ООН бессильна: Почему план Трампа развалит Палестину? | Дарья Митина
Дарья Митина, этнолог и историк, а также депутат Госдумы второго созыва, вместе с Максимом Невенчанным обсуждают палестино-израильский конфликт. В выпуске рассматриваются резолюции ООН, роль США и раскол внутри палестинского движения. Говорится о происхождении и возвышении ХАМАС, британском колониализме и концлагерях, плане Трампа и его последствиях, участии международных игроков и будущем региона. Поднимаются вопросы, кто создал ХАМАС, почему ООН бессильна и как возвращается британское влияние на Ближнем Востоке.
00:00 Введение: Дарья Митина и тема Палестины
01:15 ООН и признание палестинского государства
03:40 Ограничения структуры ООН
05:21 Обострение конфликта и вовлечение соседей
08:36 Исторический контекст и соглашения Осло
10:25 Интифада Аль-Акса
11:46 Ливанская война и события после 2023
12:53 Возникновение и рост ХАМАС
14:22 Популярность в Газе и выборы 2005
15:43 Разнообразие палестинского сопротивления
16:34 Роль Израиля в создании ХАМАС
18:46 Раскол ФАТХ и ХАМАС
20:15 Международные позиции по ХАМАС
23:19 Колониальное наследие и британская политика
26:22 Концлагеря и британский садизм
27:11 План Трампа и британский неоколониализм
28:04 Авраамические соглашения
30:24 Перенос посольства в Иерусалим
32:22 Реакция России на план Трампа
33:52 Основные пункты плана
36:11 Раскол в палестинском обществе
39:17 Кто будет управлять Газой
41:28 Роль США и Британии, фигура Блэра
43:03 Экономика Газы и земельные аукционы
44:15 Реакция России и Турции
45:27 ЧВК и безопасность региона
46:22 Позиция России
48:17 Внешняя политика Москвы шире Вашингтона
49:51 Рекомендация книги Артёма Кирпичонка
51:44 Палестинец с российским паспортом и его книга
52:39 Расширение конфликта за пределы Палестины
53:38 Жириновский и прогноз по Ближнему Востоку
54:39 Заключение: роль истории и анализа
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Роль и бессилие ООН:
- ООН изначально принимала многочисленные резолюции по палестинскому вопросу, в целом они были скорее про-палестинские, а не про-израильские.
- Несмотря на сотни принятых решений, реального воздействия эти резолюции не имели из-за доминирования США и права вето в Совете безопасности.
- Международные институты по-прежнему беспомощны; новых, более действенных механизмов пока не создано.
2. Историческая динамика конфликта:
- Палестинский вопрос имеет длительную историю, уходящую в период британского мандата; методы колониального управления, репрессии, концентрационные лагеря — фундаментальные травмы региона.
- Существенная часть современного палестинского движения сопротивления возникла как ответ на давление, но использовалась и для внутренних расколов (например, появление Хамаса частично стимулировалось Израилем и Западом как противовес светским силам).
3. Механика раскола внутри Палестины:
- Палестинское сопротивление исторически многообразно: в него входят и светские, и исламистские группы, и левые организации.
- Вражда между ФАТХ и Хамасом, а также между различными фракциями, поддерживается внешними силами и является ключевым препятствием на пути к созданию единой Палестины.
4. План Трампа:
- Суть плана: демилитаризация Газы, отказ Хамаса и других движений от власти, создание некой «администрации» из “квалифицированных палестинцев” и международных экспертов.
- Фактическое разделение Палестины: Газа и Западный берег окончательно расходятся, управления реальными палестинскими структурами лишаются.
- Реальная власть — у иностранных назначенцев (упоминается возможное руководство Тони Блэра) и внешних ЧВК (частных военных компаний), безопасность курируется западом и, возможно, Турцией.
- Проекты по “цветущему саду” на месте Газы напоминают неоколониальные подходы: коммерциализация и эксплуатация территории с минимальным учетом интересов коренного населения.
5. Международные реакции и противоречия:
- Большинство стран, включая даже Украину, поддерживают признание палестинского государства, но ключевые игроки (США, Великобритания, Израиль) против.
- Россия демонстрирует двойственность: поддерживает сперва резолюцию ООН, затем — план Трампа, объясняя это прагматизмом и попыткой маневрировать между противниками и союзниками.
6. Колониализм и "возвращение" Британии:
- План Трампа, по мнению спикеров, таит в себе признаки “ренессанса” британского влияния (к примеру, назначение британца Тони Блэра как будущего управляющего), возвращая сценарии подмандатной эпохи и неоколониализма.
7. Геополитическое обострение:
- Нынешний кризис — не просто палестино-израильский, а полноформатный ближневосточный конфликт, в который втягиваются все больше стран — от Ирана до Катара.
- Возникает эффект “привыкания к трагедии” и десенсибилизации, но масштаб вовлечения новых игроков создает кумулятивный эффект и может привести к качественно новой фазе конфликта.
8. Скепсис относительно навязываемых решений:
- “Быстрые решения” (как план Трампа) воспринимаются как инструменты, не способные принести долгосрочного мира, а, наоборот, способствующие закреплению разделения и появлению новых точек напряжения.
- Внутренняя палестинская раздробленность (между Газа и Западным берегом, между политическими силами) — критический фактор.
9. Важность панорамного, а не точечного взгляда:
- Историк рекомендует обращаться к источникам, которые дают широкий, а не односторонний ракурс, подчеркивает необходимость знать историю в её целостности, а не в пропагандистском отражении.
---
Выводы
В этой беседе подчеркивается фундаментальная сложность и многоуровневость палестино-израильского конфликта, который не исчерпывается текущими военными действиями или датой "7 октября", а укоренён в истории колониализма, внешних интервенций и внутренних расколов. Главная мысль — попытки силового разделения (план Трампа), назначение “квалифицированных” советов и внешних управляющих, подписание мирных соглашений за спиной непосредственно вовлечённых сторон — не способны породить прочную справедливость и долгожданный мир, напротив, закрепляют раздробленность, не устраняют ни причин конфликта, ни его последствий.
ООН оказывается бессильной не только из-за бюрократических процедур или вето, но и потому, что пока нет реального международного механизма, признающего интересы обеих сторон и способного обеспечить безопасность не за счёт внешнего диктата, а благодаря внутреннему признанию и восстановлению доверия.
Интересна ключевая аналогия с колониальной историей: нынешние планы раздела и "устройства" региона с помощью иностранных советов скорее воспроизводят опыты британского или французского мандата, нежели двигают к подлинному самоопределению палестинцев. План Трампа рисуется как новый виток неоколониализма под риторикой "мира через бизнес" и «эффективное управление».
Двойственность и подвижность позиций России отражает прагматичный, но и уязвимый подход: в условиях нестабильных правил глобальной политики старые линии разлома и союзы перестают работать, и каждый старается “поддержать всё сразу”, откладывая разбирательство на потом. Столь же прагматичен и совет “посмотреть, чем всё кончится”, но работает ли такая тактика в мире, где ни один игрок уже не контролирует все процессы?
Вместо попыток найти простое решение — “разоружим Хамас, приведём к власти ‘хороших палестинцев’, отдаём безопасность ЧВК” — требуется панорамный взгляд, критическое отношение к идеализациям (будь то “злодейский Хамас” или “волшебный план”), честное признание колониальных и политических интересов “мирового сообщества”.
И, как ни парадоксально, самым устойчивым элементом системы остается внутренняя раздробленность палестинских сил и привычка крупных внешних акторов решать их судьбы без них. В этой конструкции подлинное суверенное решение — пока недостижимо.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если международные институты бессильны, а внешние “планы” лишь закрепляют старые зависимости и расколы, возможен ли путь к подлинному миру и субъектности для народов региона, который не начинается с очередной внешней рецептуры, а с внутреннего примирения, признания правоты боли обеих сторон и долгой работы с травмой? Какова цена отказа от иллюзий “простого решения” ради созидательного, но мучительно медленного процесса восстановления доверия? И можем ли мы, как наблюдатели, выстраивать собственные взгляды, избегая односторонности и хочется ли нам этого на самом деле?