Александр Колпакиди запускает цикл программ о творчестве и жизни выдающихся личностей. Первый гость — историк и писатель Олег Шишкин, специализирующийся на спецслужбах и тайных обществах. В разговоре обсуждаются разоблачения сталинизма, деятельность Рериха, оккультные поиски Барченко и роль Глеба Бокия в советской разведке. Беседа выходит за рамки биографий, затрагивая тайные экспедиции, паранормальные эксперименты, убийство Распутина, британскую разведку в России и «Великую игру» в Центральной Азии. Также рассматриваются судьбы перебежчиков, репрессии, фигура Рихарда Зорге и вопрос, какие аспекты скрытой истории до сих пор остаются недоступными для исследователей.

00:00 Введение. Новый цикл и первый гость

00:51 Разоблачения сталинизма и дело Москвина и Бокия

01:37 Разгон: писатель и чекист

02:11 Доказательства Шишкина

04:36 Николай Рерих и его антисоветская деятельность

06:43 Барченко и тайное «Единое трудовое братство»

12:03 Глеб Бокий — ключевая фигура чекистской истории

13:07 Свидетельства и нравственность участников событий

14:02 Разгон и Джунковский

14:25 Оккультные интересы Барченко

15:58 Экспедиции Барченко на Алтай

18:25 Паранормальные исследования и поиски сверхоружия

19:05 Мадам Блаватская и влияние её идей

20:47 Монастырь Гум и британская разведка

22:25 Бокий как хранитель государственных секретов

23:54 Масонство, розенкрейцеры и духовные поиски

24:36 Система Бокия и советское шифрование

25:41 Перебежчики Петровы и утечки шифров

27:06 Провал в Австралии и последствия для СССР

28:02 Атомные исследования в Австралии

28:46 Рассекречивание документов и тайна Распутина

29:23 Убийство Распутина и новые факты

31:28 Наблюдение за Распутиным с 1905 года

33:01 Распутин как историческая фигура

34:07 Топография убийства Распутина

35:57 Влияние убийства на крах империи

39:14 Заговоры и начало Первой мировой войны

40:24 «Чёрная рука» и покушения

40:56 Владимир Бурцев и его связи

42:06 Европейский конфликт и монархи

43:23 Британская разведка в России

45:12 Центральная Азия и Великая игра

47:23 Востоковедение и его упадок

49:52 Проблемы доступа к архивам в России

51:45 Информационные палитры СССР

53:21 Попытки объяснить репрессии

53:46 Личные причины репрессий

54:41 Борис Мельников и его окружение

56:20 Английская шпионка Ольга Грей

58:13 Дата начала Второй мировой войны

01:01:58 Советская помощь союзникам

01:03:37 Рихард Зорге и его влияние

01:05:26 Репрессии и мобилизация

01:07:13 Модернизация промышленности СССР

01:07:57 Начало нацистского вторжения и разведка

01:09:44 Хрущёв и монумент в Волгограде

01:10:36 Криптоистория и работа Шишкина

01:12:02 Судьбы соратников Зорге

01:16:07 Призыв поддержать проект

01:17:46 Пример забытой судьбы

