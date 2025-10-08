МЕНЬШОВА про АБОРТЫ, демографию и СУХОЙ ЗАКОН, пропаганду в кино, русские сериалы, памятник Сталину
Продолжение разговора с актрисой, телеведущей и режиссером Юлией Меньшовой.
Почему запрет абортов не решает проблем демографии и может иметь сложные последствия для общества? Как поддержать многодетные семьи? Новые стратегии народосбережения: как учесть ошибки «сухого закона» и вести современные антиалкогольные кампании?
Как индустрия отечественных сериалов догнала Netflix и продолжает развиваться? Почему массовое кино невозможно без пропаганды? Когда исчезнут кинотеатры? И нужно ли ставить памятники Сталину и Грозному?
Таймкоды:
00:00 Метаметрика: долгожданное продолжение
01:01 Вологодчина в авангарде народосбережения
03:08 В борьбе с алкоголем есть разный опыт
08:55 Аборт – мучительное для женщины решение
13:40 В России появился тренд на многодетность?
16:50 «Памятник Сталину – неоднозначный шаг»
21:47 «Нет ничего страшнее, чем деление на красных и белых»
24:58 Кино стало работать по шаблонам
29:09 Поддержка в кино обязательно нужна
30:55 Квотирование российского кино
35:33 Максимальная свобода «разбрасывает энергию»
41:40 Молодое поколение 17-19 лет «абсолютно прекрасно»
43:50 «Любите своих, бережно относитесь к ним»
45:40 Финал интервью
Комментарий редакции
1. Отношение к государственным ограничениям — антиалкогольная политика и аборты:
- Ограничения алкоголя воспринимаются как палка о двух концах: с одной стороны, в стране есть культура излишнего употребления; с другой — жесткие запреты приводят к катастрофическим последствиям для общества и экономики (пример антиалкогольной кампании Горбачёва). Истинная проблема — неумение развивать культуру потребления, а не само вещество.
- Методы борьбы (с плеча) опасны: традиционная российская тенденция — решать проблемы радикально, воспитательно, контролируя частную жизнь людей. Это подрывает личную свободу и может вызвать негативные социальные эффекты.
- Институт абортов: Меньшова против навязывания решения женщинам и возложения на них дополнительной ответственности, которую мужчины часто не несут. Проблема уходящих от ответственности мужчин не решается запретами. Жесткие запреты приводят к росту подпольных абортов и смертности. Решение — не запрет, а комплексная, реальная долгосрочная поддержка женщин. Принуждать рожать без последующего участия — жестоко.
2. Демография и многодетность:
- Отношение общества к многодетным семьям изменилось: если раньше многодетность ассоциировалась с бедностью, сейчас это стало символом достатка и новой нормы среди успешных слоёв. Но это не общенародная тенденция — в целом по мере повышения благосостояния снижается рождаемость.
- Демографические цели не решаются запретами, но могут решаться системной поддержкой семей.
3. Памятники спорным историческим фигурам (Сталин, Иван Грозный, Дзержинский):
- Меньшова призывает смотреть на историю объемно, не разделяя людей на однозначно "злых" или "добрых". Оценка одними красками — инфантилизм; взросление — это принятие противоречивости.
- Возведение памятников в современном контексте — не восстановление исторической памяти, а зачастую провокация и средство разобщения. Она ратует за любовь к всей истории без "центрирования" на одной фигуре, предпочитая использовать памятники не как объекты культа, а как повод для разговора с детьми о сложности прошлого.
4. Кинематограф: цензура, господдержка, идентичность:
- Советский кинематограф был велик во многом вопреки, а не благодаря цензуре: ограничения иногда давали творческий импульс, особенно если ими занимались культурные люди, а не формалисты. Однако свобода не всегда приводит к шедеврам — современная киноиндустрия часто страдает от шаблонности и ориентированности на сюжет, а не на мысль.
- Государственная поддержка кино нужна, она должна сочетаться с системой отбора ("выпрямление рук" через опыт) и квотами на иностранное кино, как во Франции или Китае, чтобы сохранить культурную идентичность и рынок. Кино — инструмент формирования образа страны, его влияние недооценивать нельзя.
- Современные русские сериалы радуют качеством, но в целом индустрия еще только проходит этап взросления и становления собственной идентичности среди соблазнов копирования западных моделей.
5. Роль "своих" и значимость единства:
- Время противопоставлений, по мнению Меньшовой — тупиковое; важно беречь "своих", объединяться на основе общечеловеческих ценностей, а не делить мир на "своих" и "чужих" по идеологическим признакам.
Выводы и междисциплинарный анализ:
Несущая идея беседы — сложность и многослойность социальной и культурной реальности. Все попытки государства или общества действовать "простым", единственным путем (будь то ограничения, монументализация прошлого, или строгая регламентация творчества) неизбежно приводят к обратным последствиям и проявляют глубокие внутренние противоречия.
Как в нейросетях, где переобучение на одном датасете ведет к потере гибкости и адекватности модели, так и в социуме: попытки "переобучить" народ исключительно в рамках одних запретов или единой идеологии приводят к сокращению жизненного многообразия, к отторжению и внутренним конфликтам. Йогическая осознанность учит принимать все стороны бытия; аналогичным образом и Меньшова призывает не вырывать из истории "хорошее" или "плохое", а смиренно разглядывать человека и общество в полноте их проявлений.
Здесь возникает вечный материалистический спор: где предел индивидуальной свободы перед лицом общества, и может ли общество быть зрелым без принятия многообразия? С одной стороны, объективная истина кажется недосягаемой: каждая эпоха и каждый человек действуют из своей ограниченной перспективы, но именно признание этой ограниченности даёт шанс к внутренней свободе и избавлению от фанатизма.
Вопрос кинематографа — это тоже вопрос о природе свободы: творчество расцветает в разумной рамке, а институциональная поддержка или "разумная" цензура могут как угнетать, так и помогать. Продуктивное состояние — не вседозволенность, а творческий баланс между внешними ограничениями и личной глубиной.
Беседа пронизана эмпатией к индивидуальной боли — например, в теме абортов: здесь важна не абстрактная мораль, не демографические цели сами по себе, а сопереживание судьбе конкретной женщины. Как в психотерапии, субъективный опыт становится центром любого глубокого анализа: только пропустив проблему "через себя", деятель способна прийти к не догматическим, а человечным выводам.
Практический итог:
Путь зрелого общества и личности — это путь внимательного принятия сложностей; в культуре, политике, семейных отношениях нужна система поддержки и уважения к индивидуальным судьбам, а не механические запреты и фетишизация прошлого. Любая историческая или культурная фигура, как любая истина — многогранна, и важно помнить о цене черно-белого мировосприятия.
Открытый вопрос:
В условиях постоянных исторических волнений и смены идеологических ориентиров, возможно ли, оставаясь "своими", научиться смотреть на прошлое и настоящее одновременно с любовью, честностью и эмпатией — чтобы не замыкаться лишь на одном аспекте истины, а видеть в человеческой жизни и трагедию, и подвиг, и вполне земную неидеальность? Как нам, как обществу или индивиду, найти этот внутренний баланс между признанием ответственности за всё — и умением отпускать невозможность быть совершенным?