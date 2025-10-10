Масоны в Кремле? Барченко, Бокий и тёмные архивы | Александр Колпакиди и Олег Шишкин
Александр Колпакиди запускает цикл программ о творчестве и жизни выдающихся личностей. Первый гость — историк и писатель Олег Шишкин, специализирующийся на спецслужбах и тайных обществах. В разговоре обсуждаются разоблачения сталинизма, деятельность Рериха, оккультные поиски Барченко и роль Глеба Бокия в советской разведке. Беседа выходит за рамки биографий, затрагивая тайные экспедиции, паранормальные эксперименты, убийство Распутина, британскую разведку в России и «Великую игру» в Центральной Азии. Также рассматриваются судьбы перебежчиков, репрессии, фигура Рихарда Зорге и вопрос, какие аспекты скрытой истории до сих пор остаются недоступными для исследователей.
00:00 Введение. Новый цикл и первый гость
00:51 Разоблачения сталинизма и дело Москвина и Бокия
01:37 Разгон: писатель и чекист
02:11 Доказательства Шишкина
04:36 Николай Рерих и его антисоветская деятельность
06:43 Барченко и тайное «Единое трудовое братство»
12:03 Глеб Бокий — ключевая фигура чекистской истории
13:07 Свидетельства и нравственность участников событий
14:02 Разгон и Джунковский
14:25 Оккультные интересы Барченко
15:58 Экспедиции Барченко на Алтай
18:25 Паранормальные исследования и поиски сверхоружия
19:05 Мадам Блаватская и влияние её идей
20:47 Монастырь Гум и британская разведка
22:25 Бокий как хранитель государственных секретов
23:54 Масонство, розенкрейцеры и духовные поиски
24:36 Система Бокия и советское шифрование
25:41 Перебежчики Петровы и утечки шифров
27:06 Провал в Австралии и последствия для СССР
28:02 Атомные исследования в Австралии
28:46 Рассекречивание документов и тайна Распутина
29:23 Убийство Распутина и новые факты
31:28 Наблюдение за Распутиным с 1905 года
33:01 Распутин как историческая фигура
34:07 Топография убийства Распутина
35:57 Влияние убийства на крах империи
39:14 Заговоры и начало Первой мировой войны
40:24 «Чёрная рука» и покушения
40:56 Владимир Бурцев и его связи
42:06 Европейский конфликт и монархи
43:23 Британская разведка в России
45:12 Центральная Азия и Великая игра
47:23 Востоковедение и его упадок
49:52 Проблемы доступа к архивам в России
51:45 Информационные палитры СССР
53:21 Попытки объяснить репрессии
53:46 Личные причины репрессий
54:41 Борис Мельников и его окружение
56:20 Английская шпионка Ольга Грей
58:13 Дата начала Второй мировой войны
01:01:58 Советская помощь союзникам
01:03:37 Рихард Зорге и его влияние
01:05:26 Репрессии и мобилизация
01:07:13 Модернизация промышленности СССР
01:07:57 Начало нацистского вторжения и разведка
01:09:44 Хрущёв и монумент в Волгограде
01:10:36 Криптоистория и работа Шишкина
01:12:02 Судьбы соратников Зорге
01:16:07 Призыв поддержать проект
01:17:46 Пример забытой судьбы
Комментарий редакции
1. Теневая, "криптоистория" советского периода:
- Беседа раскрывает малоизвестные грани истории СССР, связанные с тайными сообществами, масонством, оккультизмом и работой спецслужб.
- Особое внимание уделяется фигурам Барченко, Бокия и их связи с "единым трудовым братством", оккультными поисками и закрытыми экспедициями — явлениям, которые долго считались фантастическими или пропагандистской выдумкой, но через архивные документы были обозначены как историческая реальность.
2. Значимость личностей и личных мотиваций в истории:
- Авторы подчеркивают: за многочисленными репрессиями, шпионскими играми и “большой историей” стоят конкретные люди — со своими биографиями, устремлениями, мечтами (напр., Барченко — революционер, масон, участник тайных экспедиций; Рерих — изменивший с антисоветских позиций на сближение с советским руководством).
- Личные связи играют не меньшую роль, чем идеологические установки. Массы идеализируют фигуры (Распутин, Зорге и др.), упуская судьбы их соратников — безымянных, но значимых участников истории.
3. Переплетение мировых и внутренних противоречий:
- Эксперты проводят параллели между борьбой разведок мировых держав (Грейт Гейм) и внутренними расколами советской элиты.
- Масоны, оккультисты, шифровальщики не воспринимаются лишь как маргинальная “экзотика”, а становятся органической частью структуры власти, порождая параноидальные реакции, репрессии, шпиономанию.
4. История как поле для манипуляций и забывания:
- Архивы закрывают, исследования тормозят, реальные причины многих событий (репрессий, убийств, дипломатических манёвров) намеренно затушёвываются или объясняются упрощённо — инфернальной ролью “зла”, нацеленностью на уничтожение без причины.
- Историческая политика государства — орудие не только памяти, но и забвения. Пример — забвение героев разведки, создание мифов о “правильных” героях (“эффект Че Гевары”).
5. Борьба мифа и факта:
- Авторы обсуждают, как медийная и учебная картинка зачастую противопоставляется архивным данным и трезвому историческому анализу (например, в случае с Распутиным или Зорге).
- Мифы покрывают не только фигуры прошлого, но и сами исторические процессы, подменяя многомерность однозначными схемами (например, «либералы виноваты во всем»).
6. Прагматизм и идеализм в исторических судьбах:
- Рассказ о том, как советская система, даже будучи прагматичной и материалистичной, не избегала духовных и мистических исканий (поисков “тайной древней науки”, интереса к буддизму, азиатским культурам, контактов с Рерихом и Блаватской).
- Масонство, эзотерика, разведка — явления, в которых встречаются дух практики и дух поиска неосязаемых смыслов.
7. Роль личности и коллективная память:
- Возникает вопрос: почему одни остаются в памяти (создаются мемориалы), а другие — нет?
- Нет объективного механизма отбора “значимых” фигур; часто всё определяет субъективный, политизированный или случайный выбор.
8. Забытые уроки и "заимствованные успехи":
- Китай использовал наработки советской экономической мысли, которых сами советские/постсоветские власти не реализовали в полной мере.
- История может быть уроком, но слишком часто она становится поводом для мифологизации или отвода глаз от реальности.
---
Вывод (рефлексия):
Перед нами яркий пример того, как подлинная история оказывается гораздо сложнее, запутаннее и “темнее”, чем её массовое восприятие. Авторская позиция избегает как наивного идеализма, так и тотального цинизма: критически разбираясь в механизмах забывания и манипуляции исторической памятью, собеседники подчёркивают необходимость личного поиска и индивидуального вклада в прояснение скрытых пластов прошлого.
Беседа демонстрирует, что истина — не данность, а процесс; чем глубже вглядываешься, тем больше неочевидных связей открывается между эзотерикой и политикой, между частной жизнью и спецслужбами, между ценностями и исторической случайностью.
Вопрос, стоящий в финале не только этой программы, но и исторического поиска в целом — куда ведёт нас память о забытых героях? Какой миф или истина окажется востребованной завтра, когда от нашего сегодняшнего выбора — помнить или забывать, исследовать или игнорировать — будет зависеть суть нашего будущего и глубина нашего взаимопонимания?
Может быть, подлинная свобода мышления начинается с признания того, что за любой истиной всегда скрывается история личного поиска и сомнения? А возможно, наше отношение к тайнам прошлого — это зеркало нашей готовности честно смотреть на себя и принимать сложное, противоречивое, но живое многообразие мира?