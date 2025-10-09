Евгений Спицын откровенно про школьное образование в 90-е годы, свободу и табу в советской школе, западное влияние на учебники, распад Советского Союза и роль Михаила Горбачёва, «записки Яковлева» и план разрушения СССР, войну на Украине, кризис современной системы образования, выгорание учителей, реформы Мединского и риски забвения Великой Отечественной войны.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:18 Начало интервью, приветствие

02:26 Новая книга Евгения Спицына

03:27 Путь в профессию историка и преподавателя

04:59 Работа школьным учителем в 90-е годы

06:39 Изменение трактовок в истории и проблемы учебников

09:24 Табуированные темы в советской школе

11:04 Троцкий, Бухарин и другие фигуры в школьных курсах

12:40 Мемуары Зиновьева и внутрипартийная борьба

14:39 Атмосфера в школе в 90-е и влияние Запада

17:16 Внедрение психологической службы и новые учебники

18:25 Рынок учебников и западное финансирование

19:26 Советская школа и её атмосфера

22:11 Родители и их роль в советском образовании

24:10 Распад СССР глазами школьного учителя

28:03 Прогноз о будущем Украины

30:06 Отношение Спицына к распаду Союза

32:19 Причины краха советской экономики

34:00 Подготовка новой книги о перестройке

35:02 Горбачёв: личность и причины падения рейтинга

36:04 Записки Яковлева и план разрушения СССР

38:11 Горбачёв — жертва обстоятельств или сознательный разрушитель?

40:19 Личность Горбачёва и его окружение

43:03 Почему Горбачёв упустил власть

45:22 Самосохранение и конец СССР

46:30 Последние дни Горбачёва во власти

48:09 Россия — правопреемница СССР?

51:04 Современное школьное образование: проблемы и реформы

53:13 Выгорание учителей и роль наставника

54:55 Учитель в советское время и ценность профессии

56:43 Реформы Мединского и новый учебный план

57:50 Уровень знаний истории среди школьников

59:46 Риски забвения Великой Отечественной войны

01:00:58 Уничтожение технического образования и Болонская система

01:02:34 Суверенная система образования и её значение

01:05:14 Историческая память и новые вызовы

01:15:36 P.S.