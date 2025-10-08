Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

Продолжение разговора с актрисой, телеведущей и режиссером Юлией Меньшовой.

Почему запрет абортов не решает проблем демографии и может иметь сложные последствия для общества? Как поддержать многодетные семьи? Новые стратегии народосбережения: как учесть ошибки «сухого закона» и вести современные антиалкогольные кампании?

Как индустрия отечественных сериалов догнала Netflix и продолжает развиваться? Почему массовое кино невозможно без пропаганды? Когда исчезнут кинотеатры? И нужно ли ставить памятники Сталину и Грозному?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика: долгожданное продолжение

01:01 Вологодчина в авангарде народосбережения

03:08 В борьбе с алкоголем есть разный опыт

08:55 Аборт – мучительное для женщины решение

13:40 В России появился тренд на многодетность?

16:50 «Памятник Сталину – неоднозначный шаг»

21:47 «Нет ничего страшнее, чем деление на красных и белых»

24:58 Кино стало работать по шаблонам

29:09 Поддержка в кино обязательно нужна

30:55 Квотирование российского кино

35:33 Максимальная свобода «разбрасывает энергию»

41:40 Молодое поколение 17-19 лет «абсолютно прекрасно»

43:50 «Любите своих, бережно относитесь к ним»

45:40 Финал интервью

