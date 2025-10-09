Помните, как на примере страшилок про китайский социальный рейтинг мы рассказывали про то, что американцы просто напялили свою реальность — кредитный рейтинг, зачастую диктующий положение в обществе, — на своих врагов? Есть более глобальный пример — так называемое сохранение лица. Почитать западных аналитиков, так на Востоке (в том числе и в наших диких краях) царят порядки волчьей стаи, где видимую слабость не прощают, а любой удар по авторитету немедленно приводит к попытке смещения. На деле же мы множество раз видели примеры, как именно лидеры “диких и нецивилизованных варварских королевств” проявляют великодушие и милосердие в ущерб собственной репутации и бездушному расчёту. Сохранением же лица озабочены по другую сторону глобальной баррикады: прошлая неделя подарила под видом большой новости банальный и пошлый сюжет о том, как одно лицо, облитое автозагаром и испещрённое морщинами богатой мимики, изо всех сил спасало другое, носатое и пучеглазое. Речь идёт о завершении конфликта в Газе — завершении, приуроченном то ли ко второй годовщине его начала, то ли к празднику Йом-кипур, то ли к чьему-то дню рождения. Завершение конфликта, этот вечный мир, это непререкаемо абсолютное, несомненно безусловное и моментально немедленное прекращение огня, как легко догадаться, существует только в написанных прописными буквами публикациях американского президента и в прекрасных картинах, рисуемых его пресс-службой, министерствами и толкающими его повестку дня СМИ. На деле же 4 октября ЦАХАЛ объявил о переходе к оборонительным действиям, но чего сто́ит “оборонительность” Израиля, может рассказать вам катарская столица Доха, так что темп чисто оборонительных ударов по наполненной людьми территории Газы не утихает.

Так что же с сохранением лица Биньямина Нетаньяху и зачем для этого понадобился целый Дональд Трамп?

Для выяснения ответа на эти вопросы следует вспомнить все четыре визита Биби в Белый дом в этом году. Динамика настроения этих визитов рисует не самую прекрасную перспективу: если во время его первой встречи с Трампом второго срока Дональд разве что руки ему не облизывал: услужливо двигал стульчик, подарил ключ от Белого дома, клялся в вечной верности и светился от счастья — то вот визит, случившийся 29 сентября, больше напоминал разбор полётов. Биби высказали недовольство ситуацией в Газе, заставили обсуждать какой-то “мирный план Трампа”, а также рассказали, что этот план серьёзно отличается от предлагавшегося весной и одобрявшегося Израилем плана А. План А, напомню, заключался в том, что Газу заканчивают разрушать, а поверх руин и на обломках того, что генеральный секретарь ООН назвал самым большим детским кладбищем в мире, строится парковка и курорт имени Трампа, куда ездят отдыхать богатые евреи. А куда при этом деваются бывшие жители анклава, такой блестящий план почему-то в полный голос не уточнял, ограничиваясь шёпотом про то, что Египет, Иордания, Франция или другие мусульманские страны авось и согласятся принять оставшихся братьев по вере.

Новый план пусть и был куда более милосердным к палестинцам, своей оторванностью от реальности напоминал старый и предполагал прекращение огня, вывод еврейских воинств с территории анклава, взаимное освобождение заложников и разоружение ХАМАС.

О том, насколько эта благостная мечта несовместима с реалиями на земле, нечего говорить долго: каждый её пункт противоречит интересам всех сторон, и ни по одному из вопросов Белый дом не может надавить на стороны для следования подписанному плану. И если косвенное давление на палестинцев Трамп ещё как-то может оказать (например, ХАМАС стали жертвой постоянно применяющегося, но никогда не работающего трюка Дональда с громким объявлением того, что собеседник согласен на все выдвинутые ему условия, до непосредственного выражения согласия), то вот Биби — неуправляемый вампир, питающийся кровью всё новых и новых войн. Его стремление оправдывать своё нахождение у власти постоянной эскалацией и прыганием на всех в округе не будет укрощено ни унизительным спектаклем, который устроил ему в Белом доме Трамп — а Нетаньяху заставили прямо из Овального кабинета позвонить премьер-министру Катара и извиниться за недавний удар по Дохе, — ни обещаниями США теперь воспринимать нападение на этот полуостров в Персидском заливе чуть ли не как атаку на самих себя: израильский премьер не остановится ни перед чем и будет и дальше плеваться бессмысленными и очень яркими атаками и вторжениями во всех вокруг. При этом серьёзную войну Израиль не вытягивает: несмотря на изначальную поддержку всего мира (того самого “всего мира”, что поддерживает Украину), на огромные ресурсы, сплошным потоком идущие из США при абсолютно любой власти там, и на то, что противник — это запертый на территории с половину Воронежа изголодавшийся и вооружённый каким-то хламом ХАМАС, на долгие два года затянулась двухнедельная операция по взятию Газы (а официальные евреи действительно такое обещали, в отличие от мема про “Киев за три дня”, фигурировавшего лишь в докладах американских вояк и в разгонах наших пропагандистов). Потому-то Биби и понадобилась помощь Донни с сохранением лица: в результате всех этих действий большая наземная операция объявляется достигшей безоговорочного успеха, войска отводятся на другие требующие внимания направления, а Газа продолжает обстреливаться под причитания сионистской прессы по всему миру о том, какой же этот ХАМАС подлый, что отверг мирный план Дональда Трампа.

Спустя пять дней после того, как американские СМИ объявили о согласии ХАМАС, представители движения вышли на связь и заявили то, что и так все понимали: “мирный план” — дрянь, условия его они не принимают, и вообще договариваться не о чем. Но запоздалые объяснения уже никто не слушал: в мировой прессе сложилась картинка, согласно которой эффективный и имевший все шансы на успех мирный план мудрого и милосердного американского государя грубо отвергли пустынные варвары — именно к этому и были приложены все усилия по сохранению лица Нетаньяху.

Что же до помирившего Тома и Джерри Трампа, то пустая имитация миротворческой активности Дональда не принесла реальных результатов ни на одном из направлений, и при совершенно вменяемом и дееспособном президенте над Америкой смеются так же, как в эпоху президента, нёсшего околесицу и гадившего в штаны: премьер Албании пошутил, что Трамп помирил его с Ильхамом Алиевым, отослав к тому, что американский президент путает названия стран, которые так старательно мирит. Серийный примиритель — не альтруист, желающий прекратить войны и попасть в рай (таким его рисовала блондинистая пресс-секретарша), а рекламщик, знающий запросы своей аудитории: эта аудитория не вдаётся в детали строения внешнего мира, зато хочет руководителя-решалу, так что гасить пограничные конфликты Чили и Таиланда можно хоть каждый день, выгодно соскальзывая на это с непопулярных тем внутренних проблем.

Что же до внешнего контура палестинского кризиса, то ко второй годовщине начала этого кошмара многие глобальные игроки затрепыхались в своих выражениях “фи” в адрес Израиля. В сентябре мы рассказывали о том, как Британия и другие западные страны признали независимость Палестины, причём шаг этот был не таким виртуальным, как могло показаться: проектом оторванного от палестинской земли государства, чьё правительство будет заседать в Лондоне, заведует лейбористский волк Тони Блэр.

Интерес доброго друга катарцев Блэра — в создании точки давления на Израиль и в борьбе с условно “сионистской сетью”: независимое государство на мирно живущей палестинской земле в этот интерес не просто не вписывается, а радикально ему противоречит, так что в случае отвода ЦАХАЛ из Газы евреев будут всячески провоцировать на полноценную оккупацию Западного берега, дабы строить правительство в изгнании британцам никто не мешал. Важным элементом информационного сопровождения второй годовщины начала войны стала ещё и история с Гретой: если помните, в начале июня эта сухопутная крыса присоединилась к утлому судёнышку и устремилась к берегам Газы для… да никто так и не понял, для чего именно. Была ли это акция тщеславия западных леваков или искренний порыв сострадательных сердец, мы так и не узнали: “Флотилию свободы” скрутили ещё на подходе, свободы лишили, а потом, рассадив по самолётам, разослали кого куда. В конце сентября очередная серия этой эпопеи прошла по тому же сценарию: дойти до Газы толпе морских волков помешали еврейские моряки, после чего Грету, напялившую футболку с надписью “Аутизм”, точно так же посадили на ненавидимый ею вид транспорта — выделяющий массу углекислого газа самолёт — и отправили восвояси, не забыв предварительно припугнуть тюремными пытками. Тем не менее цель “Флотилии” в каком-то роде была достигнута: за два года антисионизм превратился из удела бешеных студентов, престарелых интеллектуалов и мусульман-мигрантов в довольно мейнстримную позицию, что показывали всё это время многочисленные демонстрации, проходившие в европейских странах в поддержку Газы. Много раз они описывались у нас не как буйство понаехавших мусульман, но как выражение недовольства вполне себе местных. Вот и на минувшей неделе по Европе прошла волна больших митингов в поддержку Палестины. В Дублине, Лиссабоне, Риме, Париже — везде толпы ходили и требовали справедливого отношения к уничтожаемой уже два года, но так и не уничтоженной земле. Интереснее всего вышло с митингом в Барселоне: на большое шествие по городу, воспетому Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, каталонцев позвал живущий в Манчестере идол этих краёв — футбольный тренер Хосеп Гвардиола, что на рубеже прошлого и позапрошлого десятилетий выигрывал с барселонским клубом все трофеи. То, что футбольная фигура высказывается на политические темы, и то, что настроение этой фигуры клонится в сторону антисионизма, — не новости. Новость в том, что, если одна из самых авторитетных фигур футбольного мира, настоящая рок-звезда мира тренеров, высказывается таким образом именно сейчас, это нацелено не только на барселонскую акцию протеста. Видите ли, одним из заметных сюжетов последней пары недель стала история с обсуждением участия Израиля в различных международных балаганах. И если с “Евровидением” все разобрались: часть стран сказала, что не будет участвовать в случае отстранения Израиля, часть объявила, что откажется от участия, если Израиль не отстранят, а в итоге все остались на своих местах — кому какое дело до “Евровидения”? — то вот драма насчёт участия Израиля в УЕФА продолжается. Дело в том, что ряд западноевропейских стран очень своевременно — не прошло и двух лет — занял по вопросу Израиля такую же позицию, какую в своё время моментально заняли против нас в феврале 2022 года разнообразные Польши, Чехии и Латвии: требуем, мол, отстранить, не то мы объявим бойкот.

Это вынудило Союз европейских футбольных ассоциаций объявить голосование, но как только стало понятно, что голосование складывается в пользу отстранения евреев от международных турниров, а то и вовсе в сторону выдворения этой азиатской страны из европейской структуры, УЕФА перенёс, а потом и вовсе отменил голосование. И пускай это выглядит как двойные стандарты, западное лицемерие и все те клише, которыми так любят оперировать в нашей прессе, контору понять можно: значительная часть её спонсорских денег идёт от американских по сути компаний, и если большой патриот Израиля в Белом доме обидится на европейских футбольных бюрократов — а с него станется, — то у УЕФА начнутся большие проблемы. Вместе с тем стоит отметить, что эта ассоциация старается быть вне политики, как и говорит, — не так, как международные олимпийцы, годами давившие на Россию, приговаривая мантры про “вне политики”, а по-настоящему: даже нас они отстранили лишь под угрозой бойкота поляками и до сих пор продолжают выплаты нашим футбольным школам и молодёжным командам. Так или иначе, дело “УЕФА против Израиля” не закрыто, и западноевропейский запрос на символический, но болезненный тычок в адрес еврейского государства будет тем сильнее, чем больше будет расти антагонизм Европы и Трампа.

Наконец, ни один разговор о событиях на Ближнем Востоке не будет полным без рассказа о первых свободных выборах в демократической Сирии, прошедших 5 октября. Да, эти свободные выборы подозрительно напоминали последнюю сцену из еврейско-американского фильма “Диктатор” — ту самую, где одну из избирательных урн давит танк. Треть парламента назначает лично президент (которого, как вы помните, тоже никто не выбирал), часть из остальных не избирают вообще, другую часть — избирают непрямым образом через коллегию выборщиков, да и национальные окраины вместе с неподконтрольными режиму территориями в выборах не участвуют, так что опрашивают только тех, кому и так всё нравится. Это, конечно, описывается как “временный”, “переходный” и “промежуточный” этап, но всем этим оправданиям нынешнего бардака наследием кровавого режима Башара Асада верить трудно. Суть не в этом — в конце концов, разве где-то в мире есть прямая демократия и разве кто-то использует выборы для выяснения мнений плебса, а не ради легитимизации в глазах голосующих будущих решений? Суть в том, что Сирия очень хочет добиться этой самой легитимизации, но не в глазах голосующих, а в глазах трепетно относящегося к демократическим ритуалам мирового сообщества.

Тель-Авиву сирийская государственность не нужна: евреев интересует дикая территория, отделяющая израильские границы от всех, кто может на них посягнуть. Новое правительство чувствует, куда дует ветер, и считает, что падение безусловных симпатий к Израилю может предоставить им пространство для выживания.

В конце сентября Нетаньяху с трибуны ООН заявил, что Израиль начал большие переговоры с сирийским правительством. Потом пошла информация о том, что переговоры были свёрнуты из-за требований евреев о деблокировании Эс-Сувейды (о блокаде этого друзского города рассказывалось всё лето), и блокада продолжилась.

Временно́е окно для “временного” президента Сирии Абу Мухаммеда аль-Джулани закрывается: лучший друг сирийских джихадистов Том Баррак в ноябре уходит в отставку, и велика вероятность того, что место голоса Вашингтона на Ближнем Востоке займёт этнический курд Абрахам Хамаде — тоже сионист (как и все там), но уже не столь лояльный к художествам сирийских бандитов.

В условиях, когда нужно успеть сделать как можно больше, Дамаск взялся за посильное решение курдской проблемы: вечером 5 октября в пригородах Алеппо завязались бои между курдскими “Сирийскими демократическими силами” и правительственными силами, к которым примкнули случайные мимохожие бандиты. Кто-то даже заметил в небе турецкую авиацию, но эти сведения довольно ненадёжны.

Силовые попытки вытеснить курдов (которых так долго пытались разоружить дипломатией) тоже связаны с возможной сменой западного начальства над регионом. С этим же связаны и спешные попытки наладить отношения с Москвой: следом после мигом дезавуированной новости о выдаче ордера на арест Асада 2 октября прошёл визит сирийской делегации военных, руководимой главой дамасского генштаба, на аэродром в Подмосковье, где недавних врагов встретил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Обсуждения, какого бы оружия сирийцам купить за катарские деньги, предваряли возможный скорый визит в Москву аль-Джулани. Как бы невзначай слитая информация о том, что сирийцев уже чуть ли не учат работать с системами ПВО С-400, очень возмутила западных аналитиков и интернет-сионистов, но в реальности мало чего стоит. Судорожные поиски новой Сирией надёжной крыши продолжаются.

Привычный ближневосточный хаос делает невероятным образ прошлого какой-то пары сотен лет назад, когда в этом регионе, терпевшем османское владычество, не было ни ракетных обстрелов, ни еженедельных терактов, ни отдающих геноцидами блокад — вернее говоря, почти не было. Потомки османов роль безусловного умиротворителя не тянут, амбиции карликов с Залива путают все полюса, уходящие американцы цепляются за Израиль, не желающий испытывать “израильскую самооборону” и на своей столице, саудиты спешно заключают военный союз с Пакистаном, сирийские бородачи ходят по подмосковному аэродрому. Хаос нарастает и в условиях, когда роль вертухая с дубинкой не хочет или не может тянуть ни одна из внешних сил. Увы, хаос и дальше будет разъедать этот регион, бывший колыбелью цивилизации.

