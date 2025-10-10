«Предатель», - кричит ветеран демократу, который велел ему "убрать красную тряпку". С флагом СССР Виктор Ефимович Никитенков, кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги", участник обороны Заполярья, участник взятия Берлина и Кёнигсберга. Это 1994 год, 9 мая. Никитенков всегда выходил на общественные мероприятия с красным флагом. В итоге был сбит иномаркой у подъезда своего дома в 1998 году. Виновных не нашли... Целая Великая Держава, победившая фашизм, показавшая всем народам мира чудеса свободного труда, «сбита иномаркой» в собственном Доме! Нашли и наказали виновных?

Фото я взял из статьи Александра Майсуряна. Автор утверждает, что за этой фотографией стоит что-то очень важное. Я согласен: настолько важное, что корнями уходит далеко за рамки СССР, кроется аж в XVII веке, а то и ещё глубже. Там исток Кода Предателя, о котором помалкивают мировые СМИ. Монография Александра Пыжикова «Корни сталинского большевизма» появилась в печати ещё в 2015 году. В 2016 году вышла книга этого автора «Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года». Но что вы знаете об этих исследованиях доктора исторических наук? Молчание как «ягнят», так и «волков»!

Уже в позапрошлом веке Романовы по донесениям МВД обнаружили, что в их царстве что-то пошло не так. Обратились к известному европейскому ученому барону А. Гакстгаузену, который после путешествия по России оставил бесценные наблюдения. Никакого иностранного революционного влияния! Гаксгаузен квалифицировал старообрядчество как движение, сформированное внутренними силами народа. Дух и глубина этого «сектантства» произвели на него гораздо более сильное впечатление, чем безжизненная мощь и великолепие официальной Русской Православной Церкви. «Староверы, – заключал он, – имеют большое нравственное влияние на Россию». Отвергалась культура высших классов, народ считал её предательской, чуждой России. Немецкий эксперт в неприятии государства и церкви народом разглядел социалистические и коммунистические наклонности русского народа. В одной из его записок 1856 года к великой княгине Елене Павловне рассуждения о политическом значении староверия сопровождаются предупреждением, что ситуация в России приблизилась к опасной черте. Автор записки предлагал меры по скорейшей легализации староверия. Юридические действия А. Гакстгаузен рассматривал как: «последний шаг, как экстремальную границу, находящуюся перед государством, по ту сторону которой уже революция». Заметим: до рождения В.И. Ленина ещё 14 лет!

Вопрос невиданного, неожиданного взлёта Руси после 1917 года искусственно упёрли в марксизм. Антисоветчики всех мастей упорно мусолят тему, хотя исток Революции в России куда глубже, не на Западе.

Нам уже шестую пятилетку упорно втюхивают антисоветизм, рассказывают о прекрасной монархии, которую снесла Революция. Зачем?

«10 лет без Мозгового» - это недавняя статья Александра Майсуряна. У меня написано много статей о Мозговом, которые вошли в книги. Но Майсурян как бы открыл новую страницу моего соратника и друга, убитого антисоветчиной. Цитирую: «Хорошо помню, как в 2014 году в первый раз услышал его имя вместе с какими-то сказанными им словами, и сразу вздрогнул, как от электрического тока, и навсегда запомнил эту фамилию… Почему? Потому что слова были — именно такие, какие произнесла бы в той ситуации сама Революция». Майсурян приводит цитаты Алексея Борисовича из интервью, дневников. К примеру: «Кроме фашизма, у нас есть не менее кровожадные противники — назовём их так, эксплуататоры трудового населения… То есть те же олигархи, те же чиновники, которые на сегодняшний день продолжают прекрасно себя чувствовать, невзирая на то, что народ в это время убивают». Майсурян не просто рассказывает, он показывает. К примеру, в статье есть фото Добровольного коммунистический отряда в составе бригады «Призрак».

Есть фотография демонстрации в Берлине, где среди изображённых на плакате – Эрнст Тельман, Томас Санкара, Сальвадор Альенде, Муамар Каддафи, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Алексей Мозговой, Павел Дрёмов, Че Гевара, Ульрика Майнхоф. Есть и фото, сделанное в Италии в момент, когда изображение Мозгового срывает украинский дипломат...

Откуда Европа знает о нашем Герое, если российские СМИ тщательно замалчивали его имя? Вот слова самого Алексея Борисовича:

- К нам приехали в гости представители Европейских государств, именно те, кто поддерживает народовластие и выступает против олигархии у себя на родине. Тема форума — «солидарность народов Европы с народом Новороссии». Приехали нас поддержать... в итоге — форум запрещён... А ведь все приехавшие - антифашисты. Как теперь смотреть в глаза сотне людей, которые приехали к нам в надежде, что они едут на островок правды и справедливости?

8 мая 2015 года Алексей Мозговой прокомментировал «Русской планете» события вокруг форума: «По поводу вчерашней попытки сорвать проведение форума могу сказать следующее — действительно, меня вызывали в Луганск, грозили арестом и расстрелом». 23 мая Мозгового расстреляли. Подло, из засады. Якобы, это сделали бандеровцы...

…Об этом я никогда не писал, а рассказывал только самым близким людям. Был момент во время визита Мозгового в Кострому в 2015 году, когда Алексей Борисович предложил мне прогуляться пешком. Только вдвоём. Глядя мне в глаза, Лёша вдруг сказал:

- Мы с тобой едино и чисто.

Это мне, чеченцу и мусульманину! Майсурян, который вздрогнул от первых же слов Мозгового, как от электрического тока, судя по фамилии, армянин… Алексей в Костроме говорил мне с глазу на глаз о том, что не в Европе или на Украине настоящий враг. Он где-то внутри души даже у самых что ни на есть генетически чистых Русов. Было это после того, как ни одна наша попытка организовать встречу (даже тайную) с кем-либо из власть имущих не увенчалась успехом. Все, кто имел доступ к государственному ресурсу, шарахались от Мозгового как чёрт от ладана. Лёша об этом не говорил, но его чувства я понимаю. Только что ночью, в рождественский мороз, на границе Ярославской и Костромской областей Народ оказал ему такой приём, какого никогда не было ни для кого, даже для Косыгина. И вот власть, единственный источник которой якобы Народ, отворачивается. Где подлинный источник и опора людей, представляющих эту власть? Чем опасен Мозговой? Цитирую фрагмент интервью Героя: «Все заводы были построены ещё нашими дедами за счёт государства… Недра по всем конституциям принадлежат народу… Это наше… И только суд над всеми власть имущими, над «элитой» общества — даст возможность вернуть народу чувство собственного достоинства. Иначе всё зря... и лозунги, и жертвы. Или мы хотим оставаться марионетками в руках кабинетных умников? Меня такая перспектива не устраивает! Не для того мы взяли в руки оружие, чтобы остановиться на полпути. …Меня больше страшит остаться крепостным - остаться именно животным в руках лощёных феодалов.

…Год назад многие из вас искренне верили в разрушение олигархической власти и в возвращение народу его достоинства. В итоге, вместо одних воров пришли другие — более кровожадные. Все, кто поднимался здесь — поднимался за справедливость и главенство народа! В итоге, что одна, что другая сторона, получили одно — убийство. Убийство самих себя».

Игорь Камили из Социалистической партии Италии, приезжавший к Мозговому в Алчевск, сказал, что современная цивилизация начала обратный отсчёт и снова оказалась в лапах коричневой чумы. По мнению Камили, первым против этой чумы поднял оружие народ Донбасса. Но именно там отстреляны, тщательно зачищены лучшие из лучших антифашистов. Последним убит 1-й глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Не пускал на территорию Республики бизнес из РФ…

И теперь о главном, Коде Предателя, который внедрён ещё в древности и в полную силу проявился после антисоветского, антинародного переворота в Москве в 1991-93 годах. Именно сейчас видно, что, где и в ком нечисто, с кем мы, многонациональный Народ, не едины. Поскольку разговор опасный, обратимся к Авторитету, которого невозможно ни в тюрьму посадить, ни убить. Это Лев Толстой, который в 1907 году написал статью «ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ». Гений показал, что Запад, а потом и Русь стали исповедовать учение не Христа, а Павла. Произошла жуткая подмена, всё вывернуто наоборот. Христос проповедовал Закон Любви, главный в Мироздании, а народам подсунули культ страдания и подчинения властям, какую-то благодать только после смерти. Этот культ Лев Николаевич назвал паулианством. Там сказано и о подлинной Вере: «Вера же эта существует в чистом христианстве, совпадающем со всеми учениями мудрецов древности и востока. И я думаю, что именно теперь настало время этой веры, и что лучшее, что может человек сделать в наше время, это то, чтобы в жизни своей следовать учению этой веры и содействовать распространению ее в людях». Предельно актуально и в наши дни, когда народы Востока объединяются, ломая код рабовладельческой цивилизации Запада. Флагман здесь народ Китая, о котором в Библии нет ни слова. Кстати, Белоруссию и многие другие республики в Сообщество Единой Судьбы человечества позвали, а РФ – нет. В миропонимании китайцев РФ предатель дважды. Иероглифами исконное Православие читается так: Правильное Восточное Учение. Где оно? Где наследие СССР? Красное знамя, которое поднял и несёт Китай, выброшено. Но вернёмся к Толстому. Процитирую письмо Льва Николаевича учителю А.И. Дворянскому от 13 декабря 1899 года: «С того самого времени — 20 лет тому назад, — как я ясно увидал, как должно и может счастливо жить человечество и как бессмысленно оно, мучая себя, губит поколения за поколениями, я все дальше и дальше отодвигал коренную причину этого безумия и этой погибели: сначала предоставлялось этой причиной ложное экономическое устройство, потом государственное насилие, поддерживающее это устройство; теперь же я пришел к убеждению, что основная причина всего — это ложное религиозное учение, передаваемое воспитанием.

Правительству, правящим, властвующим классам нужен этот обман, с ним неразрывно связана их власть, и потому правящие классы всегда стоят за то, чтобы этот обман производился над детьми и поддерживался бы усиленной гипнотизацией над взрослыми; людям же, желающим не поддержания ложного общественного устройства, а, напротив, изменения его, и, главное, желающим блага тем детям, с которыми они входят в общение, нужно всеми силами стараться избавить детей от этого ужасного обмана».

Там всего четыре страницы, но придётся потрудиться душой. Там тревога за будущее: «Мы думаем, что душа ребенка — чистая доска, на которой можно написать все, что хочешь. Но это неправда, у ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самое высокое, неопределенное и невыразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным людям. И вдруг вместо этого ему говорят, что начало это есть не что иное, как какое-то личное самодурное и страшно злое существо — еврейский бог…

Для того же, чтобы мы все были счастливы, есть только одно средство: надо, чтобы каждый поступал с другими так, как он желал бы, чтобы поступали с ним. На вопрос же о том, как произошел мир, что ожидает нас после смерти, я отвечал бы на первый признанием своего неведения и неправильности такого вопроса (во всем буддийском мире не существует этого вопроса); на второй же отвечал бы предположением о том, что воля призвавшего нас в эту жизнь для нашего блага ведет нас куда-то через смерть, вероятно, для той же цели».

К историческому тексту в интернете есть приписка из «процветающей» РФ: «Суды Ростовской области и Екатеринбурга на оккупированной территории СССР осудили это высказывание Толстого, сделав писателя экстремистом и преступником по 282 статье». Во как! Тогда напомню судьбу бывшего сенатора и успешного бизнесмена Бориса Шпигеля, одного из авторов статьи 282, прочно закрепившейся в народе под названием АНТИРУССКОЙ. Осужденный на 11 лет за взятки, Шпигель освобожден по состоянию здоровья. Дважды я публиковал фото этого «героя». Смотреть страшно на огромную кучу жира и дерьма. Он через богатство и бессовестность довёл себя до того, что даже в тюрьму не годится.

Как тут не вспомнить Сталина, который спас многие тысячи шпигелей, вовремя отправив их на лесоповал. Сохранялись в человеческом теле и включались в социалистическое строительство! Но пропаганда РФ по сию пору использует выражение «Вождь народов» в ироническом и даже уничижительном смысле.

В заключение приведу факт из миропонимания коренного населения Америки.

В 1941 году Индейская конфедерация Америки присвоила Иосифу Сталину звание «Воина 1941 года — Великого Джо». Это звание символизировал головной убор вождя (роуч) североамериканских индейцев. Индейская конфедерация Америки избрала Иосифа Сталина «почетным вождем индейцев».

Проект Советского Союза, рождённый Революцией и ведомый Сталиным – всемирный. То «электричество», которое было в Мозговом, - это частоты, которые в резонансе сердец дают бегущую созидательную волну. При опасности для Нации, великой беде она разгоняется до ударной и крушит любой сатанизм до Победы. Так было с фашизмом, когда ярость благородная вскипела как волна. Так будет и дальше при поддержке Свыше. Идею Справедливости не уничтожить.

…Дважды я публиковал фото истинного Православного креста Руси, на котором нет распятого Христа. Есть чёткая надпись: «Царь Славы Исус Христос, Сын Божий». Царь той Славы, которой покрыл себя ведический князь Светослав, другие богатыри, включая Алексея Стаханова и Алексея Мозгового, царь фантастической Славы Советского Союза, которую не затоптать, как бы не старалась антисоветская сволота.

Эдуард Наипов,

Кострома