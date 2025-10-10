С.В. Савельев – Атлас
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744
Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm
Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg
Комментарий редакции
1. Наблюдения из повседневности и нейрофизиология:
В начале Савельев делает бытовое вступление, рассказывает о погоде и растении физалис, подчеркивая важность осознанного отношения даже к таким мелочам, как употребление незнакомой ягоды, из-за её влияния на нервную систему. Это уже демонстрирует тонкое отношение к связи биологии и индивидуального опыта.
2. Атлас мозга человека:
Основная часть видео посвящена новому изданию “Атласа мозга человека”, подготовленному Савельевым, где он вновь возвращается к своей давней теме — индивидуальной и этнической изменчивости мозга, особенностей его строения и соотношения этих особенностей с гениальностью.
3. Связь массы и структуры мозга с талантливостью:
Савельев утверждает, что масса мозга коррелирует с вероятностью возникновения гениальности, хотя не гарантирует её. Шансы быть гением у человека с большим мозгом выше примерно в четыре раза. В то же время, важно учитывать не только массу, но и структурные различия.
4. Этнические и исторические различия:
Он замечает, что различия в строении и объеме мозга между этносами существуют, у каждого народа была своя эволюционная "программа отбора", обусловленная условиями среды. Савельев подчеркивает бесперспективность попыток уравнять всех исключительно социальными или политическими методами, поскольку глубокие биологические различия формировались тысячелетиями.
5. Эволюция, отбор и государственная политика:
История человечества, по мнению Савельева, — это история постоянного отбора “под задачи”: в одни эпохи ценились “махатели саблями”, в другие — инженеры. Приводятся примеры из истории Древнего Рима, России времен Петра I и Екатерины II, когда менялись критерии отбора и привилегиЙ. Проблемы возникают, когда искусственно пытаются ввести “уравниловку” по возможностям (например, распределяя ресурсы без учёта реальных способностей).
6. Церебральный сортинг как необходимая реальность:
Савельев призывает к внедрению так называемого “церебрального сортинга” — учета индивидуальных особенностей мозга при определении профессии, доступа к образованию и ресурсам, чтобы избежать социалистического утопизма и связанных с этим социальных проблем.
7. Предостережение и ирония:
В финале звучит ироничная, но серьёзная мысль — если игнорировать реальное положение вещей, государству (и обществу) придётся решать возникшие проблемы уже “жёсткими” способами. Поэтому лучше смотреть правде в глаза и избегать иллюзий.
---
Вывод:
В этом видео Савельев вновь поднимает тему индивидуального и этнического разнообразия мозга, связывая биологию с историей и социальными механизмами. Его подход сочетает научную конкретику (масса мозга, структурные особенности) с культурно-историческим анализом: он показывает, как эволюция и исторический отбор людей под задачи того или иного времени формировали различия между народами и индивидами.
Попытки игнорировать эти различия, заменяя их идеалистическими уравнительными проектами, по мнению Савельева, не решают проблемы, а лишь отодвигают их — вызывая в конечном итоге социальные и политические кризисы. Его вывод прагматичен: эффективное общество строится на признании объективных различий и осознанном учёте сильных сторон каждого человека вместо стремления всех уравнять.
Здесь возникает глубокая философская коллизия: как совместить уважение к индивидуальности и достоинству каждого с необходимостью учитывать реальные различия? Не есть ли природа справедливости в балансе между признанием ограниченности индивидуального и стремлением к общему благу? Где проходит граница между здоровым реализмом и оправданием исключения? Как научиться видеть в биологических различиях не повод для отчуждения, а основание для разумного сотрудничества и развития?
Возможно, ответы на эти вопросы лежат не столько в строгой науке, сколько в сочетании её с эмпатией, исторической памятью и вниманием к уникальной судьбе каждого человека. Как вы считаете: способны ли мы, сознавая различия, всё же строить общество, в котором каждый чувствует свою ценность?