве примера. В 2020–2021 гг. элиты Запада активно строили ультралиберальный глобальный мир, внедряя инклюзивный капитализм, борьбу с глобальным потеплением и принудительную медицину. Разбирая эти конструкции и планы показывал, что это глупость и наивный бред, или минимум четырёхходовка с шансом на успех на уровне чуда, так как меньшее количество ходов не позволяло выйти на рациональные планы. В 2022 г. стало понятно, что ни о какой гениальности и сложности планов речи не шло.
После начала СВО чётко говорил, что у нас есть год времени для решения своих задач, и ресурсы для этого у России есть. Год был не простым числом, а нижней оценкой времени необходимого для запуска ВПК в ЕС и США. Из-за отсутствия мобилизации военной промышленности и кратного роста выпуска продукции срок сдвигался, время продолжало играть за нас. Ближе к концу 2024 г. стало понятно, что имеющийся стратегический запас и резервы Запада для помощи Киеву истощены, теперь даже успешная мобилизация ВПК в США не позволит перехватить стратегическую инициативу. Партия будет доведена до логичного финала.
Все расклады даны и обоснованы, как и варианты возможных действий противника. У Запада отсутствуют не чудесные варианты изменить результат, сложно сказать, на сколько градусов уже перевернулся Дональд Трамп, в попытке улететь из этого дурдома – третий оборот заканчивается, а он не успокоится. На этом фоне забавно отслеживать наивные надежды на «всё само собой может перевернуться», словно шансы 50/50, заявления о шапкозакидательстве и прочие манипуляции. Вместо гипотез и вбросов, попробуйте описать порядок действий, который позволит странам НАТО создать за пару лет армию и ВПК (больше у них времени нет) исходя из заявленных планов и имеющихся возможностей. Небольшая подсказка – подобная задача требует нескольких ВВП, мобилизации всего и вся и 10–15 лет.
И, да, если вы чего-то не понимаете, то это повод учиться и анализировать, а не генерировать глупость и алармизм, постмодернизм нужно вычищать из внутренних органов, особенно не допуская повреждение ЦНС…
Теги события:
запад методология аналитика постмодерн будущееАндрей Школьников
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Постмодернистская релятивизация гипотез
— В постмодернистской парадигме любую идею или предположение предлагают считать допустимой гипотезой, достойной уважения и анализа, независимо от здравого смысла или логики.
— Это приводит к равноправию и даже равновероятности гипотез — типичному мышлению “или да, или нет, 50/50”, что аналогично анекдоту про блондинку и динозавра.
2. Критика интеллектуальной лени и имитации мышления
— Такое мышление освобождает людей от необходимости анализировать и обосновывать свои идеи, но позволяет им ощущать себя умнее и быть уверенными в своей исключительности.
— Подлинная аналитика подменяется бесконечным “генерированием гипотез” без требований к их строгости.
3. Сложность мировых процессов и ошибочность крайностей
— Мир устроен куда сложнее простых схем и заговоров — упрощения вроде “Ватикан всем управляет”, равно как и отрицания скрытых механизмов управления (“всё это конспирология”), одинаково наивны.
4. Рациональный, доказательный подход
— Будущее требуется обсуждать в рациональной, доказательной логике, где каждый тезис или прогноз обосновывается вероятностями и проверяется на реализуемость, а не просто бросается как возможная гипотеза.
5. Конкретные примеры из недавнего прошлого
— Приводится пример рассуждений о перспективах России и Запада:
— Запад строил “глобальный ультралиберальный мир”, но эти стремления были наивны или недопланированы.
— В вопросах военных ресурсов и мобилизации автор утверждает, что у России был как минимум год преимущества из-за долгого периода развертывания западного ВПК.
6. Реальность против иллюзий
— Автор призывает не упрощать (шапкозакидательство), не строить иллюзий о возможности “чуда” или внезапного перелома ситуации, а трезво оценивать ресурсы, сроки, потолки возможностей и реальные сценарии.
7. Призыв к обучению и тщательности
— Если не понимаешь – не генерируй алармизм и глупость, а учись и анализируй, избавляясь от постмодернистских штампов.
---
Анализ и вывод
Статья Школьникова — это реакция на интеллектуальную небрежность эпохи постмодерна. Он видит проблему в том, что релятивизация всех высказываний и гипотез ведет к инфляции смысла и исчезновению требований к качеству аргументации. Это опасно, потому что снижает способность общества к трезвой, прагматичной оценке сложных процессов.
Здесь проявляется отказ от двухкамерного взгляда на мир — “есть замысловатый тайный порядок” против “все открыто и управляется стихийно” — в пользу сложной динамической системы с множеством несовершенных игроков и случайностей, где нет простых схем, но есть реальные механизмы действия элит и коллективных решений — и при этом нет “всесильных злодеев”.
Автор противопоставляет абстрактному постмодернистскому мышлению требование строгого, прагматического анализа, где важны не просто “гипотезы”, а их практическая реализуемость, аргументация и сложная работа с фактами. Это перекликается с традициями материалистических наук и инженерного подхода: неважно, как “интересно” звучит идея — важна степень ее реализуемости в настоящем мире с его ограничениями.
В то же время сама критика “постмодерна” содержит некоторую идеализацию “рационального мышления” — будто оно доступно всем и всегда. На практике и рациональность может оборачиваться догматизмом или слепотой к циклическим и нелинейным процессам, которые вообще не так уж плохо исследованы постмодернистами.
Но практический пафос автора ясен и, пожалуй, оправдан в эпоху хаоса смыслов и фейк-ньюс: нужен навык отсева мусора, проверки идей, умение трудиться разумом и не поддаваться иллюзиям “легких побед”, будь то в аналитике, политике или науке.
---
В открытом вопросе
В постоянно усложняющемся мире перегретых информационных потоков мы все сталкиваемся с соблазном либо примитивизировать картину мира до мифов, либо раствориться в эпистемологическом тумане бесконечных “гипотез”. Но возможно ли вообще обрести устойчивую точку для критической и честной оценки ситуации? Или любая рациональная позиция сама рискует стать очередной идеализацией, не учитывающей собственную ограниченность?
Что кажется вам более опасным — наивный оптимизм “шапкозакидательства” или парализующая нагрузка множества недоказанных гипотез? И как найти здравый баланс между скепсисом и открытостью новым идеям?